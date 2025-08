The TEN: Khởi Nguyên Chuẩn Sống Thượng Lưu Độc Bản Tại Siêu Đô Thị TP.HCM

Với sự kiện hợp nhất lịch sử giữa Bình Dương và TP.HCM, The TEN – dự án 300 căn hộ cao cấp giới hạn do Becamex Tokyu phát triển càng khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu, khi không chỉ mang tinh hoa đô thị từ Nhật Bản mà còn mở ra cơ hội đầu tư và an cư đỉnh cao trong cuộc sống cho cư dân siêu đô thị Hồ Chí Minh.

Dấu Ấn 13 Năm Từ Cam Kết Đến Hiện Thực

Hơn một thế kỷ trước, Tập đoàn Tokyu tại Nhật Bản đã định hình tư duy phát triển đô thị bền vững với triết lý "không chỉ xây nhà mà kiến tạo cộng đồng". Khu đô thị Tama Den-en Toshi, nơi áp dụng mô hình TOD (đô thị gắn kết giao thông công cộng), là minh chứng vượt thời gian, mang đến không gian sống hiện đại, xanh mát và giá trị gia tăng bền vững.

Là minh chứng mới cho tầm nhìn dài hạn của Becamex Tokyu, The TEN mang dấu ấn quốc tế và đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của cư dân thượng lưu Việt Nam.

Tokyu không chạy theo lợi ích trước mắt mà tập trung vào việc xây dựng những cộng đồng đáng sống, phát triển mỗi dự án thành di sản văn hóa. Chính tư duy này đã được Becamex Tokyu, liên doanh thành lập năm 2012 giữa Tập đoàn Tokyu và Becamex IDC, mang đến Việt Nam, đặc biệt tại Bình Dương cũ – nay là một phần của siêu đô thị Hồ Chí Minh.

Luôn kiên định với chiến lược phát triển lâu dài, chú trọng quy hoạch đồng bộ và chất lượng sống trong suốt 13 năm hoạt động, Becamex Tokyu đã để lại dấu ấn sâu sắc qua các công trình như trung tâm mua sắm SORA Gardens SC, khu thương mại Hikari, khu đô thị Midori Park với hơn 56% cây xanh và mặt nước, cùng các dự án nhà ở nổi bật như SORA Gardens I và II, The VIEW và The GLORY.

Lễ cất nóc The TEN ngày 16/7/2025 vừa qua là minh chứng rõ nét cho năng lực thi công vượt trội của chủ đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án

Uy tín của công ty ngày càng được củng cố qua việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, vận hành ổn định, và nhận được sự tin tưởng từ cư dân lẫn nhà đầu tư. Sự kiện cất nóc The TEN vào ngày 16/7/2025 vừa qua là minh chứng rõ ràng cho năng lực thi công vượt trội, khẳng định phương châm "lời hứa đi đôi với hành động" – giá trị cốt lõi của Becamex Tokyu trong hơn một thập kỷ.

The TEN: Điểm Khởi Đầu Cho Chuẩn Sống Thượng Lưu

The TEN, dự án căn hộ thượng lưu đầu tiên ra mắt sau sự hợp nhất, không chỉ là sản phẩm bất động sản mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình 13 năm hoạt động vững mạnh của Becamex Tokyu. Tọa lạc tại trung tâm siêu phường Bình Dương, trái tim của siêu đô thị Hồ Chí Minh, dự án sở hữu 300 căn hộ với diện tích trung bình 110m², trần cao 3.5m, tối ưu hóa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Trải nghiệm không gian penthouse chuẩn nghỉ dưỡng tại The TEN. Ảnh phối cảnh

Công nghệ nhà thông minh tiên tiến được tích hợp, mang đến trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi. Tiện ích nội khu là điểm nhấn vượt trội với hồ tắm khoáng nóng Onsen Nhật Bản, hồ bơi sang trọng, phòng golf giả lập, khu vườn cộng đồng, và quảng trường sự kiện – tất cả được thiết kế để kiến tạo không gian nghỉ dưỡng đỉnh cao ngay tại nhà.

Sự giao thoa hoàn hảo giữa di sản Tokyu và thực tiễn phát triển đô thị tại Việt Nam đã tạo nên một sản phẩm mang đậm dấu ấn quốc tế, đồng thời đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của cư dân thượng lưu trong nước. Trong bối cảnh Bình Dương và TP.HCM từng bước hợp nhất về hạ tầng và định hướng quy hoạch, một kỷ nguyên mới cho bất động sản cao cấp đang mở ra và The TEN, với vị trí chiến lược trên trục đường Lý Thái Tổ, siêu phường Bình Dương, nhanh chóng nổi lên như lựa chọn hàng đầu.

Với quy mô giới hạn chỉ 300 căn hộ, The TEN tạo ra nguồn cung căn hộ cao cấp khan hiếm trên thị trường, thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhạy bén. Uy tín từ chủ đầu tư Becamex Tokyu cùng tiến độ thi công đảm bảo mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Giới hạn chỉ 300 căn, The TEN hiện thực hóa chiến lược nguồn cung chọn lọc nhằm bảo toàn giá trị và trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân.

Theo giới chuyên gia am hiểu trong ngành, dự án được xem không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư dài hạn nhờ hạ tầng giao thông hoàn thiện, bao gồm kết nối Metro Suối Tiên – Bến Thành, các tuyến vành đai chiến lược, và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn. Sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế sau hợp nhất hứa hẹn đẩy giá trị bất động sản tại đây tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, The TEN không chỉ định hình chuẩn sống thượng lưu mà còn là biểu tượng cho phong cách sống bền vững, góp phần xây dựng diện mạo mới của siêu đô thị Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh TP.HCM đang được quy hoạch phát triển theo mô hình đa trung tâm và kết nối hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, cũng như thị trường bất động sản đang dần phục hồi, đây được xem là thời điểm lý tưởng để sở hữu một sản phẩm có giá trị thực, một tài sản khan hiếm mang đậm dấu ấn chiến lược của Becamex Tokyu trong hành trình kiến tạo đô thị hiện đại và bền vững.

————

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 13:00 24/07/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/the-ten-khoi-nguyen-chuan-song-thuong-luu-doc-ban-tai-sieu-do-thi-tp-ho-chi-minh-69130.html

————-