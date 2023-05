The Ruby Hạ Long - tọa độ vàng tại mảnh đất kỳ quan

Vị trí là số một khi mua bất động sản

Vị trí không chỉ đóng vai trò trong việc tạo lập giá trị bất động sản mà còn quyết định tiềm năng tăng giá trong tương lai. Những dự án nằm trên các tuyến đường huyết mạch, kết nối thông suốt với những địa điểm trọng yếu thường có sức hút lớn và khả năng thanh khoản tốt.



Cầu Cửa Lục 3 – một trong những hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư tại Hạ Long

Thời gian vừa qua, với mục tiêu “cán mốc" trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng liên tục có sự điều chỉnh để đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá. Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư phát triển tại Hạ Long như: Dự án mở rộng đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái…

Tọa lạc trên đường Trần Thái Tông, tuyến đường nối giữa trung tâm lõi đô thị cổ Hạ Long, đồng thời là trung tâm của đô thị mới tại Hạ Long trong tương lai, với hạ tầng quy hoạch được bài bản, nơi hội tụ các tuyến đường quan trọng như Quốc lộ 1B, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long, The Ruby Hạ Long đang được khách hàng săn đón. Dự án do Tổng công ty MBLand phát triển – một đơn vị bất động sản uy tín lâu năm trên thị trường.

Nếu như trước đây, nhắc đến Hạ Long là nhắc đến hai khu vực sầm uất, sôi động Hòn Gai và Bãi Cháy – hai trung tâm phát triển về du lịch, giải trí thì hiện tại, vùng đô thị lõi của TP. Hạ Long đang ngày càng được mở rộng, xác lập nên những giá trị sống mới vừa hiện đại, đầy đủ tiện ích thời thượng nhưng vẫn giàu bản sắc địa phương và Á Đông.



Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long

Những cung đường dẫn đến The Ruby Hạ Long

Sở hữu địa thế “tâm ngọc vịnh xanh" tại phường Cao Xanh, cách trung tâm TP.Hạ Long khoảng 5 phút lái xe, The Ruby Hạ Long mang đến nguồn sinh khí tài lộc, vun đắp cuộc sống phồn vinh, tươi mới cho cộng đồng cư dân nhờ vị trí kết nối đi muôn ngả.

Dự án nằm ở “tam giác vàng" vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng. Nhờ hệ thống giao thông thuận lợi, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng để đi Thủ đô Hà Nội hay kết nối đến nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước thông qua sân bay Cát Bi, sân bay Vân Đồn.

Vị trí nằm trên trục đường vành đai ven biển, ở giữa cầu Bãi Cháy với Quốc lộ 18 đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, giúp khai thác tối đa tiềm năng của dự án, tăng cường khả năng kết nối của khu vực. Tuyến đường huyết mạch bên Vịnh di sản đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương của khu vực Cao Xanh – Hà Khánh trở nên sôi động hơn, hình thành nên những trung tâm mới tại đây, tạo sức hút cho bất động sản của vùng.

Ngoài ra, The Ruby Hạ Long cũng thuộc đường vành đai phía Bắc TP.Hạ Long, tuyến đường được đầu tư xây dựng để giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị cổ, giúp cư dân nhanh chóng tiếp cận đến trung tâm công nghiệp Cẩm Phả.

Với quy hoạch mở rộng đường bao biển đẹp nhất Hạ Long từ 4 làn xe lên 6 làn xe, vỉa hè bên trong rộng 5m chạy qua phía trước mặt dự án, The Ruby Hạ Long trở thành vị trí kết nối tâm điểm hai trung tâm chiến lược của thành phố, hưởng trọn vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và Vịnh Cửa Lục.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, vị trí dự án sẽ còn gia tăng giá trị trong tương lai khi cầu Cửa Lục 3 hoàn thành và đi vào hoạt động, không gian kết nối đôi bờ vịnh Cửa Lục được mở hoàn toàn. Đồng thời, tuyến giao thông này cũng “mở đường” cho các nhà đầu tư đến “đánh thức” vùng đất bên kia vịnh Cửa Lục, từ đó tạo động lực xây dựng một Hạ Long mới xứng đáng là đô thị hạt nhân của thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

The Ruby Hạ Long cũng là trung tâm của chuỗi tiện ích nội khu và ngoại khu hiện đại, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5-10 phút để di chuyển đến chợ Hạ Long, chợ Bãi Cháy, Bảo tàng Quảng Ninh, Cáp treo nữ hoàng, Cầu cảng Quốc tế, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec…



The Ruby Ha Long sở hữu vị trí tâm điểm kết nối mọi nơi

Hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện và đầu tư đồng bộ chính là tiền đề cho sự gia tăng giá trị. Với thiết kế mở hình cánh cung, gần 100% các căn hộ tại đây có tầm nhìn toàn cảnh hướng vịnh, không bị che chắn bởi xung quanh, thích hợp là chốn an cư mới của cư dân giữa TP.Hạ Long đang phát triển sôi động.

Nhờ thế mạnh về khả năng kết nối, The Ruby Hạ Long được kỳ vọng là chốn an cư bền vững, là “của để dành" cho thế hệ con cháu và là kênh đầu tư an toàn.