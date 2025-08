The Meadow Tỏa Sáng Tại Sự Kiện Trao Giải Của PropertyGuru Vietnam 2024

Tại buổi lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 diễn ra tại TP.HCM ngày 15/11/2024, dự án The Meadow của Gamuda Land xuất sắc giành chiến thắng ở năm hạng mục.

Là một trong những giải thưởng bất động sản có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru được xem là thước đo vàng để đánh giá và tôn vinh những nhà đầu tư uy tín cùng các dự án bất động sản chất lượng hàng đầu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh như hiện nay, giải thưởng tạo cơ hội cho các chủ đầu tư được toả sáng, thông qua đó thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đại diện Gamuda Land (bên phải) nhận giải Best Residential Green Development – Dự án nhà ở có không gian xanh tốt nhất.

Tại sự kiện, dự án The Meadow của Gamuda Land – nhà phát triển bất động sản hàng đầu đến từ Malaysia – được vinh danh ở năm hạng mục giải thưởng. Các giải thưởng bao gồm: Best Housing Architectural Design – Dự án nhà ở có thiết kế kiến trúc tốt nhất, Best Residential Green Development – Dự án nhà ở có không gian xanh tốt nhất, Best Housing Development (HCMC) – Dự án nhà ở tốt nhất (TP.HCM), Best Housing Landscape Design – Dự án nhà ở có cảnh quan tốt nhất, Best Biophilic Housing Design – Dự án nhà ở có thiết kế sinh học tốt nhất. Đồng thời, Gamuda Land cũng toả sáng với hai giải thưởng: Developer of the Decade – Nhà phát triển bất động sản tốt nhất thập kỷ và Best Developer of 2024 – Nhà phát triển bất động sản của năm 2024.

Đại diện Gamuda Land (bên trái) nhận giải Developer of the Decade – Nhà phát triển bất động sản tốt nhất thập kỷ cho thương hiệu Gamuda Land.

Dự án The Meadow thuộc phân khúc bất động sản nhà phố tại trung tâm Bình Chánh. Được xây dựng trên quỹ đất rộng 5ha, The Meadow sở hữu không gian rộng lớn, thoáng đãng cùng nhiều tiềm năng về mảng xanh. Với tổng cộng 212 căn, dự án mang đến sự đa dạng thông qua bốn loại sản phẩm khác nhau, bao gồm: nhà phố truyền thống, nhà phố sân vườn, nhà phố phong cách và biệt thự.

Ngay từ khi ra mắt, The Meadow đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn nhờ phong cách thiết kế biophilic độc đáo (thiết kế ưa sinh học) – một xu hướng vốn đã làm nên tên tuổi của Gamuda Land. Sở hữu mật độ cây xanh ấn tượng 4,62m2/người và mật độ xây dựng chỉ 37,2%, The Meadow mang đến một không gian sống xanh, thoáng đãng, cân bằng giữa những mảng xanh lớn và thiết kế tối ưu, thúc đẩy sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên. Mỗi căn nhà thuộc dự án The Meadow là một không gian sống lý tưởng với bốn tầng lầu thông thoáng, hoà quyện yếu tố tự nhiên trong vẻ đẹp hiện đại. Mỗi chi tiết trong nhà được hoàn thiện tỉ mỉ, chú trọng từng đường nét kiến trúc, đồng thời nội thất cao cấp được trang bị đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Dự án The Meadow toạ lạc tại huyện Bình Chánh, sở hữu không gian rộng lớn, thoáng đãng cùng nhiều tiềm năng về mảng xanh.

Bên cạnh đó, The Meadow còn là dự án thấp tầng đầu tiên đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí xanh LOTUS Core & Shell – hệ thống tiêu chí đánh giá công trình xanh dành riêng cho thị trường xây dựng Việt Nam – khẳng định sự cam kết của Gamuda Land trong việc xây dựng một không gian sống bền vững, thu hút các cư dân ưu tú đang tìm kiếm những không gian xanh, bền vững để sinh sống và phát triển. LOTUS là chương trình chứng nhận duy nhất kết hợp đầy đủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đồng thời chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất trong việc thiết lập các tiêu chí của mình, tương đương với LEED (cấp bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ), Green Mark (cấp bởi cơ quan Quản lý Thi công Singapore) và Green Star (cấp bởi Hội đồng Công trình xanh của Úc).

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường bất động sản trải qua giai đoạn quan trọng để kiểm soát sự biến động, trong đó vướng mắc về pháp lí luôn là vấn đề được các nhà đầu tư ưu tiên giải quyết. Do đó, các công trình sở hữu pháp lí rõ ràng, minh bạch, nguồn vốn đầu tư dồi dào, đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và người ở thực. Được đầu tư tâm huyết bởi Gamuda Land, The Meadow như một điểm sáng với thông tin luôn được công bố rõ ràng, công khai cùng cam kết sở hữu giấy tờ hoàn thiện. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể vững tâm hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng và giá trị tiềm năng được gia tăng trong tương lai.

Những thế mạnh đã được chứng minh trên đã giúp The Meadow xuất sắc chinh phục hội đồng giám khảo, vượt qua quá trình thẩm định khắt khe để được vinh dự xướng tên trong năm hạng mục giải thưởng. Giải thưởng không chỉ minh chứng cho tầm nhìn đi trước thời đại của Gamuda Land, mà còn khẳng định uy tín của thương hiệu trong ngành bất động sản thông qua chất lượng công trình và giá trị bền vững mang lại cho cư dân.