The Minato Residence - Lễ Mở Bán Căn Hộ Chuẩn Nhật

The Minato Residence là dự án đầu tiên tại Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam hội tụ đủ 100% yếu tố Nhật Bản, từ thiết kế, thi công đến giám sát, vận hành. The Minato Residence gồm 2 tòa là CT1 và CT2 với tổng diện tích là 12.635,2m2. có tổng cộng 924 căn hộ, mỗi tòa 426 căn. Lấy cảm hứng từ thành phố cảng phồn hoa của xứ sở hoa anh đào, The Minato Residence được xây dựng bên bờ sông Lạch Tray, thừa hưởng trọn vẹn lợi thế về phong thủy, được ví như “quần long hội tụ”, “vượng khí sinh tài”, đắc địa bậc nhất thành phố Cảng. Nhờ đó việc kết nối về giao thông sẽ trở nên thuận tiện hơn, kết cấu hạ tầng đô thị được phát triển và quy hoạch đồng bộ hơn.

Ngày 6/9/2019 tòa The Minato Residence CT2 chính thức được mở bán, và cho đến thời điểm hiện tại tòa CT2 đã bán hết tất cả các bảng hàng.

Tiếp nối thành công đó, ngày 24/9/2022 The Minato Residence chính thức ra mắt mở bán tòa CT1.

The Minato Residence CT1 tập trung đa số những yếu tố không thể thiếu của một dự án đầu tư lĩnh vực bất động sản, đem đến sự tăng trưởng chung trong mối quan hệ với các dự án bất động sản khác của quận Lê Chân nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung, tạo nên một cụm dân cư có chất lượng cuộc sống cao.

Và điều đặc biệt là, The Minato Residence CT1 còn sở hữu lối kiến trúc cảnh quan hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, quy hoạch cây xanh, vỉa hè, đường phố phù hợp,với diện tích không gian xanh lớn, luôn bảo đảm duy trì chất lượng “chuẩn Nhật”, kỳ vọng mang đến cho dân cư những giá trị cốt lõi và bền vững của một cuộc sống sung túc, an nhiên và thịnh vượng.

Trong sự kiện, lễ mở bán The Minato Residence CT1 khách mời sẽ chia sẻ tới quý khách hàng cụ thể và chi tiết về tình hình bất động sản Việt Nam 9 tháng đầu năm cũng như dự báo tình hình bất động sản Việt Nam quý 4 năm 2022 cũng như chia sẻ về tình hình căn hộ tại Việt Nam. Buổi tọa đàm với sự chia sẻ của: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam, phó chủ tịch Hiệp hội BDS Việt Nam. Cũng tại sự kiện, quý khách mời sẽ được nhận rất nhiều những phần quà hấp dẫn trong phần bốc thăm trúng thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng bao gồm xe SH mode, vàng SJC và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Đặc biệt, sẽ có một phần quà cực kỳ giá trị dành cho tất cả những khách hàng đặt cọc mua căn hộ The Minato Residence CT1 trong thời gian diễn ra sự kiện “Lễ Mở Bán” này.

