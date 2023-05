The Ruby Hạ Long cất nóc dự án, vượt cam kết tiến độ thi công

Nổi bật giữa trái tim của khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh, The Ruby Hạ Long với uy tín và giá trị pháp lý vững vàng, song hành cùng ưu đãi tài chính và tiềm năng vượt trội là một lựa chọn hiếm có cho giá trị kép “đáng sống – đáng đầu tư”.

Dự án hoàn thành cất nóc, vượt tiến độ cam kết

Ngày 22/07 vừa qua, The Ruby Hạ Long đã tổ chức thành công lễ cất nóc dự án vượt 60 ngày so với tiến độ xây dựng cam kết. Đây chính là cột mốc hoàn thiện mới khẳng định uy tín của dự án và đơn vị phát triển MBLand trong việc đảm bảo tiến độ đã cam kết. Với tốc độ thi công thần tốc, The Ruby Hạ Long dự kiến sẽ được bàn giao nhà vào quý II/2023, chỉ hơn 01 năm kể từ thời điểm dự án được mở bán. Chia sẻ về nỗ lực hoàn thiện dự án, đại diện MBLand cho biết, năm 2023, nhiều hạ tầng quan trọng của Hạ Long sẽ cơ bản hoàn thiện. Chủ nhân và nhà đầu tư The Ruby Hạ Long sẽ vừa nhận nhà mới, vừa kịp đón đầu làn sóng hạ tầng, du lịch của thành phố bên vịnh kỳ quan.

The Ruby Hạ Long đang hoàn thiện từng ngày cùng tiến độ thi công thần tốc, đảm bảo cam kết bàn giao vào quý II/2023

Ngay tại buổi lễ, Chủ đầu tư và Đơn vị Phát triển MBLand đã trao tặng bằng khen và dành lời cảm ơn đến Tổng thầu xây dựng Hòa Bình cùng các công nhân đã làm việc ngày đêm, nỗ lực đảm bảo cam kết tiến độ thi công. Đại diện Hòa Bình cũng chia sẻ tại lễ cất nóc: “Đội ngũ Hòa Bình đã tích cực làm việc tại công trường dự án The Ruby Hạ Long nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch. Thời gian tiếp theo, Hòa Bình sẽ tập trung nguồn lực về con người, thiết bị và đảm bảo về an toàn lao động, chất lượng để đảm bảo cam kết đưa dự án về đích cùng Chủ đầu tư”.

Đại diện Chủ đầu tư trao bằng khen thưởng đến Tổng thầu xây dựng Hòa Bình đã xuất sắc hoàn thành cất nóc dự án vượt tiến độ cam kết

Là dự án căn hộ cao cấp view biển hiếm hoi trên bản đồ Cao Xanh – Hà Khánh, khu vực có quy hoạch mới bài bản, hạn chế nhà cao tầng, The Ruby Hạ Long đã khéo léo khẳng định vị thế độc tôn, hiếm có của mình bằng hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch ngay từ những ngày đầu ra mắt. Đây được xem là mảnh ghép quan trọng, “át chủ bài” khẳng định giá trị và tiềm năng dài hạn của một dự án cao cấp, view hướng trực diện biển. Cũng theo đại diện MBLand, sổ đỏ sẽ được bàn giao ngay trong năm đầu tiên khách hàng và nhà đầu tư nhận căn hộ.

Tiềm năng của căn hộ đáng sống – đáng đầu tư

Uy tín về tiến độ và tính pháp lý tại The Ruby Hạ Long còn là nền tảng vững chắc cho chất lượng của mô hình Căn hộ Resort 4.0 độc đáo, siêu phẩm được giới chuyên gia tư vấn bất động sản nhận định “giá tốt, đáng sống – đáng đầu tư”.

Cuộc sống đáng giá trong những căn hộ Resort 4.0 hiếm có, duy nhất tại The Ruby Hạ Long, khó có dự hai sở hữu các loại thế tương tự

Cùng với những ưu điểm về vị trí, tầm view hướng biển và dòng sản phẩm căn hộ thông minh, tối ưu diện tích, The Ruby Hạ Long mang đến cho các chủ nhân một cuộc sống cân bằng đa chiều. Đó là sống xanh, gần gũi với thiên nhiên vịnh biển và sống công nghệ thông minh tiện nghi, tiết kiệm chi phí, điện năng. Những căn hộ Resort 4.0 chào đón chủ nhân trở về bằng con đường bao biển 06 làn xe hiện đại, chiêu đãi cuộc sống thường ngày bằng khung cảnh hướng trực diện biển và tầm view rộng mở hướng về thành phố. Đan xen trong nhịp sống trong mơ ấy là sự hiện diện của hệ thống thiết bị thông minh, đồng bộ được theo dõi và điều khiển thông qua vài nút chạm trên màn hình máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Dành cho chủ sở hữu Second home, The Ruby Hạ Long là sự cân bằng giữa phong cách sống tại trung tâm đô thị mới và những kỳ nghỉ an nhiên, biệt lập trong không gian thoáng đãng, cùng hệ thống 45 tiện ích đa dạng. Đối với nhà đầu tư tập trung khai thác cho thuê du lịch, sở hữu căn hộ The Ruby Hạ Long lúc này đồng nghĩa với cơ hội đón đầu làn sóng phát triển của du lịch địa phương. Dự án được bàn giao quý II/2023, chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa vào vận hành, khai thác đầu tư sinh lời, đón tiềm năng hấp dẫn từ lượng du khách khổng lồ sẽ đến Hạ Long mùa hè năm tới. Ngoài ra, theo giới chuyên gia tư vấn bất động sản, với hệ thống hạ tầng phát triển, The Ruby Hạ Long sẽ có tiềm năng tăng giá trong giai đoạn hoàn thiện, cận ngày bàn giao. Cũng cần đề cập thêm, thời điểm hiện tại là cơ hội sở hữu cuối cùng do dự án đang mở bán giỏ hàng cuối cùng và áp dụng chính sách tài chính hấp dẫn: studio view biển chỉ từ 900 triệu và căn hộ 2PN+1 chỉ từ 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MBLand tiếp tục áp dụng chương trình Lãi suất tốt – Chiết khấu kép. Cụ thể, khách mua dự án The Ruby Hạ Long được hỗ trợ vay vốn lên đến 70% GTCH, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa đến 30/10/2023, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ 1 năm (kể từ ngày bàn giao nhà); Chính sách Chiết khấu kép lên tới 18,5%; Chương trình Gói không gian sáng tạo với giá bán ưu đãi dành cho khách hàng nhận bàn giao thô.