The Golden City Long Thành – Lợi nhuận bứt phá cùng sân bay Long Thành

Bất động sản “nóng” theo tiến độ sân bay

Theo quy hoạch phát triển vùng đô thị TP.HCM, Long Thành nằm ở trung tâm tứ giác kinh tế TP.HCM – Bà Rịa Vũng Tàu – Đồng Nai và Bình Dương. Bao quanh Long Thành là hàng loạt khu công nghiệp – khu công nghệ cao, cảng biển quốc tế và các đô thị đang phát triển năng động. Đây còn là cửa ngõ giao thương và là điểm giao thoa của nhiều công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm, mở ra hướng kết nối liên vùng vô cùng thuận tiện. Chính vì vậy, trong vài năm trở lại đây, khu vực Long Thành đã diễn ra làn sóng ngầm săn quỹ đất của các đại gia địa ốc. Hầu hết các tên tuổi lớn như Novaland, Hưng Thịnh, Him Lam, Nam Long, Đất Xanh… đều đã có mặt tại đây.

Đặc biệt từ sau chỉ thị 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng chính phủ và những động thái của chính quyền tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện khởi công xây dựng sân bay Long Thành, thị trường bất động sản Long Thành lại tiếp tục “dậy sóng”.

Ghi nhận thực tế, ngay sau khi UBND tỉnh Đồng Nai công bố nghị quyết về giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính phục vụ dự án sân bay Long Thành. Các dự án khu dân cư, khu đô thị, phố chuyên gia hàng không với quy hoạch đồng bộ khu vực xung quanh sân bay được nhiều nhà đầu tư ráo riết săn tìm. Không chỉ tăng về số lượng giao dịch, giá bất động sản cũng đang thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, thời gian qua giá đất tại các khu vực quanh dự án sân bay tăng mạnh, một số sản phẩm tăng hơn 35% trong vòng chưa đến 1 năm.

Theo nhận định của các chuyên gia, sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, giúp Việt Nam gia tăng sức hút dòng vốn quốc tế, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài từ khắp các lĩnh vực. Trong tương lai không xa, Long Thành sẽ trở thành “thành phố sân bay” năng động về kinh tế, có sức cạnh tranh cao, tập trung các dịch vụ cao cấp, các sản phẩm giá trị sẽ hình thành để thỏa mãn nhu cầu vận tải hàng không quốc tế đối với hàng hóa công nghệ cao. Theo đó, thị trường sẽ thu hút nguồn lao động lớn từ khắp nơi, nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không đến sinh sống và làm việc. Đây được coi là một “đòn bẩy” mạnh mẽ giúp thị trường BĐS Long Thành nói chung và BĐS khu vực lân cận sân bay Long Thành nói riêng gia tăng lợi nhuận.

Bứt phá lợi nhuận với The Golden City Long Thành

Hiện nay, xung quanh khu vực sân bay Long Thành có rất nhiều dự án, bảng biển rao bán nhà đất. Tuy nhiên, hầu hết là những dự án nhỏ lẻ, còn những dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản, chủ đầu tư uy tín chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điển hình trong số đó phải kể đến KDC The Golden City Long Thành của chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Địa Ốc Châu Á Thái Bình Dương Group (Apec Corp).

KDC The Golden City Long Thành có quy mô gần 160 nền, nằm ngay trục đường Quốc Lộ 51, liền kề sân bay quốc tế Long Thành; đồng thời kết nối trực tiếp với 3 đường cao tốc: TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Bến Lức – TP.HCM – Long Thành; Biên Hòa – Vũng Tàu.



Phối cảnh tổng thể Khu Dân Cư The Golden City – Vị trí vàng đối diện

cổng chính sân bay Long Thành

Hiện tại, chủ đầu tư đang chính thức mở bán giai đoạn 2, bao gồm hơn 30 nền, diện tích từ 80-110m2 ở những vị trí đẹp nhất được chủ đầu tư giữ đến cuối cùng nhưng giá bán cực “sốc” chỉ 15 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá mặt bằng chung tại khu vực nằm cách sân bay 10km đã lên đến 22 triệu đồng/m2. Được biết, giai đoạn 1 của dự án đã mở bán rất thành công và nhiều khách hàng mua giai đoạn 1 hiện đã có lợi nhuận.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, giá bán cực “mềm”, The Golden City Long Thành còn sở hữu vỉa hè cây xanh rộng rãi, đường điện âm giúp không gian thông thoáng; công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em xen kẽ trong từng block nhà. Xung quanh KDC là hàng loạt các tiện ích như: Trung tâm hành chính, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Cao đẳng nghề, trường tiểu học, THPT, bưu điện, Long Thành Plaza, Vincom Long Thành, sân Golf Long… Đặc biệt, KDC The Golden City Long Thành có pháp lý minh bạch rõ ràng, đã có sổ hồng riêng từng nền, thổ cư 100% và được xây dựng tự do.

Hiện tại, KDC The Golden City Long Thành đã hoàn thiện hạ tầng và đang cải tạo công viên cây xanh. Nhờ sở hữu những ưu điểm nổi trội, dễ dàng nhận thấy tiềm năng tăng giá là vô cùng lớn. Theo nhận định của giới đầu tư, khi sân bay hoàn thành và đi vào hoạt động, giá trị The Golden City Long Thành chắc chắn sẽ còn gia tăng gấp nhiều lần.

Chính sách bán hàng và phân phối sản phẩm: – Có xe đưa đón khách hàng đến tham quan mỗi cuối tuần

– Tặng ngay 1 chỉ vàng cho khách hàng giao dịch thành công

– Chiết khấu 1% cho khách hàng mua 2 nền; 2% cho khách hàng mua từ 5 nền

– Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Á Thái Bình Dương Group Thông tin liên hệ: Hotline: 0906 20 77 89

Địa chỉ: 665T Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Hà Nhung