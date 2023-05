Vũng Tàu hứa hẹn trở thành thủ phủ du lịch của Việt Nam

Theo thống kê mới nhất, tổng du khách đến Bà Rịa – Vũng Tàu trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt gần 13 triệu lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ, cao gấp 2 lần Phú Quốc – Kiên Giang (với 6,864 triệu lượt), vượt xa Đà Nẵng (với 6,5 triệu lượt).

Mới đây, Vũng Tàu đã trình Chính phủ đề án chuyển đổi quy hoạch và vừa được Thủ tướng cho phép mở rộng và nâng cấp toàn diện để trở thành thành phố kiểu mẫu có quy mô 15.000ha, trong đó có đô thị nghỉ dưỡng cao cấp hơn 1.100ha tại khu vực biển Chí Linh – Cửa Lấp. Theo đó, gần 20 công trình hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư trị giá tỉ USD đã được lên kế hoạch triển khai. Đáng chú ý là các hạng mục mở rộng Quốc lộ 51, xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây… Các tuyến giao thông trọng yếu này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Đông mà còn gia tăng kết nối trực tiếp từ sân bay Long Thành đến Vũng Tàu.

Dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động năm 2025 sẽ đón thêm ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Khi đó, Vũng Tàu sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của một lượng du khách cực lớn, vì chỉ cách sân bay trên khoảng 30 phút chạy xe.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách đặt ra là cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu đang thiếu trầm trọng, không đủ đáp ứng nhu cầu lưu trú của lượng khách khổng lồ. Theo báo cáo mới nhất của Savills, hiện tại trên địa bàn Vũng Tàu chỉ có gần 800 căn khách sạn 4-5 sao. Trong khi đó, Nha Trang hiện có khoảng 9.323 căn, Đà Nẵng có khoảng 6.962 căn, Phú Quốc khoảng 5.713 căn.



Số lượng phòng 4-5 sao của Vũng Tàu quá thấp so với các điểm du lịch khác

Khảo sát của Savills cho thấy, hệ thống khách sạn 4-5 sao tại Vũng Tàu có tỷ lệ lấp đầy trong 3 ngày cuối tuần luôn dao động từ 90-100%. Bình quân, tỷ lệ lấp đầy của phân khúc khách sạn 3-5 sao của địa phương này trong năm đạt 55-60%. Đây là những con số mơ ước của nhiều thành phố du lịch tại Việt Nam, song cũng thể hiện sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung lưu trú đẳng cấp.

The Maris đón đầu sự bùng nổ du lịch của Vũng Tàu

Trước thực trạng khan hiếm phân khúc khách sạn 4-5 sao nói trên, giới đại gia địa ốc đang nhanh chân đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp nhằm đón đầu tiềm năng vô cùng lớn của Vũng Tàu. Trong đó, The Maris do Rio Land phát triển chính là cái tên nổi bật xuất hiện trên thị trường gần đây, được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp cho thành phố biển nổi tiếng bậc nhất phía Nam. The Maris là quần thể nghỉ dưỡng giải trí 5 sao quy mô 23ha, tọa lạc bên bãi biển Chí Linh – Cửa Lấp nguyên sơ (thuộc phường 10 và 11, trung tâm TP. Vũng Tàu). Dự án có mật độ xây dựng 23%, sở hữu bãi tắm riêng biệt trải dài 420m, do Tama Architects tư vấn thiết kế.



The Maris là quần thể gồm 943 phòng khách sạn 5 sao, 6 tòa căn hộ khách sạn, 59 căn shophouse

và 192 biệt thự nghỉ dưỡng, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2022

Quy hoạch của dự án hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng riêng tư và giải trí sôi động với hơn 30 tiện ích cao cấp, được "đo ni đóng giày" để du khách có thể đến khám phá 6 lần/năm vẫn luôn cảm thấy tươi mới với trải nghiệm khác biệt. Nổi trội nhất là chuỗi clubhouse với hệ thống gym – spa – nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu, ballroom tổ chức sự kiện với sức chứa lên tới 1.000 khách, sân khấu âm nhạc – chiếu phim ngoài trời, khu thể thao dưới nước. Ngoài ra, không thể không nhắc đến khu vui chơi giải trí có thưởng The Atlantic; các điểm check-in không thể bỏ lỡ như đại lộ Four Seasons với các loại hoa độc lạ khắp thế giới, vườn trên không Babylon Sky Garden, cầu tàu Hungtington California và bến du thuyền…

The Maris sẽ thâu tóm lượng khách siêu lớn từ sân bay Long Thành và cả những khách du lịch bằng xe tự lái thuộc khu vực Đông Nam Bộ, hứa hẹn đạt công suất khai thác phòng hơn cả kỳ vọng. Ngoài ra, The Maris còn được vận hành và quản lý bởi thương hiệu 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo cho việc khai thác kinh doanh hiệu quả và tối ưu trải nghiệm của du khách trong lẫn ngoài nước. Dựa trên mức độ bùng nổ du lịch của thành phố 3 mặt biển này, dự án cam kết lợi nhuận 7% trong 3 năm, mang lại sự an tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ngoài ra, khách hàng được tặng 100 đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao (tương đương 25 đêm nghỉ ở biệt thự), để quây quần bên gia đình và tận hưởng cuộc sống tại ngôi nhà thứ 2 ven biển.

Dự án trở thành kênh đầu tư đột phá với biên lợi nhuận lớn nhờ nắm chắc 7 cột mốc gia tăng giá trị theo tiến độ hoàn thành các hạng mục nội khu và chuỗi hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với Vũng Tàu, như sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu…



7 cột mốc gia tăng giá trị của The Maris

Với chiến lược khác biệt và tôn trọng những giá trị thật, The Maris không cần đưa ra những chính sách cam kết lợi nhuận "khủng" cũng tạo được sức hút mạnh mẽ khi sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP. Vũng Tàu, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới giúp ngành du lịch của thành phố biển cất cánh mạnh mẽ, ghi tên mình trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp khu vực.

