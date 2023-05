The Melody Village - Toạ Độ Độc Tôn Giao Thoa Kết Nối Giữa Lòng Thủ Đô

Kết Nối Nội Đô, Nâng Tầm Trải Nghiệm

Là một phân khu trong The Melody, The Melody Village được thiết kế như một miền xanh biệt lập giữa phố thị, duyên dáng náu mình giữa 2 quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm nơi cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội. Trong khi bên trong, phân khu kết nối con người với thiên nhiên trong lành, xanh mướt và hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp. Thì bên ngoài, bao quanh The Melody Village là các tuyến đường trọng yếu của Thủ đô, đưa cư dân nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và hiện đại bậc nhất, trải dài từ các khu vực lân cận vào đến nội đô.

Cư dân The Melody Village sở hữu đặc quyền: sống xa ồn ào nơi phố thị nhưng kết nối gần tất cả trong tầm tay.

Nổi bật như tuyến đường Vành đai 2, kết nối The Melody Village với các quận kế cận và khu vực trong trung tâm chưa đầy 20 phút. Điều kiện di chuyển thuận lợi mở ra đặc quyền tiếp cận vô hạn hệ sinh thái tiện ích xứng tầm “bộ mặt” Thủ đô cho các gia đình từ hệ thống cơ quan hành chính, trung tâm thương mại sầm uất, khách sạn quốc tế sang trọng, nhà hàng cao cấp đến khu vui chơi giải trí sôi động. Hơn hết, trong bán kính 4 km, cư dân The Melody Village có nhiều lựa chọn chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho con trẻ với hệ thống bệnh viện, trường học đa cấp bậc, chuẩn quốc gia, quốc tế.

Bên cạnh đó, The Melody Village tiếp cận tuyến đường Vành đai 3 kết nối đường Phạm Văn Đồng. Đây là tuyến đường “xương sống” được quy hoạch để kết nối với mọi tuyến đường cao tốc đến Hà Nội, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng khi nối Thủ đô với các khu công nghiệp trọng điểm và các tỉnh phía Bắc.

Kết Nối Sân Bay, Giao Thương Thuận Tiện

Toạ lạc cách Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài 20 km, The Melody Village trao cho cư dân “tấm vé hạng thương gia” với khả năng kết nối giao thông tốc độ cao. Từ biệt thự nhà mình, cư dân chỉ cần 15 – 20 phút để di chuyển đến sân bay thông qua đường dẫn cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp thông thoáng. Việc hạn chế tình trạng ùn tắc, kẹt xe trên đường đến sân bay giúp tiết kiệm đáng kể quỹ thời gian quý báu của cư dân The Melody Village, đồng thời giảm tải sự mệt mỏi và căng thẳng khi di chuyển. Đặc quyền này cho phép họ có trải nghiệm tốt hơn, thuận tiện hơn khi thường xuyên đi công tác, du lịch.

Mặt khác, vị trí gần sân bay cũng mang đến tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho cư dân ở phân khu The Melody Village. Khi khu vực này kết nối giao thương trong và ngoài nước, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xuất khẩu, du lịch, đồng thời hấp dẫn giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc.

Kết Nối Sân Golf: Nghỉ Dưỡng, Gắn Kết Và Đầu Tư

Sở hữu vị trí đắt giá liền kề sân golf, The Melody Village là lựa chọn lý tưởng cho giới tinh hoa yêu thích bộ môn thể thao thượng lưu này. Chỉ với ít phút di chuyển từ nhà, cư dân The Melody Village có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống sân golf hiện đại bậc nhất Thủ Đô. Không chỉ có ý nghĩa trong việc thư giãn và rèn luyện sức khỏe, không gian sân golf sang trọng và riêng tư còn tạo điều kiện cho các mối quan hệ được gắn kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư giá trị.

Cư dân có thể dễ dàng tìm kiếm sự thư giãn và mở rộng network với hệ thống sân golf gần nhà.

Xét về mặt đầu tư, Việt Nam đang là quốc gia tăng trưởng hàng đầu về golf, The Melody Village cũng mang đến khả năng khai thác lớn và tiềm năng tăng giá vượt trội. Theo thống kê từ Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam, năm 2019, Việt Nam đón 3 triệu lượt khách chơi golf, với 50% khách quốc tế và 50% khách nội địa. Đồng thời, Việt Nam cũng được vinh danh là "Điểm đến golf tốt nhất châu Á" trong 5 năm liên tục từ 2017 – 2021. Có thể thấy, trong nhiều năm tới, chủ sở hữu biệt thự The Melody Village sẽ được hưởng lợi lớn từ sự phát triển của thị trường golf Việt Nam.

Sở hữu vị trí độc tôn, khả năng kết nối hoàn hảo từ vùng lõi nội đô đến các quận lân cận và các tỉnh liền kề, Làng biệt thự Châu Âu – The Melody Village là tuyệt tác hiếm có tại cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội. Phân khu được đầu tư và phát triển bởi KITA Group – Một trong những Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, hướng đến kiến tạo nên chuẩn mực thượng lưu mới cho giới siêu giàu Hà Nội thông qua những trải nghiệm sống tinh hoa, đẳng cấp.