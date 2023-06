The Minato Residence (Tòa CT1) Cất Nóc Vượt Kế Hoạch

Sáng ngày 30/5, Chủ đầu tư Công ty TNHH Minato Việt Nam (Doanh nghiệp FDI 100% Nhật Bản) đã tổ chức lễ cất nóc Dự án căn hộ Nhật Bản The Minato Residence (tòa CT1) tại công trường của dự án – vị trí đắc địa tọa lạc tại vùng lõi của khu đô thị Waterfront City, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hình ảnh lễ cất nóc dự án Căn hộ The Minato Residence – Tòa CT1

Trước đó, tòa Nam của dự án (tòa CT2) chính thức được khởi công vào tháng 5/2019. Trong quá trình triển khai tòa CT2, dự án đã chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thi công dự án. Tuy nhiên, với năng lực, uy tín cùng kinh nghiệm của Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu chuẩn 100% Nhật Bản, tòa CT2 đã hoàn thành bàn giao sớm hơn tiến độ và kế hoạch ban đầu. Tiếp nối thành công của tòa CT2 đã bàn giao vào tháng 12/2021, Dự án The Minato Residence – Tòa CT1 chính thức mở bán vào tháng 9/2022, thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản khi sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực phía Nam thành phố Hải Phòng với hệ tiện ích ngoại khu phong phú (bệnh viện quốc tế Vinmec, Siêu thị Aeon Nhật Bản, hệ thống trường quốc tế QSI, Dewey) hứa hẹn không chỉ mang đến một nơi ở hiện đại, văn minh hàng đầu mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng.

Sự kiện lễ cất nóc đánh dấu mốc hoàn thiện phần xây dựng thô của Dự án The Minato Residence (tòa CT1) có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, đơn vị quản lý vận hành và các đối tác phân phối chiến lược của dự án. Đặc biệt, nhờ năng lực, kinh nghiệm của Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và các đối tác… lễ cất nóc đã được tổ chức sớm hơn 39 ngày so với kế hoạch. Theo đại diện của Chủ đầu tư, trong quá trình xây dựng, nhà thầu xây dựng (Fujita Corporation) và các đối tác, đơn vị giám sát xây dựng và quản lý dự án luôn đặt an toàn lao động và chất lượng xây dựng lên hàng đầu.

Hình ảnh đại diện các đơn vị liên quan tham dự lễ cất nóc

Bên cạnh vị trí đắc địa cùng uy tín của Chủ đầu tư, chất lượng xây dựng vượt trội và sự chuyên nghiệp của đơn vị quản lý vận hành, dự án hứa hẹn mang đến "chất lượng sống sang chuẩn quốc tế" nhờ sự chỉn chu đến từng chi tiết – lấy cảm hứng từ phong cách và chất lượng sống từ Nhật Bản. Theo đại diện Nhà thầu xây dựng Fujita Việt Nam: “trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng phát huy kinh nghiệm để hoàn thành các hạng mục còn lại để bàn giao căn hộ cho khách hàng với chất lượng cao nhất”.

Hình ảnh dự án cùng các tiện ích đẳng cấp, văn minh

Trong thời gian sắp tới, The Minato Residence (tòa CT1) sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thi công các phần chi tiết trong căn hộ như sàn, trần, tường…. Đồng thời, dự án sẽ hoàn thiện cảnh quan xanh, các tiện ích cao cấp, hiện đại như khu bể bơi, công viên Hoa anh đào… nhằm mang lại cuộc sống tiện lợi, văn minh cho cư dân.

Khi hoàn thành, The Minato Residence hứa hẹn trở thành nơi "an cư lạc nghiệp giúp nâng tầm đẳng cấp sống" cho các chủ nhân căn hộ và mang lại nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư, đồng thời góp phần mang lại diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam của TP Hải Phòng.