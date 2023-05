Tổng quan

The Mizuki Nam Long là phân khu biệt thự compound được chủ đầu tư Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin, NNR (Nhật Bản) phát triển với định vị là dòng sản phẩm cao cấp nhất trong dự án khu đô thị Mizuki Park. Toàn phân khu này chỉ có 39 căn biệt thự hạng sang, diện tích từ 278-574m2, concept và thiết kế mang đậm phong cách "Zen" của Nhật Bản. Là một khu compound biệt lập nhưng vẫn nằm trong khu đô thị được quy hoạch bài bản, đã hình thành cộng đồng dân cư với đầy đủ tiện ích, biệt thự The Mizuki được xem là không gian sống yên bình, riêng tư với các tiện nghi và đặc quyền xứng tầm.

Vị trí

Khu biệt thự The Mizuki là một phần của dự án Mizuki Park Nam Long rộng 26ha, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, TP.HCM. Vị trí dự án cách Chợ Lớn Quận 5 khoảng 3,5km, cách khu Phú Mỹ Hưng Quận 7 khoảng 4km nên chỉ mất ít phút lái xe là có thể tiếp cận nhiều tiện ích quan trọng tại các khu vực này. Trong bán kính 3km quanh dự án có không ít khu mua sắm, chợ dân sinh, trường học, bệnh viện,…Cư dân Mizuki Park đi du lịch, công tác trong nước hay nước ngoài cũng khá thuận tiện vì dự án chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm 11km. Ngoài ra, phân khu The Mizuki nằm sâu bên trong dự án Mizuki Park, bên kia rạch Bà Lào, cách một cây cầu nên sẽ đảm bảo hơn về an ninh, sự yên tĩnh cũng như riêng tư cho cư dân.

Quy hoạch

Khu đô thị Mizuki Park nằm trên địa phận huyện Bình Chánh, khá xa trung tâm TP.HCM nên có thể khiến một số người quan tâm đến dự án e ngại vấn đề giao thông đi lại. Tuy nhiên, với vị trí ngay trên trục đường Nguyễn Văn Linh rộng, thoáng với 8 làn xe và sẽ còn được nâng cấp trong tương lai, từ dự án di chuyển bằng ô tô đến các khu vực khác của thành phố khá thuận tiện. Ngoài ra, xung quanh dự án còn có một số quy hoạch giao thông đáng chú ý như tuyến Metro Bến Thành – Tân Kiên, tuyến Monorail số 2, tuyến xe buýt nhanh BRT sẽ tăng khả năng kết nối, thêm lựa chọn phương tiện và rút ngắn thời gian di chuyển của cư dân Mizuki Park nói chung, biệt thự The Mizuki nói riêng.

Tiện ích

Cư dân của khu biệt thự The Mizuki sẽ được sử dụng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp của khu đô thị Mizuki Park, với các hạng mục như công viên bờ sông, công viên kênh, vườn Nhật, khu thể thao ngoài trời, lounge, khu tổ chức tiệc… Ngoài ra, cư dân của The Mizuki cũng sẽ được hưởng các tiện ích riêng của phân khu biệt thự. Trong đó, tiện ích đáng chú ý nhất của dự án này là bến du thuyền nối thẳng với quảng trường rộng 3.200m2. Không chỉ thuận tiện cho những cư dân sở hữu du thuyền, bến du thuyền sẽ mang lại tầm view đắt giá cho khu biệt thự The Mizuki. Ngoài ra, vì là một khu compound khép kín nên The Mizuki cũng cung cấp những tiện ích, dịch vụ đặc quyền phục vụ cư dân như quản gia, đặt hoa, tổ chức tiệc,…

Chủ sở hữu biệt thự The Mizuki sẽ được sử dụng vườn Nhật cùng nhiều tiện ích đã hoàn thiện của khu đô thị Mizuki Park



Không gian ven sông thoáng mát với nhiều mảng xanh là điểm cộng của Mizuki Park

Thiết kế

Phân khu The Mizuki Nam Long được phát triển theo concept Zen – thiền định Nhật Bản. Với tinh thần Zen, cư dân sống tại biệt thự The Mizuki sẽ cảm nhận được sự bình yên, thoải mái ngay giữa lòng khu đô thị, cách xa khỏi cuộc sống ồn ào, xô bồ bên ngoài. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, biệt thự The Mizuki sẽ thỏa mãn được hết 5 giác quan – nhìn, nghe, ngửi, vị, chạm – của người ở, tạo ra sự thư thái, an nhiên đúng chất Zen. Toàn khu có 39 căn biệt thự, với 3 loại hình: biệt thự vườn (garden villa), biệt thự kênh (canal villa) và biệt thự sông (river villa). Mỗi căn biệt thự The Mizuki có từ 4-5 phòng ngủ và 7-8 phòng tắm, đa dạng diện tích và cách bố trí.

Giá bán

Biệt thự The Mizuki được chủ đầu tư Nam Long chào bán với mức giá tương xứng với vị thế là phân khu đẹp nhất khu đô thị Mizuki Park, số lượng sản phẩm giới hạn và concept độc đáo. Giá bán biệt thự The Mizuki dao động tùy theo loại hình và vị trí, vào khoảng từ 28-50 tỷ/căn biệt thự vườn, từ 38-48 tỷ/căn biệt thự view kênh, từ 48-80 tỷ/căn biệt thự view sông. Nhìn chung, với tầm giá này, có thể thấy biệt thự The Mizuki là dòng sản phẩm giới hạn chỉ dành cho các chủ nhân thuộc giới tinh hoa, tài chính vững vàng và cũng có "gu" riêng.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Mizuki có concept độc đáo, chú trọng thể hiện phong cách, dấu ấn cá nhân của mỗi chủ nhân trong từng thiết kế biệt thự và cảnh quan, tiện ích. Với phân khúc biệt thự compound hạng sang, một không gian sống riêng tư, biệt lập với nhiều tiện ích đặc quyền là chưa đủ để thu hút người mua thuộc tầng lớp tinh hoa ngày nay. Họ cần không gian sống sáng tạo hợp với thẩm mỹ cá nhân, khẳng định chất riêng của mình. Biệt thự The Mizuki nếu làm tốt concept Zen Nhật Bản thì sẽ là một điểm cộng lớn, giúp dự án nổi bật, thu hút khách hàng giữa các lựa chọn biệt thự compound khác tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Tiến độ

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu biệt thự The Mizuki được triển khai thi công từ năm 2021, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV/2023. Bến du thuyền dự kiến sẽ hoàn thành ngay Quý II năm nay. Hiện dự án chưa có nhà mẫu nhưng từ các phân khu căn hộ đã được bàn giao trước trong khu đô thị Mizuki Park, người mua có thể yên tâm về chất lượng hoàn thiện của biệt thự The Mizuki.



Tiến độ thi công dự án biệt thự The Mizuki tháng 1/2022

Hãy tiếp tục theo dõi hành trình Đánh giá dự án trên khắp Việt Nam với Batdongsan.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về các dự án bạn quan tâm nhé!

Lan Chi