The Sun triển khai chương trình ưu đãi “Mua đất – trúng đất”

Hấp lực lớn từ chương trình “Mua đất –trúng đất”

Trong lĩnh vực BĐS, nếu như vị trí, hạ tầng, tiện ích là những yếu tố đóng vai trò nền tảng tạo nên giá trị của sản phẩm, thì các chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi, đặc biệt dự án đã có sổ hồng riêng từng nền được xem là “hấp lực” để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng chọn mua sản phẩm.

Dự án The Sun đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư không chỉ nhờ vị trí tọa lạc đắc địa ngay trung tâm thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Dự án có diện tích 24.995,1m2 gồm 265 sản phẩm đất nền, hạ tầng đầy đủ với hệ thống tiện ích hiện đại. Bên cạnh đó, mức giá chào bán tương đối cạnh tranh so với thị trường cùng với những chương trình ưu đãi hấp dẫn được tung ra trong tháng 5/2021, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu vị trí đất nền ưng ý.

The Sun hút khách bằng chính sách ưu đãi hấp dẫn

Chương trình ưu đãi “Mua đất – trúng đất”, niềm vui nhân đôi, rạng ngời hạnh phúc được Công ty CP bất động sản Eximrs – Đơn vị phân phối độc quyền dự án The Sun triển khai nhằm tri ân những khách hàng đã tin tưởng chọn mua đất nền The Sun. Theo đó, khách hàng sở hữu đất nền The Sun sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng 01 nền đất có diện tích 80m2 tại dự án. Không những thế, khách hàng còn có cơ hội nhận ngay xe SH 125i lái ngay về nhà, 01 xe máy Air Blade, TV Samsung 55 inch, trao tay may mắn.

Với mức giá hấp dẫn, chỉ từ 880 triệu/nền. Đây là mức giá được cho là cạnh tranh nhất khu vực phù hợp với tài chính và nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tạo điều kiện cho khách hàng với phương thức thanh toán linh hoạt, khách hàng chỉ cần trả trước 30% giá trị sản phẩm, 65% còn lại thanh toán trong vòng 12 tháng. Khách hàng thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu ngay 4% giá trị sản phẩm. Mỗi phương thức thanh toán là một ưu đãi đặc biệt khác nhau đem đến sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho khách hàng.

Sức hút từ giá trị nội tại dự án

Sở hữu vị trí chiến lược ngay tại trung tâm thị trấn Lai Uyên, cách quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP. HCM – Bình Dương – Bình Phước chỉ 2 phút di chuyển, The Sun kết nối với hệ thống tiện ích cộng đồng trong khu vực như trung tâm hành chính huyện, các khu công nghiệp, chợ Bàu Bàng, bệnh viện, trường học các cấp, khu công nghệ cao, trường đại học Việt Đức…

Không gian sống hiện đại và tiện nghi tại The Sun

The Sun là phân khu đẹp nhất thuộc dự án Dream City. Chọn The Sun làm nơi an cư, cư dân tương lai sẽ tận hưởng các tiện ích hiện đại hàng đầu khu vực với công viên cây xanh rộng hơn 10.200m2, hệ thống trường học cấp 1 – 2 – 3 chất lượng cao rộng trên 14.000m2, khu y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiện đại với quy mô gần 3.000m2 cùng các trung tâm mua sắm, dịch vụ và mạng lưới an ninh 24/7 sẽ giúp bạn trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống tương tự như cư dân các đô thị trung tâm khác.

The Sun không chỉ mang lại bước khởi đầu của giá trị đầu tư mà còn là chốn an cư thịnh vượng, nâng tầm cuộc sống.

Chia sẻ về dự án The Sun, anh Hoàng Long cho biết: “Tôi đã đi khảo sát nhiều dự án tại Bàu Bàng, nhận thấy The Sun là sản phẩm tiềm năng. Tôi dự tính sẽ mua một hai nền tại đây. Một nền xây nhà phố và chuyển gia đình về đây sinh sống khi mà Thuận An đang dần trở nên “đất chật người đông”, nền còn lại để đầu tư đợi khi thị trường tốt có thể thu được lợi nhuận”.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, The Sun còn được xem là “của để dành” giá trị cho những nhà đầu tư biết nắm bắt xu thế thị trường. Với những ưu điểm vượt trội về vị trí kết nối và không gian sống, pháp lý hoàn thiện và mức giá được xem là “hiếm có khó tìm” trên thị trường, nhất là tại các thành phố lớn ở Bình Dương, Đồng Nai và TP. HCM.