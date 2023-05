The Holiday Ha Long – tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế tại trung tâm du lịch Bãi Cháy

Đế chế khách sạn hàng đầu thế giới InterContinental Hotels Group PLC

InterContinental Hotels Group PLC là tập đoàn khách sạn đa quốc gia của Anh Quốc có trụ sở tại Denham, Buckinghamshire. Trong suốt hơn 10 năm qua, InterContinental Hotels Group PLC vẫn luôn giữ vững danh hiệu là tập đoàn khách sạn quản lý số phòng hàng đầu thế giới. Từ năm 2008, InterContinental Hotels Group PLC vẫn đã vượt qua hàng loạt tên tuổi danh tiếng như Wyndham Hotel Group; Marriott International; Hilton Hotels Corp… khi quản lý tới 619.851 phòng khách sạn. 4 năm sau đó, tập đoàn này tăng số lượng phòng nghỉ khách sạn lên con số gần 700.000 phòng, chiếm 66,5% tổng số phòng toàn thế giới. Đến nay, InterContinental Hotels Group PLC vẫn đang quản lý 5.795 khách sạn và 864.699 phòng tại 17 quốc gia trên khắp các châu lục.

InterContinental Hotels Group PLC vẫn hiện đang sở hữu 14 thương hiệu khách sạn đình đám trên thế giới. Có thể kể đến những cái tên như: Intercontinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge, Candlewood, EVEN Hotels và Hualuxe Hotels & Resorts… Trong đó, Holiday Inn là thương hiệu quan trọng nhất khi chiếm hơn 34% tỷ trọng phòng của IHG và đóng góp lớn nhất về phí doanh thu phòng của IHG khi đang quản lý 231.488 phòng khách sạn.



InterContinental Hotels Group PLC và Holiday Inn là những thương hiệu khách sạn luôn đứng đầu thế giới

Thương hiệu du lịch uy tín Việt Nam VietnamTourism – Hanoi

Nếu như InterContinental Hotels Group PLC (IHG) là tập đoàn khách sạn quản lý nhiều khách sạn sang trọng trên thế giới, thì VietnamTourism- Hanoi được biết đến là đơn vị đặt nền móng cho sự ra đời của ngành du lịch Việt Nam. Sự đóng góp của VietnamTourism- Hanoi cho du lịch Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ vừa qua đã làm nên tên tuổi cho VietnamTourism- Hanoi trong và ngoài nước.

Được thành lập từ năm 1960, trải qua hơn 60 năm phát triển, VietnamTourism- Hanoi đứng trong Top 10 công ty lữ hành hàng đầu Việt nam suốt 18 năm liên tiếp. Năm 2018-2019, thương hiệu này đưa gần 450.000 lượt khách quốc tế đến với Việt Nam, số lượng chuyến bay charter hơn 1.200 chuyến. Cũng trong 2 năm 2018 và 2019, VietnamTourism – Hanoi đóng vai trò dẫn dắt khi đóng góp lên tới gần 1.000 tỷ đồng vào tổng doanh thu du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Trong những năm vừa qua, VietnamTourism – Hanoi không chỉ mang nguồn doanh thu khổng lồ về cho trung tâm du lịch hàng đầu Miền Bắc là Hạ Long mà còn đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Quảng Ninh đến các thị trường khách du lịch châu Âu và khách châu Á tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.



Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Holiday Ha Long là dự án được đơn vị phát triển Global Invest dành nhiều tâm huyết

Hai tên tuổi lớn cùng hội tụ tại tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Holiday Ha Long

Tại Hạ Long – vịnh biển đẹp nhất hành tinh, thương hiệu du lịch uy tín Việt Nam VietnamTourism – Hanoi và ông trùm khách sạn thế giới InterContinental Hotels Group PLC đã hội tụ tại Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Holiday Ha Long.

Không phải ngẫu nhiên mà InterContinental Hotels Group PLC lại chọn Tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Holiday Ha Long làm điểm dừng chân. The Holiday Ha Long không chỉ tọa lạc tại kỳ quan thiên nhiên thế giới Hạ Long mà còn sở hữu vị trí kim cương trên mặt đường Hạ Long khi nằm trong lõi trung tâm du lịch Bãi Cháy – trục phát triển du lịch của Hạ Long. Đây cũng là vị trí đắt giá cuối cùng có tầm nhìn trực diện biển, bao trọn vẻ đẹp bình minh vịnh biển và đường chân trời của Vịnh Hạ Long.

Hội tụ những tên tuổi lớn, The Holiday Ha Long chính là “bảo chứng” đầu tư thành công cho khách hàng

Cùng với vị trí nằm trên tọa độ vàng của du lịch Hạ Long, The Holiday Ha Long còn có hệ thống 36 tiện ích đắt giá với trung tâm trị liệu chăm sóc sức khỏe toàn diện, E-Casino do đơn vị quản lý vận hành Cộng hòa Áo, The Golf Hub lần đầu tiên có mặt tại Hạ Long, Sky Infinity Pool lớn nhất Hạ Long… Chuỗi tiện ích cao cấp này sẽ đáp ứng ngay nhu cầu mới của khách du lịch đang thay đổi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Có thể nói, The Holiday Ha Long hội tụ đủ ba yếu tố đắt giá: “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Lựa chọn The Holiday Ha Long ngay thời điểm này chính là lựa chọn thông minh của những nhà đầu tư sành sỏi. Bởi khi sở hữu căn hộ Holiday Homes nhà đầu tư sẽ không phải băn khoăn về tỷ lệ lấp đầy hay cho thuê bởi toàn bộ các căn hộ tại đây tiềm năng sẽ được thừa hưởng hệ thống khách hàng khổng lồ từ thương hiệu VietnamTourism – Hanoi mang lại.