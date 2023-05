The Icon – dinh thự “thửa” giữa thiên nhiên

The Icon – khúc giao thoa của kiến trúc hiện đại và không gian xanh

Điểm chung giữa căn dinh thự The Smith House do kiến trúc sư nổi tiếng Craig Ellwood thiết kế ở vùng Crestwood Hills, Los Angeles và The Menkick House do Charles Haertling thực hiện tại Boulder, Colorado (Hoa Kỳ) là phong cách kiến trúc hiện đại nổi bật giữa thiên nhiên thoáng đãng và bầu không gian an lành, xanh mát.

Được xem là một trong ba phong cách kiến trúc chủ đạo với vẻ đẹp đặc trưng cùng mức độ ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới hiện nay, kiến trúc hiện đại đang cho thấy ưu thế kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài – điều mà con người đang khát khao kiếm tìm trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

The Icon – khu dinh thự phiên bản giới hạn ở Đông Sài Gòn, thu hút cộng đồng cư dân thượng lưu nhờ phong cách kiến trúc hiện đại đó. Khoảng cách giữa không gian bên trong và bên ngoài dường như không hiện diện, bởi đứng từ bất cứ vị trí nào trong căn nhà, chủ nhân cũng có thể ôm trọn vào tầm mắt cảnh quan ngoạn mục xung quanh – thảm cỏ êm mượt, hồ nước trong xanh, mây trời thoáng đạt…



Dinh thự The Icon với mặt tiền rộng hướng Bắc-Nam, thịnh vượng về phong thủy

Kiểu thiết kế hình chữ L của Super Villa với sàn mở cùng cửa sổ bằng kính trong suốt từ sàn đến trần cũng là một trong những nét độc đáo tại The Icon, tạo ra được nhiều khoảng trống trong không gian cho gia chủ, giúp cho ngôi nhà thêm thoáng, có nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, mang lại nhiều sinh khí hơn với hồ bơi ở giữa. Sự kết hợp của các tông màu cafe nâu, xám, trắng tạo nên một không gian hiện đại, sang trọng, mang đến cảm giác bình yên, tự tại cho gia chủ. Bản hợp ca của kính, bê tông, gỗ, đá tự nhiên vang lên trên nền xanh của hoa cỏ; len lỏi giữa những tràng hoa nắng rơi xuống từ thinh không; đan xen giữa những giai âm diệu vợi của gió trời, chim muông… Tất cả tạo nên một nét rất riêng cho The Icon – vừa hiện đại nhưng cũng vừa tinh tế, đủ để chủ nhân lưu luyến mỗi khi rời căn nhà và mong mỏi được quay về sau một ngày mệt mỏi.

Vườn xanh và hồ bơi – tiện ích không thể thiếu thời hậu đại dịch

Chưa bao giờ mà không gian xanh lại được con người quan tâm như hiện nay. Có lẽ sự bó buộc vì các quy định giãn cách thời đại dịch đang khiến chúng ta cần nhiều không gian riêng tư ngoài trời hơn – từ không gian sống tổng thể cho đến ban công, hồ nước, vườn cây… Trong một khảo sát do Mortgage Solutions của Anh thực hiện, khoảng 72% các nhà môi giới cho biết có sự gia tăng đáng kể về lượng người mua nhà kèm sân vườn, trong khi tỷ lệ này trong Báo cáo thị trường gần đây nhất của Viện Khảo sát Công chứng Hoàng gia Anh (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) là 81%.



The Icon được thiết kế với sàn mở cùng cửa sổ bằng kính trong suốt từ sàn đến trần

Xu hướng săn tìm không gian sống sang trọng với khu vườn xanh yên bình và thoáng đãng cũng đang gia tăng tại Việt Nam. Sở hữu mật độ xanh ấn tượng với ba khu vườn riêng thanh bình giữa thiên nhiên cùng Công viên Triệu phú được thiết kế đồng bộ, tạo ra một khu vực đa chức năng với không gian tràn ngập ánh sáng, The Icon đang cho thấy sức hút khó cưỡng đối với lớp cư dân thượng lưu Việt. Nước, cây và vành đai cảnh quan làm phong phú thêm chức năng văn hóa để tạo ra không gian đa chiều nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa chức năng đô thị và môi trường tự nhiên, văn hóa nghệ thuật và thể thao giải trí, giúp đề cao phong cách sống thời thượng và hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên để tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho cư dân.

Phiên bản giới hạn và đặc quyền dành cho giới tinh hoa

Thế giới xa xỉ là nơi mặc định của những siêu xe, du thuyền, đồng hồ phiên bản giới hạn – từ mẫu xe Bentley Mulsanne W.O. với vỏn vẹn 100 chiếc, cỗ máy đo thời gian độc bản “Billionaire Ashoka” của Jacob & Co. Với thiết kế lộ cơ tuyệt đẹp cùng 189 carat kim cương cắt giác Ashoka cho đến những không gian sống được “thửa” riêng với các đặc quyền xứng tầm – tất cả đều ngầm định vị thế và đẳng cấp của chủ nhân.

Không chỉ sở hữu không gian xanh ấn tượng, tạo nên sự giao hòa giữa Con người – Kiến trúc – Nghệ thuật, The Icon còn mang đến nhiều đặc quyền cho cộng đồng cư dân thành đạt và am tường phong cách sống. Từ Clubhouse với các tiện ích đặc quyền riêng như sân gôn mini, bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, spa và thẩm mỹ viện, sân chơi cho trẻ em, phòng gym và yoga, quầy rượu whisky, câu lạc bộ triệu phú, khu văn phòng, đài phun nước, cho đến công viên Bốn Mùa hiện hữu, các đại công viên, khu trường học, không gian thương mại… tất cả tạo nên một không gian sống sang trọng và giao hòa giữa thiên nhiên, đủ để đánh thức mọi giác quan, đúng như tinh thần “tĩnh” không gian – “động” cảm xúc mà các kiến trúc sư của The Icon đang theo đuổi.