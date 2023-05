The Ruby Hạ Long và tâm huyết kiến tạo dự án cao cấp của MBLand

Luôn nỗ lực tạo lập giá trị cho cộng đồng

MBLand ra đời cách đây hơn một thập kỷ với mục tiêu trở thành đơn vị bất động sản tên tuổi trên thị trường. Trong suốt 12 năm phát triển, MBLand đã ghi dấu ấn đậm nét khi liên tiếp triển khai nhiều dự án lớn, với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, ở đa dạng các phân khúc. Từ phân khúc nhà ở với bộ đôi sản phẩm Golden Field và Central Field cho đến tòa tháp văn phòng MB Grand Tower, hay dự án Resilient Field ở phân khúc nghỉ dưỡng.



MB Grand Tower – một dự án của MBLand

Yếu tố then chốt để MBLand thành công như ngày hôm nay chính là uy tín của doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng các sản phẩm có chất lượng cao, được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành một cách bài bản, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tính sáng tạo cũng như sự nhạy bén trong kinh doanh đã giúp MBLand nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng, triển khai các dự án trọng điểm phù hợp với từng đối tượng.

Trong suốt hơn 10 năm qua, thương hiệu MBLand được biết đến với tư cách một đơn vị bất động sản chuẩn mực và không ngừng mang lại lợi ích cho khách hàng. Đó cũng là lý do đơn vị này luôn nhận được sự tin tưởng của các đối tác lớn, để cùng chung tay phát triển những dự án bất động sản chất lượng.

Dấu ấn vị thế của MBLand tại Quảng Ninh

Lấy khách hàng là trung tâm, tất cả những dự án do MBLand phát triển hướng tới mục tiêu tạo lập một môi trường sống tốt nhất với không gian thoáng đãng, tiện ích xung quanh đầy đủ và hạ tầng hoàn thiện. Với The Ruby Hạ Long, dự án định hình một lối sống hiện đại ngay tại tâm điểm mới của thành phố biển, vị trí hiếm hoi còn sót lại ở lõi đô thị Hạ Long, đồng thời đón làn sóng phát triển quy hoạch mới của Quảng Ninh theo hướng đa cực, đa chiều.



Phối cảnh tổng thể dự án The Ruby Hạ Long

Từ khi ấp ủ ý tưởng dự án, MBLand đã xác định một dự án cao cấp phải mang đến giá trị riêng biệt cho khách hàng, định hình phong cách sống mới trong cộng đồng. Hơn nữa, khách hàng hiện đại ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn dự án, cùng với các yếu tố về vị trí, tiện ích còn phải đảm bảo về tiến độ, pháp lý, thiết kế căn hộ cũng như mang lại giá trị gia tăng bền vững.

Ngay từ khi triển khai dự án The Ruby Hạ Long, MBLand đã lựa chọn những đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực thi công, thiết kế, giám sát để đồng hành nhằm mang đến những giá trị tốt và thiết thực nhất cho khách hàng. Đó là đơn vị tư vấn thiết kế Archivina – 1 trong 10 “Thương hiệu uy tín, sản phẩm uy tín chất lượng và dịch vụ tin dùng”, tư vấn thiết kế cảnh quan bởi West Green Design – đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu Canada hay đơn vị tư vấn giám sát Texo – doanh nghiệp được Bộ Xây dựng công nhận là công ty tư vấn hạng I. Tâm huyết của nhà kiến tạo dự án cùng năng lực triển khai của các đối tác hàng đầu đã mang đến một dự án có sự hài hòa thẩm mỹ giữa cảnh quan và các công trình kiến trúc.

Lấy con người với cuộc sống hòa quyện cùng thiên nhiên làm trung tâm, tại The Ruby Hạ Long, gần 100% các căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh, chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ vĩ của kỳ quan. Hai tòa căn hộ được thiết kế theo hình cánh cung mở, đón trọn làn gió tươi mát nơi vịnh biển, đồng thời mang đến vượng khí tốt lành cho gia chủ. Bên trong căn hộ, ngoài thiết kế đón ánh sáng và gió tự nhiên, căn hộ +1 được bố trí thông minh giúp các chủ nhân tối ưu không gian sử dụng, đảm bảo cả không gian chung và sự riêng tư của từng phòng.

Dự án sở hữu hơn 45 tiện ích nổi bật, mang đến những giá trị cho cộng đồng như bể bơi vô cực, sky garden, bãi đỗ xe thông minh, khu dạo bộ, vườn dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em… Chuỗi tiện ích hiện đại và đồng bộ tại dự án tạo nên sức hấp dẫn riêng, thu hút người dân tại Hạ Long dịch chuyển về “tâm điểm” mới để thụ hưởng giá trị sống đích thực.



Sky Garden trên tầng cao nhất dự án The Ruby Hạ Long là điểm đến thư giãn cho cư dân

Tổng công ty MBLand cũng luôn được khách hàng đánh giá cao về tiến độ xây dựng nhanh, đảm bảo bàn giao nhà theo cam kết và chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó, khách hàng quan tâm đến dự án The Ruby Hạ Long cũng có thể an tâm về mặt pháp lý khi MBLand là đơn vị phát triển dự án uy tín với hàng loạt dự án đã thành công ở Hà Nội, Đồng Nai, Khánh Hòa, Tây Ninh… The Ruby Hạ Long là dự án hiếm còn lại ở Hạ Long theo loại hình căn hộ biển sở hữu lâu dài, vì thế đây được xem là tài sản kế thừa cho nhiều thế hệ cũng như dễ dàng chuyển nhượng.

Có thể nói, sau hơn 10 năm hoạt động, MBLand giờ đây đã và đang khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng tập trung nguồn lực để "bước tới" giai đoạn phát triển mới, đa dạng hóa dòng sản phẩm từ bất động sản trên khắp cả nước. Và The Ruby Hạ Long góp phần khẳng định đẳng cấp, tạo lập thị trường và tâm huyết của người kiến tạo.