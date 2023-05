Tổng quan

Căn hộ cao cấp The River Thủ Thiêm Quận 2 là dự án do Công ty REFICO làm chủ đầu tư, phát triển dự án bởi City Garden. Dự án The River Thủ Thiêm được quy hoạch trên khu đất hơn 15.000m2, gồm 3 tòa tháp cao từ 12-18 tầng với tổng cộng 525 căn hộ, trong đó có 501 căn hộ cao cấp, 12 penthouse và 12 pool villas.

Trong số mới nhất của Đánh giá dự án , Batdongsan.com.vn đã đến tìm hiểu dự án The River Thủ Thiêm Quận 2 để trải nghiệm tầm view của dự án có thực sự đắt giá như giới thiệu, có gì nổi bật so với các dự án view sông Sài Gòn khác. Hãy theo dõi đánh giá chi tiết của chúng tôi về dự án The River Thủ Thiêm Quận 2 nhé!

Vị trí

Dự án căn hộ The River Thủ Thiêm Quận 2 được quy hoạch tại Line 1 – Khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM. Dự án nằm ngay sát chân cầu Thủ Thiêm 1, sở hữu tầm nhìn ra bờ sông rất rộng và có thể nói là gần nhất trong số các dự án căn hộ view sông Sài Gòn. Từ căn hộ The River Thủ Thiêm có thể thu vào tầm mắt toàn bộ mạn sông Sài Gòn và cảnh thành phố về hướng quận Bình Thạnh. Đây là vị trí "hiếm có, khó tìm" vì tại Đại lộ vòng cung trên bán đảo Thủ Thiêm, chỉ có 3 dự án có view ra toàn bộ mạn sông Sài Gòn và phía bên kia bờ sông. Đó là Empire City nằm ngay hầm Thủ Thiêm có view sông Sài Gòn và thành phố hướng Quận 4 và một phần Quận 1; tiếp theo là The Metropole Thủ Thiêm ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 nhìn trực diện sông và khu trung tâm Quận 1; cuối cùng là The River Thủ Thiêm sở hữu view trực diện sông và hướng ra Bình Thạnh.



Dự án The River Thủ Thiêm Quận 2 nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 1, cách bờ sông chỉ khoảng 90m

Bên cạnh đó, The River Thủ Thiêm Quận 2 thuộc phân khu chức năng số 3 của khu đô thị Thủ Thiêm, chiều cao các công trình ở đây đều chịu giới hạn không quá 25 tầng. Chính vì vậy, view sông hiện tại của The River Thủ Thiêm sẽ là lâu dài, không bị các công trình khác che chắn mất trong tương lai. Theo quy hoạch, khu đất phía trước dự án sẽ xây công viên công cộng và khu giải trí ngoài trời. Từ dự án The River Thủ Thiêm, một số căn có thể thấy được tòa Landmark 81, xem pháo hoa vào các dịp lễ, Tết.

Tiện ích

Một số tiện ích nội khu nổi bật của dự án The River Thủ Thiêm có thể kể đến là 3 hồ bơi và được kết nối trực tiếp đến các tiện ích như nhà hàng, khu tắm nắng, quầy bar bên hồ. Tương tự như các dự án căn hộ cao cấp khác ở TP.HCM, The River Thủ Thiêm Quận 2 cũng có các khu BBQ sân thượng, phòng gym và Yoga, phòng karaoke, rạp chiếu phim, đường chạy bộ ven sông, các khu vui chơi giải trí,… đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cư dân. Do tọa lạc tại khu "đất vàng", diện tích bị hạn chế nên The River Thủ Thiêm không có nhiều công viên, không gian xanh bát ngát như các dự án vùng ven. Bù lại, cư dân tại đây sẽ được thừa hưởng không gian ven sông thoáng mát với tầm view sông Sài Gòn cùng nhiều tiện ích ngoại khu xung quanh khu vực nút giao giữa Quận 2 và Bình Thạnh cũng như bên Quận 1.

Giá bán

Giá bán căn hộ The River Thủ Thiêm đang dao động trong khoảng từ 150-180 triệu/m2, tùy thuộc diện tích và tầm view. Giá cao nhất thuộc về các căn hộ sở hữu view trực diện sông Sài Gòn, diện tích 185m2 với 4 phòng ngủ, giá vào khoảng 35-37 tỷ/căn. Các căn 125m2, 3 phòng ngủ giá từ 16-18 tỷ/căn và một số ít căn 84m2, thiết kế 2 phòng ngủ giá bán hiện tại ở mức 13 tỷ/căn. Với các căn view nội khu, giá sẽ mềm hơn một chút, khoảng từ 10 tỷ cho căn 64m2, thiết kế 1 phòng ngủ. Batdongsan.com.vn đánh giá căn hộ The River Thủ Thiêm có giá bán khá cao nhưng "đắt xắt ra miếng", vì không nhiều dự án tại TP.HCM có được tầm view sông Sài Gòn như The River Thủ Thiêm. So với hai dự án có lợi thế vị trí và tầm view tương tự là The Metropole Thủ Thiêm (180 triệu/m2) hay Empire City (200 triệu/m2) thì giá bán The River Thủ Thiêm vẫn còn "mềm" hơn một chút.

Đánh giá tiềm năng

Sau khi trải nghiệm dự án, ekip Batdongsan.com.vn nhận định The River Thủ Thiêm sẽ là chốn an cư lý tưởng dành cho những ai đang tìm kiếm một căn hộ cao cấp với view sông Sài Gòn, không gian thoáng mát, địa thế tốt về phong thủy. Đây sẽ là nơi tập trung của các doanh nhân thành đạt, tầng lớp trí thức, chuyên gia, hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, văn minh, thịnh vượng.



Không gian ven sông thoáng mát mà không nhiều dự án căn hộ có được của The River Thủ Thiêm Quận 2

Xét về biên độ tăng giá, The River Thủ Thiêm Quận 2 là một trong những dự án căn hộ có biên độ tăng giá rất ấn tượng. Tại thời điểm mở bán năm 2020, căn hộ The River Thủ Thiêm có giá 100 triệu/m2. Đến năm 2021, trong lúc dịch bệnh bùng phát căng thẳng, mức giá vẫn tăng 30%, vào khoảng 130 triệu/m2. Hiện tại, theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, mức giá thấp nhất là 150 triệu/m2, cao hơn thì khoảng 180 triệu/m2, tức là tăng hơn 50% trong vòng chưa đầy 2 năm. Đây chính là lợi thế giúp The River Thủ Thiêm thu hút nhà đầu tư căn hộ để bán. Nếu muốn đầu tư căn hộ cho thuê, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc The River Thủ Thiêm vì dự án nằm ở vị trí tốt, có khả năng kết nối nhanh chóng đến Quận 1, Bình Thạnh nên tiềm năng cho thuê của căn hộ dự án này khá cao. Mức giá cho thuê căn hộ The River Thủ Thiêm Quận 2 được kỳ vọng cũng sẽ tương đương giá thuê căn hộ tại 2 dự án đình đám khác tại bán đảo Thủ Thiêm là The Metrpole Thủ Thiêm và Empire City.

Lan Chi