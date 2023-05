The River – Điểm sáng mới của phân khúc căn hộ hạng sang tại Thủ Thiêm

Thủ Thiêm đang chuyển mình mạnh mẽ

Dự đoán tăng trưởng GDP từ 4,4 – 5,2% trong năm 2020 từ Bộ Kế hoạch & đầu tư; sự chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam của nhiều thương hiệu lớn như Panasonic, Apple, Nintendo, … đã tạo nên những lực đẩy tích cực, giúp thị trường bất động sản ấm hơn sau thời gian gần 2 tháng tạm lắng vì dịch Covid-19, đặc biệt là tại các khu vực được quy hoạch trọng điểm như Thủ Thiêm, TP.HCM.

Không dừng ở đó, việc một loạt các công trình khu dân cư, và hạ tầng đang được đẩy nhanh hoàn thiện tại khu vực này như cầu đi bộ nối từ khu đô thị mới Thủ Thiêm sang trung tâm Quận 1 đã được phê duyệt phương án thiết kế; Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hoàn thành cuối năm 2020…. cũng đã góp phần đưa Thủ Thiêm trở thành điểm đến đáng giá trên thị trường bất động sản. Theo JLL, giá trị bất động sản tại Thủ Thiêm đã gia tăng đáng kể gấp nhiều lần trong hơn 10 năm trở lại đây. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vòng 10 – 15 năm tới, đặc biệt sau khi các dự án về cơ sở hạ tầng được hoàn thiện.

“Ngoài sự tin tưởng vào tốc độ phát triển bất động sản; sự kỳ vọng vào không gian sống xanh với 43% diện tích dành cho mảng xanh trên toàn khu vực, thì đa phần người mua nhà tại Thủ Thiêm cũng đặc biệt yêu thích các thiết kế đẳng cấp và tiện ích sang trọng tại các dự án đang mở bán", ông Hồ Quang Kiệt – Giám đốc Kinh doanh dự án The River Thu Thiem – một dự án đang nhận được sự quan tâm cao từ người mua tại Thủ Thiêm trong thời gian gần đây – cho biết.

Tiếp nối thành công từ City Garden – “Biểu tượng kiến trúc” của khu dân cư hạng sang

Được phát triển bởi City Garden Thu Thiem, The River Thu Thiem là sự tiếp nối thành công đã đạt được từ City Garden, viết nên câu chuyện về những dự án hạng sang mang đậm dấu ấn riêng tại thành phố. Nếu City Garden là một “khu vườn” xanh mát với 6 tòa tháp hình elip – biểu tượng kiến trúc độc đáo giữa lòng đô thị hiện hữu, thì The River Thu Thiem được kỳ vọng sẽ mang đến chuẩn mực mới, khơi nguồn cảm hứng cho các dự án đẳng cấp bên sông thuộc khu Đô thị mới Thủ Thiêm.



Bức tranh cảnh quan rộng mở chính là đặc quyền dành cho cư dân của The River Thu Thiem

Cũng theo ông Kiệt, nhờ vào thiết kế đặc sắc và chất lượng sống vượt trội đã tạo được tại City Garden, The River Thu Thiem đã nhận được sự quan tâm cao từ các khách đã từng giao dịch hoặc biết đến chủ đầu tư dự án này – công ty City Garden Thu Thiem. Được biết, đến nay, hơn 15% khách đang giữ chỗ tại The River Thu Thiem là chủ nhân các căn hộ tại City Garden.

Kiến tạo chuẩn mực mới cho khu Thủ Thiêm

The River Thu Thiem tọa lạc tại một trong những mảnh đất ven sông hiếm hoi thuộc Vành Đai 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giữa không gian đô thị nhộn nhịp, việc sở hữu tầm nhìn trực diện cùng dòng sông xanh mát, không khí trong lành trở thành mơ ước của nhiều người.

Với số lượng giới hạn, The River Thu Thiem chỉ gồm 525 sản phẩm, bao gồm các căn hộ hạng sang, penthouse và biệt thự bể bơi. Ba tòa tháp của The River Thu Thiem được đặt tên theo các con sông chảy qua các thành phố nổi tiếng trên thế giới – Thames (London – Anh), Seine (Paris – Pháp) và Hudson (New York – Hoa Kỳ). Những căn hộ được thiết kế khéo léo xoay trục với ban công hướng tối đa về sông Sài Gòn và công viên ven sông nhằm mang đến cho cư dân tầm nhìn ấn tượng nhất. Với gần 100m mặt tiền sông và 4ha công viên, cư dân có thể thoải mái thư giãn, ung dung và tự tại dạo bộ, tận hưởng làn gió sông trong lành hiếm hoi ngay tại trung tâm thành phố.

Để xứng tầm một dự án đẳng cấp, The River Thu Thiem được đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, được thiết kế tinh tế và đề cao công năng sử dụng nhằm đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của cư dân. Với hồ bơi dài 50m đạt tiêu chuẩn Olympic, sảnh tập yoga, phòng gym hiện đại, cư dân có thể thỏa sức rèn luyện sức khỏe.

Ngoài ra, khu sinh hoạt cộng đồng, khu tổ chức tiệc BBQ, khu hút cigar biệt lập (cigar lounge) và các sân chơi cho trẻ em, đều được The River Thu Thiem đầu tư kỹ lưỡng với đội ngũ những nhà phát triển dự án quốc tế chuyên nghiệp, danh tiếng đến từ Singapore, Mỹ… Một điểm nhấn về hệ thống tiện ích đạt chuẩn cao cấp nổi bật của The River Thu Thiem là số lượng thang máy cao, lên đến 8 thang máy cho mỗi tháp (dành cho 9 đến 16 căn hộ trên một tầng), trong đó các căn hộ 3 và 4 phòng ngủ sẽ có sảnh thang máy biệt lập.

The River Thu Thiem được khởi công vào tháng 8 năm 2019, đã hoàn tất phần cọc móng vào tháng 11/2019 và hoàn thành toàn bộ phần đế móng vào cuối tháng 3/2020. Dự án được dự kiến mở bán vào tháng 7/2020 và bàn giao vào cuối năm 2021.