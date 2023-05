The Standard và chuẩn mực riêng của An Gia

Thước đo riêng của An Gia

Từng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, hơn ai hết An Gia thấu hiểu những mong muốn của khách hàng đối với không gian sống, những điều trăn trở khi đầu tư vào dự án. Từ đó, Chủ tịch HĐQT của đơn vị này, ông Nguyễn Bá Sáng đã định hướng sản phẩm của công ty phải tiệm cận các tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng và tiện ích của phân khúc cao cấp, dù có giá bán trung cấp và vừa túi tiền.

“An Gia phải trở thành đơn vị phát triển dự án vì tôi muốn kiểm soát được tiến độ và chất lượng dự án – hai điều mà khi là một nhà môi giới, tôi không thể làm được”, ông Sáng phát biểu.

Ông Nguyễn Bá Sáng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của An Gia

Thật vậy, trong suốt 5 năm qua, đơn vị này đã tập trung “định nghĩa lại” căn hộ phân khúc tầm trung với sản phẩm có chất lượng vượt mong đợi và “còn hơn thế nữa”, không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn mong muốn mang đến cho họ cảm giác tự hào khi sở hữu căn hộ của An Gia. Đó là thước đo, là tiêu chuẩn riêng của An Gia.

Thực tế cho thấy, các sản phẩm của An Gia có chất lượng và tiện ích vượt trội. Ví dụ, Skyline có sảnh đón lộng lẫy như khách sạn 5 sao, River Panorama sở hữu tầng trệt mở toang và siêu sảnh đón phong cách resort rộng hơn 1.000m2, hồ bơi thượng đỉnh ở độ cao 120m trên tầng 35. Cách làm này đã giúp các sản phẩm của An Gia được thị trường đón nhận, nhiều dự án đạt tỷ lệ hấp thụ trên 80% chỉ trong 3 tháng.

An Gia còn nhận được nhiều giải thưởng về thiết kế, lập "cú đúp" tại giải thưởng Vietnam Property Awards 2019 cho dự án The Sóng ở hạng mục Thiết kế kiến trúc căn hộ tốt nhất và Thiết kế nội thất căn hộ tốt nhất. Skyline cũng được vinh danh là dự án phân khúc hạng trung tốt nhất tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018.

Triết lý 3W trong thiết kế và xây dựng

Với The Standard, An Gia mong muốn sẽ mang đến không chỉ giải pháp an cư vượt trội, kiến tạo cộng đồng dân cư ưu tú, thịnh vượng mà còn xây dựng nên niềm tự hào và là di sản để đời của mỗi cư dân.

Thương hiệu The Standard ra đời cùng với triết lý 3W đại diện cho những chuẩn mực riêng của An Gia trong thiết kế, xây dựng và bàn giao dự án, bao gồm: Wealthy – kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, khẳng định và nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân; Wellbeing – chốn đi về ngập tràn thiên nhiên đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn con người; Wisdom – không gian sống lý tưởng ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo và là lựa chọn đầu tư thông minh.

An Gia ứng dụng triết lý 3W nhằm xây dựng chuẩn mực sống mới tại các khu biệt lập The Standard

Đại diện An Gia chia sẻ thêm, mỗi dự án mang thương hiệu The Standard sẽ có những điểm nổi bật riêng. Chẳng hạn, dự án đầu tiên, tọa lạc tại Bình Dương, sẽ có vốn đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng với thiết kế không gian sống tối ưu và khối tiện ích xứng tầm thượng lưu: Clubhouse phong cách resort được đầu tư 5 triệu USD cận kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000m2.

Chiếc kiềng 3 chân: Phát triển – thi công – quản lý

Tại sự kiện công bố thương hiệu The Standard, An Gia cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu như Ricons (lĩnh vực thi công xây dựng), Hoosiers (lĩnh vực quản lý), VPBank (ngân hàng) và Nam Hưng Land, DKRS (đối tác phân phối chiến lược). Theo đó, cùng với đơn vị phát triển An Gia, các tên tuổi hàng đầu trong thi công và quản lý sẽ tạo nên chiếc kiềng 3 chân nâng tầm chất lượng bàn giao cho dự án.

Theo đó, trọng trách xây dựng dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên trong chiến lược của mình được An Gia trao cho một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam: Ricons Group. Đơn vị này đã đảm nhận thi công hàng loạt các công trình cao tầng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà xưởng công nghiệp quy mô có giá trị hợp đồng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Ricons cũng chính là đơn vị thi công những dự án giúp sản phẩm An Gia được cư dân đánh giá cao về chất lượng xây dựng và tiến độ bàn giao như: Riverside, Skyline, River Panorama, Sky89 và mới nhất là dự án Westgate.

An Gia và Hoosiers ký kết hợp tác chiến lược

Chưa dừng lại ở đó, một trong những điểm đáng chú ý nhất của chuỗi dự án này chính là dịch vụ quản lý. An Gia cũng bắt tay cùng Hoosiers, đưa chất lượng và tinh thần Nhật Bản vào nghiệp vụ quản lý vận hành, phục vụ cư dân The Standard. Công ty quản lý của tập đoàn Hoosiers có gần 20 năm kinh nghiệm quản lý vận hành bất động sản, chung cư cao cấp với kỹ thuật hiện đại tại Nhật Bản. Tập đoàn Hoosiers cũng đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo – sàn chứng khoán lớn thứ 3 thế giới.

Ông Tesshu Aida, Giám đốc Điều hành Hoosiers Living Service Vietnam cho biết: “Hoosiers cảm nhận sâu sắc rằng An Gia có cơ sở kinh doanh vững chắc, có tầm nhìn xa và có sứ mệnh lớn, An Gia luôn hành động mạnh mẽ, luôn hướng đến việc hiện thực hóa tầm nhìn. Do đó, chúng tôi rất muốn được hợp tác và cùng An Gia phát triển.”

Tiếp tục đồng hành cùng An Gia phân phối các dự án The Standard cũng là hai đối tác chiến lược Nam Hưng Land và DKRS, những cái tên hàng đầu trong chất lượng dịch vụ bất động sản tại Việt Nam.