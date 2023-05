The Manor Tower Lào Cai: Sống thời thượng, vượng tương lai

Căn hộ cao cấp: Thiếu nguồn cung?

Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai liên tục đứng ở nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại khu vực Tây Bắc. Với lợi thế về phát triển du lịch và kinh tế cửa khẩu, Lào Cai đã có sự tăng trưởng vượt bậc về nhiều mặt.



The Manor Tower Lào Cai là chung cư cao cấp đầu tiên tại tỉnh Lào Cai

Cơ sở hạ tầng – giao thông tại Lào Cai được cải thiện theo hướng ngày càng hiện đại và văn minh. Điển hình là tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã hoàn thành, đường Trần Hưng Đạo – trục chính của TP. Lào Cai được mở rộng hay một số tuyến đường khác được đầu tư như: Cao tốc 279, tỉnh lộ 156, cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng… Nhờ vậy, việc di chuyển và kết nối giữa Lào Cai tới Hà Nội và các tỉnh thành trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Với những thuận lợi về phát triển nền tảng hạ tầng, diện mạo chung của Lào Cai đổi thay từng ngày. Những công trường nhộn nhịp, những tòa nhà quy mô được xây dựng khắp nơi để tăng nguồn cung. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản Lào Cai hiện vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng và vẫn thiếu hụt dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, hiện đại.

Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có một số dự án tiêu biểu như: KĐT The Manor Lào Cai (giai đoạn 1), Chung cư Tecco, KĐT Kosy Moutain View… Riêng về nguồn cung phòng lưu trú đạt chuẩn 5 sao hiện nay chỉ có 1 khách sạn 5 sao Aristo International Hotel.

Lý giải nguyên nhân khan hiếm nguồn cung dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại Lào Cai, nhiều chủ đầu tư bày tỏ quan ngại về sức mua của thị trường cũng như làm thế nào giải quyết được “bài toán tâm lý” ưu tiên lựa chọn nhà đất thổ cư truyền thống thay vì dịch chuyển theo xu hướng thời đại – lựa chọn căn hộ cao cấp của người dân địa phương.

Đồng thời, nhiều chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm cũng như chưa đủ tiềm lực để phát triển sản phẩm chung cư cao cấp khiến khách hàng hoàn toàn bị thuyết phục.

The Manor Tower Lào Cai – Bước đột phá của Bitexco Group

Hiểu những gì khách hàng cần, cùng tâm huyết và tình cảm gắn bó với Lào Cai, Bitexco Group đã kiến tạo công trình thương mại hỗn hợp The Manor Tower Lào Cai trên diện tích rộng hơn 15.000m2. Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc trung tâm TP. Lào Cai, The Manor Tower Lào Cai nằm trong khu đô thị The Manor Lào Cai hiện hữu.



Các căn hộ tại The Manor Tower Lào Cai được thiết kế thông minh

với tầm nhìn trọn vẹn thành phố

Chắt lọc tinh hoa thiết kế hiện đại, từ góc nhìn trên cao, The Manor Tower Lào Cai giống như một bông hoa lan bung nở đầy sức sống giữa núi rừng Tây Bắc.

Các căn hộ tại The Manor Tower Lào Cai đa dạng về diện tích, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về không gian sinh hoạt của khách hàng với căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ và căn hộ duplex.

Với phương châm xây dựng cuộc sống “một bước chân, ngàn tiện ích” cho cư dân, chủ đầu tư Bitexco đã xây dựng trung tâm thương mại The Manor Tower Lào Cai rộng hơn 10.000m2. Đây là một trung tâm phức hợp với nhiều tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình như: Siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi thiếu nhi, cafe…



The Manor Tower Lào Cai sở hữu nhiều tiện ích đẳng cấp

Cùng với đó là hệ thống trung tâm thể thao đa dạng các bộ môn như: Bơi lội với bể bơi bốn mùa trong nhà; yoga, gym & fitness cùng với thiết bị tập chuyên dụng và đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp… Đây sẽ là nơi lý tưởng để cư dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần sau giờ làm việc căng thẳng.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng thiết kế hay cảnh quan toàn thể dự án, chủ đầu tư Bitexco còn mong muốn dựng xây một cộng đồng dân cư đẳng cấp, đoàn kết và hạnh phúc. Chính vì vậy, khu sinh hoạt cộng đồng được mở ra để tổ chức những buổi giao lưu, chia sẻ làm gia tăng sự thân thiết tình làng nghĩa xóm.

Với The Manor Tower Lào Cai, Bitexco Group mong muốn mang đến định nghĩa mới về một cuộc sống thời thượng, đẳng cấp cho người dân Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung.

Công trình thương mại hỗn hợp cao tầng The Manor Tower Lào Cai

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bitexco

Địa điểm: Tiểu khu đô thị số 2, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0946 332 933

