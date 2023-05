The River Thu Thiem công bố chương trình ưu đãi cuối năm

Thông qua chương trình, các khách hàng có cơ hội tiếp cận dòng căn hộ hạng sang tại trung tâm bán đảo Thủ Thiêm với mức giá lý tưởng, lịch thanh toán giãn, gói nội thất sang trọng cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn. Bên cạnh đó, các căn hộ thực tế tại dự án cũng đã chính thức mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm.

Dự án The River Thu Thiem được phát triển bởi City Garden Thủ Thiêm, thuộc Refico – nhà phát triển bất động sản uy tín với nhiều dự án đẳng cấp như City Garden, Sanctuary Ho Tram hay The Nexus. Ra mắt vào những tháng đầu năm 2020, The River Thu Thiem đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ thị trường khi sở hữu những thế mạnh của một dự án hạng sang – vị trí đắc địa ven sông, thiết kế kiến trúc ấn tượng và tiềm năng phát triển bền vững. Mới đây chủ đầu tư The River Thu Thiem đã giới thiệu các căn hộ hạng sang, đặc biệt là những căn hộ 1 phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất, sẵn sàng dọn vào ở. Dòng căn hộ 1 phòng ngủ sẽ được thiết kế nội thất với nhiều phong cách khác nhau từ hiện đại, năng động đến sang trọng, thanh lịch, để khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích, cá tính của mình.

Phối cảnh khu thương mại tại dự án The River Thủ Thiêm

Ông William Towne Baker, TGĐ City Garden Thủ Thiêm chia sẻ, “dự án đang dần hoàn thiện và đi đến giai đoạn bàn giao – Đây là thời điểm vàng dành cho các nhà đầu tư bởi hầu hết mọi rủi ro đã được sàng lọc. Những thế mạnh của dự án cùng tín hiệu thị trường đã dần định hình rõ. Với mức giá lý tưởng, lịch thanh toán hợp lý và số lượng có hạn, đặc biệt là các căn hộ 1 phòng ngủ được trang bị gói nội thất đầy đủ, sang trọng sẽ là sự lựa chọn thông minh cho cả người mua để ở và để đầu tư.

Để mang đến những cảm nhận chân thật nhất về diện tích, phong cách thiết kế nội thất và không gian sống đẳng cấp của The River, dự án đã mở cửa các căn hộ thực tế sẵn sàng chào đón khách hàng đến tham quan. The River Thu Thiem dự kiến bàn giao vào Quý 2/2022 đúng như cam kết đã đưa ra.