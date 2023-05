The Minato Residence: Bước đột phá cho thị trường căn hộ hạng sang tại Hải Phòng

Vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố Cảng

The Minato Residence sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố Cảng, nơi đã có cơ sở hạ tầng phát triển, được quy hoạch đồng bộ. Từ dự án, có thể dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch, nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm quan trọng như: trung tâm thành phố, cảng Hải Phòng, sân bay Quốc Tế Cát Bi, bãi biển Đồ Sơn, vịnh Hạ Long, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các khu công nghiệp lớn như: KCN Đình Vũ, KCN VSIP (Việt Nam – Singapore), KCN Nomura (100% vốn Nhật Bản), KCN An Dương; KCN Đồ Sơn …



Hình ảnh phối cảnh dự án The Minato Residence

Ngoài ra, xung quanh dự án còn có hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp như: tổ hợp khách sạn 5 sao Nikko và Roygent Parks 100% vốn đầu tư Nhật Bản; đại siêu thị Aeon Mall – trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên và lớn nhất Việt Nam; bệnh viện quốc tế Vinmec; sân bay quốc tế Cát Bi; Trường học Quốc tế QSI, trường Quốc tế Dewey và trường Hữu nghị Quốc tế…

Theo quan niệm dân gian, sống nơi đất lành thì làm việc gì cũng thuận. The Minato Residence được đánh giá rất cao về phong thủy. Dự án nằm bên bờ sông Lạch Tray – nơi “vượng khí sinh tài”, ôm trọn phúc khí, tài lộc của đất trời. Đó là lý do vì sao các căn hộ tại đây luôn được khách hàng và nhà đầu tư săn lùng.

Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia chuẩn Nhật

Với ý tưởng xây dựng thành phố “chuẩn Nhật”, là chốn an cư cho giới tinh hoa, The Minato Residence hội tụ những tiện ích tốt nhất. Hai tòa tháp cao 26 tầng (924 căn hộ) mang đến không gian sống chỉn chu và chất lượng, tối giản và tinh tế. Tất cả đã giúp hiện thực hóa cuộc sống hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên của những vị chủ nhân duy mỹ.

Xây dựng bởi chủ đầu tư hàng đầu Nhật Bản, dự án được đánh giá cao bởi sự vững bền đến từ chất lượng công trình. Không gian quy hoạch thông minh theo kiến trúc xanh tinh tế, thiết kế theo chuẩn “tỷ lệ vàng”, các căn hộ được tối ưu hóa diện tích, ban công rộng rãi và thoáng đãng.



Hình ảnh nhà mẫu theo phong cách Nhật Bản tại văn phòng bán hàng dự án The Minato Residence

Giữa miền không gian xanh mát, cư dân sẽ được sống, khám phá và hưởng trọn giá trị khác biệt cùng hệ sinh đa dạng gồm nhiều tiện ích đẳng cấp. Hệ thống tiện ích nội khu “all in one” chuẩn 5 sao gồm: công viên cây xanh, đường dạo bộ, phòng tập Gym, khu vui chơi trẻ em, bể bơi thông minh, công viên Sakura, hệ thống an ninh an toàn tuyệt đối, chuỗi cafe & fast food, khu vực BBQ… chỉ cần chạm tay là có cả ngàn tiện ích.

The Minato Residence được vận hành bởi Leben Community – công ty có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư tại Nhật. Cư dân sẽ được hưởng thụ cuộc sống chất lượng, đậm màu sắc văn hóa Nhật, sống và giao lưu cùng cộng đồng dân cư tinh hoa, hòa mình vào lịch trình lễ hội theo mùa trong suốt 12 tháng: lớp học thư pháp, lớp học trà đạo, lễ hội ném đậu, lễ hội búp bê Hina, lễ hội ngắm hoa, lễ hội Tanabata, lễ hội Obon, lễ hội làm mì ống trúc…

Hướng tới phong cách sống thượng lưu, mang theo những giá trị bền vững, The Minato Residence đã giúp giải tỏa nhu cầu căn hộ chung cư cao cấp, tiên phong trong việc hình thành thói quen tiêu dùng lựa chọn nơi an cư đẳng cấp mới, tạo nên bước đột phá cho thị trường căn hộ hạng sang tại Hải Phòng.