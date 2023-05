The Rivana – Thế mạnh từ vị trí “tam cận đắc lộc”

The Rivana thỏa mãn yếu tố “tam cận đắc lộc”

Với người Việt, bất động sản là một tài sản quý, đôi khi phải tích góp tài chính cả đời mới đủ điều kiện sở hữu. Vì vậy, một bất động sản có khả năng sinh lợi cao luôn được mọi người gìn giữ và xem như là báu vật. Với đà phát triển đô thị nhanh, thì nhân tố tạo nên giá trị cho một bất động sản càng được phân biệt rõ nét. Cụ thể, một bất động sản quý phải ở ngay thành thị sôi động, gần các tiện ích, giao thông thuận tiện và đặc biệt là khả năng sinh lợi phải cao.

Cũng theo quan niệm mua nhà của người dân lâu nay, “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” chính là những yếu tố vàng mà một bất động sản đắt giá phải sở hữu. Tính đắt giá ở đây được người mua định vị qua vị trí bất động sản tọa lạc và tiềm năng sinh lợi, tăng giá qua thời gian. Lý giải cho điều này, giới am hiểu thị trường phân tích rằng, chỉ khi bất động sản có vị trí tốt sẽ thu hút nhiều người thuê, từ đó khiến cho bất động sản tăng giá nhanh và dễ thanh khoản.



Vị thế phong thủy thịnh vượng của The Rivana

Theo quan niệm của người xưa, “thị” có nghĩa là các khu chợ, khu buôn bán. Nhưng quan niệm đó đến nay cơ bản đã dần thay đổi, “thị” giờ được hiểu là các khu đô thị lớn, các trung tâm giao dịch, trung tâm thành phố. Như vậy, dù hiểu theo cách nào, thì “thị” bắt buộc phải là nơi trung tâm của thành phố, trung tâm của các khu đô thị, là nơi giao dịch sầm uất ở hiện tại và tương lai…

The Rivana – dự án căn hộ cao cấp với không gian sống chuẩn Singapore sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền đại lộ Bình Dương, thuộc trung tâm thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) và chỉ cách TP.HCM 5 phút di chuyển.

Bên cạnh vị trí đắc địa, The Rivana còn được bao quanh bởi hàng loạt tiện ích ngoại khu chất lượng bậc nhất trong khu vực như: Bệnh Viện Quốc tế Hạnh Phúc, trung tâm thương mại AEON Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé; Giga Mall Thủ Đức, chợ đầu mối Thủ Đức, Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace,…

Có thể thấy, hai trong số ba yếu tố giá trị quan trọng nhất của một bất động sản là “nhất cận thị và tam cận lộ” thì The Rivana đều đang sở hữu.



75% căn hộ tại The Rivana view sông, 25% còn lại view hồ bơi và đại lộ Bình Dương

Yếu tố cuối cùng là “cận giang” được xem là một lợi thế quan trọng của The Rivana. Mọi người quan niệm rằng, bất động sản hướng thủy, luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư. Bởi lẽ, giá trị của bất động sản gần sông luôn có mức độ tăng giá cao hơn ở những khu vực khác. Xu hướng này được hình thành là khởi nguồn từ quan niệm về phong thủy từ xa xưa. Theo phong thuỷ của người Á Đông, nước tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, phú quý cho gia chủ. Vậy cho nên, với 3 mặt view sông và chỉ cách sông Sài Gòn 300m, The Rivana được đánh giá là tài sản đầu tư sinh lời cao, là “của để dành” chất lượng bởi căn hộ toạ lạc trong khu vực được vượng khí sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho người sở hữu.

Món hời cho giới đầu tư với giá chỉ 31 triệu/m2

Trong bối cảnh những dự án ở TP.HCM ngày càng khan hiếm do quỹ đất cạn kiệt, thì những dự án liền kề thành phố như The Rivana được xem là khoản đầu tư đáng quan tâm đối với những khách hàng đang muốn để tiền nhàn rỗi vào bất động sản.

Qua tham khảo ý kiến, với mức giá căn hộ của The Rivana mà chủ đầu tư Đạt Phước dự kiến đưa ra thị trường chỉ từ 31 triệu/m2 là cơ hội tốt trên thị trường hiện nay. Đặc biệt hơn nữa, ngoài mức giá cạnh tranh rất tốt mà người mua The Rivana còn sở hữu được những căn hộ rất chất lượng, sang trọng. Theo chia sẻ của đơn vị chủ đầu tư, trang thiết bị vật tư bên trong căn hộ The Rivana đến từ các thương hiệu quốc tế như: Grohe, Kohler, Siemens, Malloca…



Đảo vọng cảnh – một nơi để cư dân chiêm ngưỡng khung cảnh sông Sài Gòn từ trên cao

Được tư vấn kiến trúc quốc tế của Ong & Ong (Singapore), The Rivana đảm bảo một không gian sống sang trọng với dịch vụ tiện ích 5 sao. Chủ đầu tư đem đến 100% căn hộ có ban công và sân phơi riêng. Trong đó, 75% căn hộ có tầm sông, 25% còn lại view hồ bơi và đại lộ Bình Dương.

Với thiết kế chú trọng hài hòa cùng thiên nhiên, bởi nên ngoài không gian mở kết nối với khung cảnh trong khu vực, 100% các căn hộ được đảm bảo tối ưu ánh sáng tự nhiên và đón nhận khí trời. Bên cạnh không gian căn hộ, chủ đầu tư còn xây dựng nên một không gian sống tiện nghi như một resort 5 sao với 34 tiện ích đẳng cấp như: Đảo vọng cảnh, khu trưng bày nghệ thuật, hồ bơi tràn bờ, cầu ánh sáng, poor bar, phòng gym view hồ bơi,… để The Rivana xứng tầm là không gian sống hiện đại, chất lượng cao cạnh ngay một TP.HCM năng động.