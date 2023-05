The Sailing Quy Nhơn - Siêu Đô Thị Nghỉ Dưỡng Bậc Nhất

The Sailing Quy Nhơn – Khu đô thị "đáng sống" bậc nhất thành phố biển

Tổng quan dự án The Sailing Quy Nhơn

The Sailing Quy Nhơn là dự án bất động sản tiềm năng đối với quý khách hàng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở thành phố Quy Nhơn, một dự án sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như: từ vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, căn hộ nghỉ dưỡng thời thượng, không gian tiện ích độc đáo, đến hệ thống sinh thái 5* đẳng cấp.

Căn hộ nghỉ dưỡng và hệ thống tiện ích đẳng cấp thời thượng

• Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

• Vị trí The Sailing Quy Nhơn: Tiếp giáp 3 mặt tiền đường trung tâm: Lê Duẫn – Vũ Bảo – Nguyễn Tư

• Ngân hàng bảo lãnh: HD Bank

• Tổng diện tích dự án: 10.748 m2

• Diện tích đất xây dựng: 5.305,52 m2

• Mật độ xây dựng : 34,65 %

• Quy mô dự án: gồm 02 tòa tháp

– Toà tháp Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn: 36 tầng

– Toà tháp The Sailing: 41 tầng

• Các loại hình bất động sản:

– 02 tầng hầm

– Tầng thương mại, dịch vụ, shophouse: từ tầng 1 đến tầng 5

– Tầng căn hộ nghỉ dưỡng, penthouse: từ tầng 6 trở lên

– Tầng tiện ích gồm: Bể bơi Panorama, Sky Bar,…

• Đại lý phân phối bất động sản chính thức: 3HLand

Những điểm nổi bật của dự án The Sailing Quy Nhơn

Dự án The Sailing Quy Nhơn nằm ở vị trí mặt tiền kết nối 03 tuyến đường chính Lê Duẫn – Vũ Bảo – Nguyễn Tư, ngay trung tâm sầm uất nhất của thành phố Quy Nhơn. Với ưu điểm thuận lợi này, The Sailing Quy Nhơn xứng đáng trở thành siêu đô thị "đáng sống", không những tiện lợi cho việc di chuyển và khám phá văn hóa địa phương, các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn dễ dàng đi đến với tỉnh thành lân cận.

Hơn thế nữa, The Sailing Quy Nhơn được kỳ vọng cùng lúc mang tới x 3 lần giá trị vượt trội: Sống – Nghỉ Dưỡng – Giao Thương.

The Sailing Quy Nhơn sở hữu vị tí thuận lợi cho việc di chuyển và nghỉ dưỡng

Vị trí

• Thuận tiện di chuyển: Sân bay Quốc Tế Phù Cát khoảng 30km.

• Dễ dàng khám phá văn hóa địa phương:

– Tháp Bánh Ít 15 phút lái xe.

– Bảo tàng Quang Trung hơn 30 phút lái xe.

– Thành Cổ Hoàng Đế.

• Gần các khu du lịch nổi tiếng:

– Bán đảo Phương Mai – Bãi biển Nhơn Lý 30 phút lái xe.

– Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô 20km.

– Bãi tắm Hoàng Hậu 7 phút lái xe.

Vị trí của dự án The Sailing Quy Nhơn là không thể thay thế khi có tầm nhìn độc đáo có thể "Ngắm trọn biển, nhìn trọn phố" và cung cấp trải nghiệm độc quyền với khối đế thương mại 5 tầng là nơi duy nhất và bậc nhất tại thành phố biển Quy Nhơn.

Tiện ích

Điểm đặc biệt của dự án The Sailing Quy Nhơn chính là khu phức hợp tiện ích vô cùng độc đáo, từ hoạt động ăn uống, tham quan, mua sắm, đến vui chơi, giải trí; các tiện ích nội khu và ngoại khu dự án bao gồm:

• Tiện ích cảnh quan: Sân vườn, Đài phun nước, Sân chơi trẻ em, Vườn dạo chân mây

• Bể bơi vô cực

• Trường mầm non quốc tế theo tiêu chuẩn giáo dục của Phần Lan

• Phòng tập GYM, Khu Spa sang trọng

• Khu Tổ chức sự kiện, Nhà hàng 5*, Sky Bar

• Sảnh chờ, Thang cuốn và thang máy tốc độ cao

• Trung tâm thương mại

• Đường nội khu, Hầm đỗ xe

• Không gian cộng đồng

• Khu lánh nạn

Mặt tiền tiện ích độc quyền của dự án The Sailing Quy Nhơn

3HLand – Đơn vị phân phối chính thức Dự án The Sailing Quy Nhơn

Hiện tại, Công ty Cổ phẩn Đầu tư Kinh doanh 3H (3HLand) đang là đơn vị phân phối chính thức của dự án The Sailing Quy Nhơn. Với nhiều năm kinh nghiệm giúp cho hàng nghìn khách hàng tìm được căn hộ ưng ý và quỹ hàng đa dạng nhất thị trường, 3HLand tự tin sẽ giúp quý khách thực hiện giấc mơ sở hữu bất động sản và tối ưu hiệu quả đầu tư.

The Sailing Quy Nhơn là dự án đẳng cấp 5* mang tầm quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn, có vị trí chiến lược trọng điểm về du lịch và kinh tế, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng và thời thượng. Nhận thấy rõ những tiềm năng to lớn không dễ gì có được tại nơi đây, 3HLand hi vọng sẽ có thể trở thành cầu nối giao thương giữa quý nhà đầu tư và dự án The Sailing Quy Nhơn để cùng tìm kiếm những cơ hội đầu tư sinh lời cho "dự án vàng" này.