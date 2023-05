The One Land - đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam

Theo đại diện The One Land, thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều cơ sở để tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Đây là nguồn động lực lớn thu hút nhiều chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh dòng vốn vào thị trường tiềm năng này. Kèm theo đó thị trường bất động sản còn chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới, thúc đẩy nghành địa ốc tăng trưởng.

Văn phòng trụ sở The One Land tại Quận 2

Đối tác chiến lược nhiều chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu

Tính đến nay, trải qua hơn 5 năm trong lĩnh vực bất động sản, The One Land đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và nhận nhiều sự tín nhiệm từ các chủ đầu tư danh tiếng trong và ngoài nước như: Capitaland, Sơn Kim Land, Masterise Homes, Sunshine Group, Novaland, Hongkong Land, Fraser, Mapletree, Kusto Home, Thuận Việt, Meada.

The One Land được các doanh nghiệp này tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối chiến lược hàng loạt dự án có quy mô lớn trên thị trường như: Metropole Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương (Diamond Island), Feliz En Vista, D1 Mension, Delasol, The Marq, Q2 Thảo Điền, Newcity Thủ Thiêm, Sunshine Diamond River, Sunshine Horizon, Sunshine Continential, Aqua City, The One Saigon, Waterina Suite…

Lễ ký hợp tác đối tác chiến lược với nhà phát triển bất động sản Masterise Homes

Ông Diệp Bảo Hưng – Tổng Giám Đốc The One Land cho biết để duy trì đối tác chiến lược lâu dài với các chủ đầu tư uy tín cần có 1 tập thể đoàn kết, đầy tâm huyết với nghề bất động sản sẵn sàng đối mặt thử thách hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra và lực lượng hệ thống sàn nội bộ, nhiều đối tác cùng sát cánh và cam kết qua từng dự án.

Môi giới các dự án lớn năm 2021 và nắm bắt xu thế bất động sản hàng hiệu (Branded Residences)



Lễ ký kết và vinh danh các thành viên The One Land phân phối Grand Marina, Saigon

Chiến lược của The One Land là tập trung theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang và mới đây nhất là dòng bất động sản hàng hiệu (Branded Residences); đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín.

Đầu năm 2021, The One Land tiếp tục triển khai môi giới các dự án lớn trên thị trường, trong đó nổi bật nhất là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) Grand Marina, Saigon (Quận 1) được phát triển bởi Masterise Homes và gắn với thương hiệu nghỉ dưỡng danh giá quốc tế Marriott International.

Đây là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên mang thương hiệu Marriott tại Việt Nam, đồng thời cũng là dự án lớn nhất của thương hiệu này trên toàn thế giới. Dự án là thành quả của hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản quốc tế đang gây chú ý trên thị trường với nhiều dự án nổi bật như Masteri Centre Point và Lumière Riverside (đều đang được phân phối bởi The One Land), và Marriott International – tập đoàn nghỉ dưỡng đang dẫn đầu thế giới trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Nhờ đó, Grand Marina, Saigon thừa hường những giá trị vượt trội từ ưu thế của cả 2 thương hiệu: vị trí độc tôn, pháp lý hoàn chỉnh, tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế vượt trội của Masterise Homes và dịch vụ tiện ích cao cấp và sở hữu một món hàng hiệu độc đáo thể hiện đẳng cấp, địa vị và thành công từ Marriott. Dự án hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên khắp cả nước.



Dự án Grand Marina, Saigon là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên mang thương hiệu Marriott tại Việt Nam

The One Land chiêu mộ nhân tài

Để mở rộng quy mô và đáp ứng đam mê của nhiều bạn trẻ muốn chinh phục những thử thách bản thân, khao khát làm giàu với sản phẩm là những bất động sản cao cấp hàng đầu, The One Land mở cửa “chiêu mộ nhân tài” cho các vị trí quan trọng cùng đồng hành cho các dự án đã và đang triển khai.



Tập thể The One Land trong chuyến du lịch cuối năm 2020

The One Land Tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Giám đốc kinh doanh: 3 nhân sự

2. Trưởng phòng kinh doanh: 10 nhân Sự

3. Chuyên vên kinh doanh: 100 nhân sự

Đến với The One Land, nhân sự có cơ hội được phát triển bản thân qua các khóa đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia bất động sản nhiều kinh nghiệm, Các chính sách an sinh xã hội, lương, phụ cấp hấp dẫn tạo môi trường thi đua khen thưởng hàng quý, năm. Mỗi năm công ty đều tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, du lịch tạo sự gắn kết, hòa đồng cho một tập thể tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng.