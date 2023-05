Bên cạnh các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn một dự án bất động sản như vị trí, tiện ích và pháp lý, thời gian gần đây yếu tố sinh thái, an dưỡng sức khỏe đang được các khách hàng quan tâm nhiều hơn. Đây chính là xu hướng mới khi lựa chọn dự án mang lại giá trị cao phù hợp cho an cư và đầu tư.

Trước tình trạng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh, kèm theo mật độ dân số quá tải trong khu vực nội thành, những dự án nhà phố nằm ở khu vực tiếp giáp trung tâm, ít khói bụi đang thu hút sự quan tâm từ người mua ở và đầu tư. Tính đến thời điểm đầu năm nay (tháng 01/2020), chỉ số ô nhiễm (AQI) tại TP.HCM đã đạt mức 177 (Theo ứng dụng Air Visual), tức là ngưỡng nguy cơ hại cho sức khỏe con người. Tiếp theo đó, người dân bắt đầu quan tâm hơn về không gian sống trong lành, tách biệt riêng tư, hạn chế tiếng ồn, bụi bẩn và vi khuẩn.



The Pearl Riverside – Khu dân cư mang đến giá trị “Xanh & An”.

Nắm bắt được nhu cầu sống khỏe, sống xanh ngày càng tăng của người dân, SeaHoldings đã triển khai khu nhà phố compound The Pearl Riverside với Green & Safety, “Xanh & An” – một trong ba giá trị cốt lõi tạo nên tiềm năng của dự án. Toàn bộ khu dân cư được thiết kế để tận dụng triệt để những yếu tố tự nhiên, từ đó kiến tạo một không gian sống xanh mát góp phần nâng cao chất lượng sống theo phong cách nghỉ dưỡng, đa dạng hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe.

Dự án The Pearl Riverside nằm tại thị trấn Bến Lức – Long An, cách trung tâm TP.HCM 30 – 40 phút di chuyển thông qua các tuyến đường huyết mạch như QL1A, cao tốc HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, đại lộ Võ Văn Kiệt. Đặc biệt, khu Công viên The Pearl River Park nằm trải dài theo bờ sông Vàm Cỏ Đông khoảng 200m với bến du thuyền riêng có diện tích rộng hơn 5000m2 đã kết hợp tạo thành một lá phổi xanh mang đến không khí trong lành, cùng làn gió mát cùng tài lộc, vượng khí cho tất cả cư dân. Bên cạnh đó, nhờ các ion âm được tạo ra từ khu không khí bên sông tràn vào sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ khí Oxy tốt hơn, từ đó giúp giảm mệt mỏi và tăng cường sức khỏe.

The Pearl Riverside có độ phủ xanh cao, nằm ven sông với tầm nhìn vô hạn mang đến cho cư dân cảm giác thư thái và tràn đầy sức sống. Với chất lượng không khí trong lành và thoáng mát là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe, giấc ngủ cho mọi thành viên trong gia đình.



The Pearl River Park – “Lá phổi xanh” mang không khí trong lành cho toàn khu dân cư

Khi lên kế hoạch xây dựng những công trình nhà ở, tiện ích tại The Pearl Riverside, SeaHoldings đã hướng đến sử dụng những vật liệu có lợi cho môi trường cũng như sức khỏe cư dân. Có thể kể đến kính chống hấp thụ nhiệt giúp giảm đến 80% tia UV và giảm nhiệt độ trong nhà đến 30%. Bên cạnh đó là sơn không mùi, không độc theo tiêu chuẩn Singapore với hàm lượng VOCs, chì và thủy ngân ở mức không gây hại sức khỏe. Không chỉ trong việc dùng vật liệu, các ngôi nhà tại The Pearl Riverside còn được thiết kế để khai thác tối đa ánh sáng, gió tự nhiên từ sông. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí do giảm nhu cầu sử dụng điện năng. Ngoài ra cư dân còn được trao cho nhiều không gian như sân sau, ban công và đặc biệt là sân thượng thoáng đãng để có thể tự phủ xanh ngôi nhà với những khu vườn do chính mình tạo nên.



Những căn nhà phố được thiết kế khoa học với nhiều mảng xanh

Dự án có pháp lý đầy đủ minh bạch, nhận được bảo lãnh từ ngân hàng giúp khách hàng an tâm và sở hữu dễ dàng. Hiện tại, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị sản phẩm, phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, SeaHoldings còn mang đến chính sách ân hạn nợ gốc trong 12 tháng hoặc đến lúc nhận nhà rất có lợi cho nhà đầu tư. Xung quanh dự án còn có các tiện ích liền kề như: Trường học, bệnh viện đa khoa, chơ, siêu thị,… thích hợp là nơi an cư lý tưởng.

Có thể thấy rõ cuộc sống, sức khỏe của khách hàng là một trong những điều SeaHoldings đặt lên hàng đầu khi phát triển khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside. Yếu tố “Xanh & An” này kết hợp cùng hai giá trị “Không gian vô tận” và “Sống nghỉ dưỡng” đã biến “Hòn ngọc ven sông” trở thành nơi an cư đáng mơ ước bậc nhất phía Tây Nam TP.HCM.