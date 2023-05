The Habitat Binh Duong Không Gian Sống Phong Cách “Wellness” Độc Đáo Tại Bình Dương

Giới thiệu về dự án The Habitat Binh Duong: 2. Chủ đầu tư: VSIP-SEMBCORP GATEWAY DEVELOPMENT CO., LTD. 3. www.thehabitatbinhduong.vn 4. Hotline: 0909 68 68 38 4. Địa chỉ: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP1, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam 5. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn thành, có sổ hồng và được bàn giao cho khách hàng. Giai đoạn 3 đang triển khai xây dựng. Về Giải thưởng Bất động sản Việt Nam: Các nhà phát triển bất động sản tốt nhất trêntoàn quốc sẽ được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam. Các dự án, thiết kế và sáng tạo tốt nhất của ngành bất động sản trong năm qua đã được chọn lọc cẩn thận và tôn vinh Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam thường niên lần thứ 8 là giải thưởng danh giá trong ngành bất động sản khu vực. Sự kiện này là một phần của Giải thưởng Bất động sản Châu Á được thành lập vào năm 2005. Với hệ thống đánh giá được điều hành và giám sát chuyên nghiệp, Giải thưởng Bất động sản Châu Á là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực bất động sản.