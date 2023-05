Chung cư hạng sang, mức giá hợp lý

Với mức giá hấp dẫn từ 32 triệu VND/m2, tháng 12/2019 tới đây, cư dân chung cư cao cấp The Legacy sẽ được tận hưởng không gian sống lý tưởng ngay giữa khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Đặc biệt, người mua được ngân hàng cho vay: NCB, MB, BIDV, hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi có thông báo bàn giao.

Với hai sự lựa chọn về phương thức bàn giao, khách hàng chung cư cao cấp The Legacy hoàn toàn có thể chủ động chọn lựa một không gian sống mang phong cách thiết kế Roma điển hình, Scandinavian hay Nhật Bản tại căn hộ bàn giao hoàn thiện hoặc lựa chọn một phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân với căn hộ bàn giao thô.

Nằm ở Trung tâm khu Trung Hòa – Nhân Chính, The Legacy thời gian qua nổi lên như một dự án hạng sang đích thực, đã đánh thức khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô và biến nơi đây trở thành một vùng đất mới mang đẳng cấp mới.

Với tổ hợp 25 tầng nổi, 2 tầng hầm… quy hoạch trên diện tích 9.140 m2 được thiết kế từ đôi bàn tay tài hoa của Jigsaw – đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản, dự án The Legacy nổi bật với tổ hợp không gian sống thời thượng: Live – Work – Play.

Đặc biệt với tòa căn hộ hạng sang mang thương hiệu Nhật Bản kế bên là khu văn phòng cao cấp, trung tâm mua sắm thời thượng giúp tối ưu hóa mọi nhu cầu sống của cư dân. Theo đó, chủ đầu tư đã giải quyết trọn vẹn bài toán tiện ích và an toàn cho cư dân với hệ thống bãi đỗ xe thông minh hiện đại đảm bảo đủ cho cư dân cùng hệ thống thang máy tiêu chuẩn kiểu Nhật Bản… tất cả được kết hợp trong một không gian sống thượng lưu mang tên The Legacy.

Điểm khác biệt mang tên The Legacy

Tòa nhà chung cư The Legacy – 106 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội là chung cư đầu tiên của Việt Nam có hệ thống thang cơ thoát hiểm công nghệ của Nhật Bản. Hệ thống thang cơ thoát hiểm này được trang bị cho tòa nhà này đồng thời với quá trình xây dựng và hoàn thiện. Theo thiết kế thang được lắp đặt tại ban công của mỗi căn hộ. Trong trường hợp nguy hiểm như hỏa hoạn, người dân thoát thân bằng cách mở nắp thang rồi trèo từ ban công tầng trên xuống các tầng dưới. Thang chỉ được dùng khi hệ thống báo cháy của tòa nhà hoạt động.

Hệ thống thang cơ thoát hiểm của chung cư The Legacy hiện đại ở chỗ, nắp bên trên và bên dưới đóng mở cùng lúc. Ấn nút là thang được hạ xuống rất nhanh giúp cư dân dễ dàng di chuyển xuống lần lượt qua ban công các tầng dưới trong trường hợp khẩn cấp.

The Legacy còn là chung cư đầu tiên tại Hà Nội được quản lý và vận hành bởi thương hiệu danh tiếng đến từ Nhật Bản – Tập đoàn Biken Techno, mọi tiện nghi tại The Legacy đều được quy chuẩn với chất lượng cao nhất. Đặc biệt là chuỗi dịch vụ chăm sóc cá nhân đặc quyền (concierge) đang là điểm nhấn và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân, kiến tạo nên chốn an cư lý tưởng dành cho những công dân thời thượng, đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nơi đây.

Với sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc Á Đông cùng những tiện nghi xa xỉ của phương Tây, đem đến một chất lượng sống “kim cương” xứng tầm với giá trị chủ sở hữu.

Về thiết kế và công năng của căn hộ ở đây được phát triển theo mô hình căn hộ biến hình đa chức năng 2+1, những chủ nhân thời thượng có thể sử dụng hoàn toàn 3 phòng ngủ hoặc 2 ngủ và một phòng chức năng linh hoạt thỏa mãn nhu cầu khác nhau tạo nên dấu ấn riêng cho tổ ấm.

“Với xu hướng thích hưởng thụ tại gia, nhiều khách hàng hiện nay lại yêu thích những căn hộ 3 phòng theo đó họ sẽ dành một phòng để thiết kế phòng làm việc và thư viện đọc sách hoặc phòng giải trí xem phim tại gia đang là một trào lưu ở các gia đình trẻ hiện đại. Do đó, chúng tôi cũng để ý tới nhu cầu này khi phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao cấp 03 phòng làm chủ đạo tại The Legacy”, đại diện của đơn vị thiết kế Jigsaw chia sẻ.

Đáng lưu ý, yếu tố về sức khỏe cho gia chủ và phong thủy cũng được tính đến rất kỹ trong quá trình thiết kế. Điển hình là xu hướng thiết kế mở khi các căn hộ tại đây đều có không gian sinh hoạt liên thông giữa phòng bếp và phòng ăn tạo nên một sự thông thoáng và tràn đầy sinh khí cho toàn căn hộ. Đồng thời, mọi căn hộ đều có cửa sổ kính lớn chống nhiệt tiêu chuẩn vừa gia tăng ánh sáng thiên nhiên, đón khí tươi ngập tràn căn hộ, vừa tiết kiệm điện năng và tái tạo năng lượng xanh cho gia chủ mỗi ngày. Đặc biệt là hệ thống nước sạch tại vòi tới mỗi căn hộ cũng là một điểm cộng an toàn cho sức khỏe cư dân.

Sự an toàn của cư dân The Legacy cũng được đảm bảo khi chủ đầu tư chọn lựa những vật liệu xây dựng cao cấp như kính cường lực chịu nhiệt, khóa từ kỹ thuật số và toàn bộ tòa nhà dùng sơn Nhật Bản nhập khẩu,… Hơn thế nữa, tại ban công từng căn, thiết lập riêng hệ thống thang cơ thoát hiểm thông minh của Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, có khả năng tự động mở ngay cả khi ngắt điện hay khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Có thể khẳng định The Legacy là dự án tiên phong trang bị thang thoát hiểm thông minh để gia tăng thêm yếu tố an toàn đến từng bậc thềm căn hộ.

Một điểm cộng nữa cho chung cư này khiến các cư dân rất thích thú khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng trọn vẹn chỉ với một cú click. Theo đó, mọi dịch vụ từ giặt là, nhà hàng dịch vụ xe đưa đón, dịch vụ phòng dịch vụ hỗ trợ đặt vé máy bay… cũng luôn sẵn sàng phục vụ cư dân 24/24h.

