The Opus One - Căn Hộ Cao Cấp Nhất Vinhomes Grand Park

The Opus One là phân khu căn hộ cao cấp nhất sở hữu vị trí đắc địa nhật tại khu đô thị Vinhomes Grand Par, Phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Dự án với quy mô hơn 2,3ha gồm 4 tòa căn hộ hạng sang nằm cạnh và thông hầm xe với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall tại dự án Vinhomes Grand Park.

The Opus One là sự hợp tác đầu tư phát triển giữa Vinhomes và tập đoàn Samty (Nhật Bản) hứa hẹn kiến tạo nên không gian sống chất lượng nhất tại khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Tổng Quan The Opus One

Tên thương mại: The Opus One

Chủ đầu tư: Vingroup – Samty

Phát triển dự án: Vinhomes

Quy mô: 23.098m2 có 4 tòa gồm 1952 căn hộ cao cấp.

Vị trí dự án: liền kề Vincom Mega Mall, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, TPHCM.

Nhà thầu xây dựng: Coteccons

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tập đoàn EDSA

Đơn vị quản lý vận hành: Vinhomes

Giá bán dự kiến: từ 5000$/m2

Thời gian khởi công: 2/2024

Thời gian bàn giao dự kiến: Quý 1/2026

Samty Corporation là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, với gần 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cho thuê bất động sản, quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý tài sản, phát triển quỹ đầu tư…

Ngoài phát triển bất động sản tại 8 thành phố lớn của Nhật Bản, tập đoàn Samty còn tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài những năm gần đây.

Vị Trí The Opus One

The Opus One sở hữu vị trí trung tâm đắc địa nhất khu đô thị Vinhomes Grand Park , liền kề TTTM Vincom Mega Mall và công viên 36ha. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các tiện ích nội khu và ngoại khu quan trọng.

Vị trí tiếp giáp nội khu:

Phía Bắc: giáp quảng trường Golden Eagle, trường đại học Brighton College

Phía Nam: giáp công viên ánh sáng 36ha, khu thấp tầng, sông tắc

Phía Đông: giáp phân khu The Beverly , sông Đồng Nai

, sông Đồng Nai Phía Tây: giáp Vincom Mega Mall, sân tập golf

Nhờ vào vị trí đắt giá nhất khu đô thị, The Opus One được đánh giá là tâm điểm trung tâm Vinhomes Grand Park mang lại nhiều giá trị và khẳng định vị thế của gia chủ sở hữu căn hộ tại đây.

Tiện Ích The Opus One

The Opus One là phân khu căn hộ cao cấp tại Vinhomes Grand Park, mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp với hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đa dạng:

Tiện ích nội khu:

Hồ bơi nước mặn: Hồ bơi rộng lớn với làn nước trong xanh, mang đến không gian thư giãn và giải trí tuyệt vời cho cư dân.

Công viên cây xanh: Không gian xanh mát với nhiều cây cối và hoa cỏ, tạo nên bầu không khí trong lành và yên bình.

Khu vui chơi trẻ em: Khu vui chơi an toàn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ nhỏ.

Phòng gym: Phòng tập thể dục hiện đại với đầy đủ trang thiết bị, giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và duy trì vóc dáng.

Spa: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chuyên nghiệp, mang đến những phút giây thư giãn tuyệt đối.

Đường dạo bộ: Con đường rợp bóng cây xanh, tạo không gian lý tưởng cho các hoạt động đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe.

Khu BBQ: Khu vực nướng BBQ ngoài trời, nơi cư dân có thể tổ chức các buổi tiệc gia đình và bạn bè.

An ninh 24/7: Hệ thống an ninh hiện đại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân

Tiện ích ngoại khu:

Công viên 36ha

Vincom Mega Mall

Bệnh viện Vinmec

Trường học Vinschool

Đại lộ mua sắm Rodeo

Với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, The Opus One mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và trọn vẹn.

Có Nên Mua Căn Hộ The Opus One

The Opus One là phân khu được đánh giá là rất cao tại dự án Vinhomes Grand Park, dựa trên nhiều yếu tố thuận lợi:

Vị trí đắc địa:

Nằm ngay trung tâm Vinhomes Grand Park, khu đô thị lớn và phát triển nhanh chóng.

Gần kề các tiện ích quan trọng như Vincom Mega Mall, công viên 36ha, bệnh viện, trường học…

Kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố.

Thiết kế và tiện ích vượt trội:

Thiết kế hiện đại, sang trọng, tối ưu hóa không gian sống.

Căn hộ đa dạng diện tích, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Tiện ích nội khu đẳng cấp: hồ bơi nước mặn, công viên, khu vui chơi, gym, spa…

Cư dân được thừa hưởng toàn bộ tiện ích của Vinhomes Grand Park.

Uy tín của chủ đầu tư:

Vinhomes là thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, đảm bảo chất lượng xây dựng và quản lý vận hành.

Dự án được phát triển bởi liên danh Vinhomes và Tập đoàn Samty, tăng thêm sự tin cậy cho khách hàng.

Tiềm năng tăng giá:

Khu vực phía Đông TP.HCM đang phát triển mạnh mẽ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Vinhomes Grand Park là dự án trọng điểm, thu hút đông đảo cư dân và nhà đầu tư.

The Opus One với vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ, hứa hẹn sẽ tăng giá trị trong tương lai.

Khả năng cho thuê:

Nhu cầu thuê căn hộ tại Vinhomes Grand Park rất lớn, đặc biệt là các căn hộ cao cấp.

The Opus One có thể mang lại lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư thông qua việc cho thuê.

The Opus One là một dự án có tiềm năng lớn, phù hợp cho cả mục đích an cư và đầu tư, là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và hiện đại tại Vinhomes Grand Park.

