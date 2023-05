The One Land Đối Tác Chiến Lược Phân Phối Chính Thức Thu Thiem Zeit River

Để thực hiện chiến lược trở thành nhà phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu, The One Land chọn đối tác là các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam và môi giới những dự án chất lượng, pháp lý đầy đủ.

Theo đại diện The One Land, thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều cơ sở để tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Đây là nguồn động lực lớn thu hút nhiều chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh dòng vốn vào thị trường tiềm năng này. Kèm theo đó thị trường bất động sản còn chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới, thúc đẩy nghành địa ốc tăng trưởng.

Tính đến nay, trải qua hơn 8 năm trong lĩnh vực bất động sản, The One Land đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và nhận nhiều sự tín nhiệm từ các chủ đầu tư danh tiếng trong và ngoài nước như: CapitaLand, Sơn Kim Land, Masterise Homes, Sunshine Group, Novaland, Hongkong Land, Fraser, Mapletree, Kusto Home, Thuận Việt, Meada, Kepel Land, Phú Cường Group, CT Group; Viva Land; Bamboo Capital, Alpha King, Trung Thủy Group.

The One Land được các doanh nghiệp này tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối chiến lược hàng loạt dự án có quy mô lớn trên thị trường như: Metropole Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương (Diamond Island), Feliz En Vista, D1 Mension, Delasol, The Marq, Q2 Thảo Điền, Thảo Điền Green, Define, Newcity Thủ Thiêm, Sunshine Diamond River, Sunshine Horizon, Sunshine Continential, Aqua City, The One Saigon, Waterina Suite, Grand Marina Saigon; King Crown Infinity; Alpha City, Global City, Lancaster Legacy.

Ông Diệp Bảo Hưng – Tổng Giám Đốc The One Land cho biết để duy trì đối tác chiến lược lâu dài với các chủ đầu tư uy tín cần có 1 tập thể đoàn kết, đầy tâm huyết với nghề bất động sản sẵn sàng đối mặt thử thách hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra và lực lượng hệ thống sàn nội bộ, nhiều đối tác cùng sát cánh và cam kết qua từng dự án.

Chiến lược của The One Land là tập trung theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang và mới đây nhất là dòng bất động sản Hạng Sang khác ở Thủ Thiêm (dự án Thủ Thiêm Zeit River) và tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín của dự án Thủ Thiêm Zeit River.

Thu Thiem Zeit River là dự án hạng sang của chủ đầu tư VGSE trực thuộc GS E&C – một trong những tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất tại Hàn Quốc. GS E&C đã trải qua hơn 5 thập kỷ phát triển vững mạnh trong các lĩnh vực: Năng lượng, Môi trường, Thiết kế kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản… với nhiều thành tựu trong và ngoài nước. Đến nay, GS E&C có 28 công ty chi nhánh và văn phòng đại diện tại 27 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mĩ, châu Á và châu Phi.

Tại Việt Nam, GS E&C có 2 công ty chi nhánh là Việt Nam GS Industry (VGSI) và Việt Nam GS Enterprise (VGSE) với 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong các lĩnh vực như phát triển các dự án bất động sản, sản xuất vật liệu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Trong lĩnh vực BĐS, Tập đoàn GS đã phát triển dự án XI Riverview Palace quận 2 và đang triển khai đô thị ZEITGEIST Nhà Bè quy mô 349ha, sắp tới là dự án GS Metrocity Long Bình.

Dự án Thu Thiem Zeit river gồm 300 Căn Hộ, Duplex, Penthouse, Nhà Phố và Nhà Phố Thương Mại do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (công ty con của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc tại Việt Nam) phát triển. Tọa lạc tại lô 3-11 thuộc khu chức năng số ba tại khu đô thị Thủ Thiêm. Quy hoạch ranh giới dự án gồm: phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch; phía Tây giáp đường nội bộ N7, phía Nam giáp đường Ven hồ (R2) và phía Bắc giáp Đại lộ Vòng cung (R1).

Thu Thiem Zeit River – trung tâm kết nối cộng đồng thượng lưu với các sản phẩm và dịch vụ Hạng Sang đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu tại trung tâm tài chính Thủ Thiêm.

Mặt tiền khu căn hộ Thu Thiem Zeit River trải dài dọc theo trục Bắc Nam của Thủ Thiêm, dễ dàng di chuyển đến các khu trung tâm của thành phố.

Vị trí được đánh giá là đắc địa khi sở hữu hai mặt tiền đường chính của Thủ Thiêm là Nguyễn Cơ Thạch và Đại lộ Vòng cung. View trực diện hồ trung tâm và nhìn ra được sông Sài Gòn.

Thu Thiem Zeit River là dự án nổi bật được đánh giá 6 sao của khu vực, được đầu tư tối ưu các mảng xanh, mang đến không gian sống trong lành và hiện đại. Pháp lý hoàn chỉnh, Chất lượng đảm bảo.