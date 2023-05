The Golden City Long Thành – Đất nền được săn đón tại Đồng Nai

Đồng Nai – mảnh đất màu mỡ hút giới đầu tư

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ của các khu công nghiệp”. Hiện Đồng Nai có 35 khu công nghiệp – nhiều nhất cả nước. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng đang quy hoạch để mở thêm 8 khu công nghiệp mới nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đang ngày càng tăng cao. Trong số 8 khu công nghiệp được quy hoạch mở mới, Long Thành là địa phương có số lượng lớn nhất với 4 khu công nghiệp.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp của tỉnh trong gần 3 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 221 triệu USD. Trong đó, có thêm 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 62,3 triệu USD và 23 dự án điều chỉnh tăng vốn gần 148,7 triệu USD. Những năm trước đó, Đồng Nai cũng luôn nằm trong “top” đầu cả nước về thu hút vốn FDI, nhất là số dự án tăng vốn.

Những bước phát triển về kinh tế, xã hội đã tác động tích cực đến quá trình đô thị hóa tại Đồng Nai. Theo đó, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông ngày càng được chú trọng hơn. Hàng loạt tuyến đường cao tốc, quốc lộ, liên tỉnh lộ được tập trung xây dựng và mở rộng như: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 51, Hương lộ 10, đường 25B… Nhờ đó, định hình tương đối hệ thống giao thông liên kết giữa các đô thị trên địa bàn tỉnh và giữa Đồng Nai với các tỉnh khác trong vùng.

Đặc biệt, kể từ khi Chính phủ thông qua đề án quy hoạch sân bay Quốc tế Long Thành trên diện tích đất 5.000 ha và kinh phí đạt mức hơn 16 tỷ USD, thị trường bất động sản Đồng Nai càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Đánh giá về triển vọng của thị trường bất động sản Đồng Nai, nhiều chuyên gia nhận định, với lợi thế là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp với quận 2, quận 9, Thủ Đức của TP.HCM cùng một loạt công trình hạ tầng trọng điểm sắp khởi công, từ nay đến cuối năm 2020, Đồng Nai sẽ tiếp tục giữ “vị trí hàng đầu” trên thị trường bất động sản vùng ven. Trong đó, Long Thành sẽ là thị trường sôi động nhất Đồng Nai nhờ quỹ đất, hạ tầng phát triển mạnh, tiếp giáp TP.HCM và hưởng lợi trực tiếp từ sân bay Long Thành.

“Đón sóng” thị trường cùng The Golden City Long Thành



Khu dân cư The Golden City – Điểm đến đầu tư đất nền tại Long Thành

Đoán định được xu hướng của thị trường, hàng loạt “ông lớn” địa ốc đã có mặt tại Đồng Nai để săn quỹ đất. Tiêu biểu có thể kể đến như: Khu đô thị Tam An, xã Tam An (Long Thành) có diện tích hơn 750 ha với tổng vốn khoảng 280 triệu USD do Tập đoàn Amata (Thái Lan) làm chủ đầu tư; Khu đô thị mới Bình Sơn rộng hơn 550 ha nằm trên địa bàn xã Bình Sơn, Lộc An (Long Thành); Khu đô thị sinh thái Long Thành ở các phường Phước Tân, Tam Phước (TP.Biên Hòa) có diện tích khoảng 300 ha; Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân – Vĩnh Thanh rộng gần 750 ha thuộc các xã Long Tân, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh (Nhơn Trạch) do Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư có số vốn thực hiện lên đến hàng trăm triệu USD;…



Điển hình nhất và đang tạo sóng tại thị trường Đồng Nai phải kể đến khu dân cư The Golden City Long Thành của chủ đầu tư Apec Corp với pháp lý hoàn thiện, 100% nền có sổ đỏ, cam kết sinh lời ngay và nhanh chóng cho nhà đầu tư. Apec Corp được biết đến là đơn vị phát triển nhiều dòng sản phẩm uy tín, nổi bật như: Apechomes Hồ Tràm, Apec Villas Hồ Tràm, Apec City Center, The Sun City, Tăng Long Garden… mang đến sự tín nhiệm cao cho khách hàng và đối tác.

The Golden City Long Thành tọa lạc tại vị trí đối diện cổng vào số 1 – cổng quan trọng nhất của sân bay Long Thành, nằm ngay trục đường Quốc Lộ 51 và kết nối trực tiếp với 3 đường cao tốc cấp quốc gia: TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – TP.HCM – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu. Mặt dù tọa lạc trên vị trí hiếm hoi đối diện sân bay quốc tế Long Thành nhưng mức giá công bố của The Golden City Long Thành giai đoạn 1 chỉ 9 triệu đồng/m2, trong khi mặt bằng giá của các dự án nằm cách sân bay 10km đã lên đến 22 triệu đồng/m2. Đó chính là lý do giai đoạn 1 của dự án sau khi ra mắt đã nhanh chóng “cháy hàng”.



Apec Corp tiếp tục mở bán The Golden City Long Thành giai đoạn 2

với giá chỉ từ 15 triệu đồng/m2

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các nhà đầu tư, Apec Corp tiếp tục mở bán The Golden City Long Thành giai đoạn 2 với giá chỉ từ 15 triệu đồng/m2. Tuy nhiên rổ hàng giai đoạn 2 rất hạn chế, chỉ còn 30 nền siêu phẩm dành cho những khách hàng nhanh chân nhất. Đặc biệt, chủ đầu tư còn có chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn: Tặng ngay 1 chỉ vàng cho khách hàng giao dịch thành công; chiết khấu 1% cho khách hàng mua 2 nền; chiết khấu 2% cho khách hàng mua từ 5 nền trở lên.

Là nhà đầu tư với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, anh Hoàng Việt Dương (quận 5, TP.HCM) chia sẻ: “Hai điểm tối quan trọng của một dự án là pháp lý và vị trí thì Golden City Long Thành có được cả hai đều đó. Trong bối cảnh rất nhiều dự án đất nền không ra được sổ thì Golden City Long Thành đã ra 100% sổ hồng riêng cho từng nền. Đây chính là “bảo chứng vàng” giúp các nhà đầu tư yên tâm xuống tiền. Đặc biệt hiện nay giá đất nền ở Long Thành còn ở mức khá thấp, rất phù hợp để đầu tư “đón sóng” khi sân bay Long Thành hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Hà Nhung