Khách hàng mua nhà tại The Rivana có cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes tiền tỷ

Cuối năm, “cuộc đua” chính sách bán hàng càng gay cấn

Vào thời điểm cuối năm, cuộc đua về chính sách bán hàng của các chủ đầu tư dự án bất động sản trên thị trường lại diễn ra gay cấn hơn, mục đích nhằm hướng sự chú ý của các khách hàng quan tâm đến dự án của họ. Dễ thấy nhất trong các chính sách ưu đãi bán hàng hiện nay đó là các gói hỗ trợ lãi suất, gói vay ưu đãi, ân hạn nợ gốc, hay như các chương trình tặng vàng, tặng nội thất… Những dự án nào có các chương trình khuyến mãi, ưu đãi càng hấp dẫn thì Khách hàng càng dễ chú ý hơn, dần dần họ xem đây như là tiêu chí lựa chọn mua nhà vào thời điểm cuối năm.

Cuộc đua về chính sách bán hàng khiến các chủ đầu tư dự án không thể đứng ngoài cuộc. Và dịp cuối năm là cơ hội tốt để các doanh nghiệp bất động sản tung ra các gói chính sách bán hàng tốt nhất của họ. Đây cũng là thời điểm mà tâm lý người mua nhà có sự thay đổi, họ quan tâm hơn đến các dự án sắp mở bán và có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hay chiết khấu hấp dẫn.

Chẳng hạn như giữa hai dự án chung cư cùng phân khúc, chủ đầu tư uy tín như nhau và có sự tương đồng về vị trí và giá bán, thì người mua thường có xu hướng lựa chọn những dự án có chương trình bán hàng tốt hơn, gói hỗ trợ vay tốt hơn và đặc biệt là chiết khấu cao hơn.



Chương trình Nhà mới, xe sang – Nhân đôi hạnh phúc đang được áp dụng tại dự án The Rivana

Trên thị trường hiện nay, bên cạnh các gói chính sách bán hàng đang được áp dụng phổ biến tại các dự án như: Ân hạn nợ gốc, vay lãi suất 0%, tặng vàng, tặng nội thất… thì một số chủ đầu tư “chơi lớn” với các chương trình chính sách vô cùng khủng như: Tặng xe hơi tiền tỷ, chiết khấu lên đến hàng chục phần trăm giá trị sản phẩm….

Đơn cử trong số những chủ đầu tư “chơi lớn” đó là Đạt Phước, chủ đầu tư của dự án căn hộ cao cấp The Rivana, tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Bình Dương, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

The Rivana tung chương trình “Nhà mới – Xe sang” cùng chiết khấu đến 11%

Thấu hiểu tâm lý của người mua nhà khi mong muốn vừa sở hữu nhà đẹp, vừa sở hữu xe xịn cho gia đình, chủ đầu tư Đạt Phước đưa ra nhiều chương trình vô cùng ưu đãi, hấp dẫn dành cho các khách hàng giữ chỗ căn hộ The Rivana – Sản phẩm căn hộ cao cấp đầu tay với nhiều tâm huyết của chủ đầu tư này.

Trong số đó, chương trình “Nhà mới, xe sang – Nhân đôi hạnh phúc” với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng đang được áp dụng tại dự án The Rivana thật sự gây ấn tượng mạnh và nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường.

Theo đó, khi khách hàng giữ chỗ căn hộ The Rivana sẽ có cơ hội trúng xe Mercedes C180 và xe Mazda 2 thông qua chương trình bốc thăm trúng thưởng tại sự kiện công bố. Bên cạnh chương trình “Nhà mới, xe sang – Nhân đôi hạnh phúc”, khách hàng giữ chỗ căn hộ The Rivana còn nhận được hàng loạt chính sách, ưu đãi đáng chú ý khác như: Hỗ trợ tài chính vay đến 70% giá trị căn hộ, Thời gian cho vay lên đến 20 năm; Thanh toán chỉ 2.5%/tháng, ân hạn gốc và lãi trong 18 tháng; Chiết khấu lên đến 11%, Chiết khấu cao dành cho khách hàng có hộ khẩu, KT3 tại Bình Dương, Thủ Đức, Quận 12, Hóc Môn.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư Đạt Phước, việc đưa ra những chính sách khuyến mãi lớn như vậy nhằm mục đích giúp mọi khách hàng dễ dàng sở hữu một nơi an cư lý tưởng, một tổ ấm hoàn mỹ bên sông Sài Gòn, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội nhân đôi hạnh phúc khi mua nhà dịp xuân Tân Sửu 2021.



Hàng trăm khách hàng tham dự lễ khai trương nhà mẫu The Rivana diễn ra sáng ngày 16/01 vừa qua

Có thể thấy thời điểm cận Tết âm lịch, điểm sáng thị trường chung cư gần như đang nghiêng hẳn về khu vực cửa ngõ TP.HCM, đặc biệt là thị trường thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Những dự án sở hữu ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế, giá tốt cùng hàng loạt chương trình bán hàng hấp dẫn như The Rivana sẽ được người mua chú ý. Sức hấp dẫn của dự án trên thị trường đã thể hiện thông qua sự kiện khai trương nhà mẫu diễn ra sáng ngày 16/1 vừa qua khi có đến hàng trăm khách hàng đến tham dự, trải nghiệm.

Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm dự án mới vị trí đẹp, giá vừa tầm do quỹ đất cạn kiệt thì The Rivana lại có hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như vậy, sản phẩm căn hộ còn được đầu tư chỉn chu, chính là cơ hội hiếm có cho các gia đình trẻ mong muốn có một tổ ấm an cư với mức giá hiện được xem là tốt nhất nhì trên thị trường khu vực, chỉ từ 31 triệu/m2.