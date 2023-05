The Terra - An Hưng: Nơi cho con khoảng trời tuổi thơ trọn vẹn

Đô thị hiện đại thiếu hụt không gian vui chơi cho trẻ

Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, mật độ dân số của TP. Hà Nội là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước. Quỹ đất hạn hẹp, dân số gia tăng khiến trẻ em ở thành phố thiếu thốn không gian để vui chơi, vận động để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.



Vui chơi trong không gian xanh giúp trẻ trở nên năng động và khoẻ mạnh hơn

Trong khi đó, tại Hà Nội các điểm vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời như khu vui chơi, công viên lại phân bố không đồng đều ở các khu dân cư. Vì thế, trẻ em khu vực thành phố thường chọn giải trí với các thiết bị điện tử như điện thoại, Ipad, tivi… Về lâu dài, hệ quả dễ thấy đó là tình trạng trẻ em mắc các bệnh về béo phì, tật khúc xạ ngày một gia tăng. Đó là lý do khi lựa chọn nơi an cư, bố mẹ thường chú trọng đến dự án có đầy đủ tiện ích vui chơi và thư giãn cho trẻ, bên cạnh tiêu chí gần trường học và những cơ sở giáo dục chất lượng.

Không gian bồi đắp sức khoẻ, tâm hồn, trí tuệ

Hướng tới việc tạo dựng một cộng đồng tri thức trẻ, dự án The Terra – An Hưng (KĐT mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng với tiêu chí tận dụng tối đa không gian xanh, hình thành hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là nhu cầu vui chơi, khám phá thế giới của con trẻ.



Không gian vui chơi cho trẻ tại The Terra – An Hưng

Tại The Terra – An Hưng, mỗi ngày mới thức dậy, trẻ được hít thở, vui chơi trong hệ thống cảnh quan cây xanh và hồ nước rộng 6.000m2. Chính thiên nhiên trong lành tại dự án là yếu tố quan trọng để trẻ cải thiện về tinh thần và cảm xúc, đồng thời phát triển nhận thức, giác quan cũng như sự sáng tạo.

Tại khu vực tầng 5 của các toà nhà The Terra – An Hưng, chủ đầu tư còn xây dựng khu vui chơi giải trí liên hoàn dành riêng cho trẻ em. Trẻ cũng được thoả sức vẫy vùng trong làn nước mát tại bể bơi bốn mùa, bể sục, hoặc được phóng tầm mắt quan sát cảnh quan toàn thành phố tại cầu kính trên tầng 33 của dự án. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt về kiến trúc của The Terra – An Hưng, được lấy cảm hứng từ tháp đôi Petronas – Malaysia.

Lựa chọn xây dựng tổ ấm tại The Terra – An Hưng, cha mẹ thì được nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc vất vả, trẻ nhỏ thì được thỏa sức vui chơi, khám phá thế giới tự nhiên trong lành. Giá trị gia đình được dựng xây trọn vẹn với tổ ấm tại The Terra – An Hưng.

Cận kề dự án là công viên Thiên văn học và hồ điều hòa rộng 12ha, giúp nhiệt độ trong lòng dự án luôn được điều hòa mát mẻ. Không chỉ vậy, tại đây trẻ còn tìm thấy không gian vui chơi, học tập, khám phá lành mạnh. Ở công viên Thiên văn học, trẻ có thể khám phá những điều mới lạ về khoa học, kích thích cho sự phát triển tương lai. Điều này góp phần hình thành tư duy và lối sống năng động, tích cực cho trẻ, thay vì nhốt mình trong phòng say sưa với thiết bị điện tử.

Với mỗi gia đình, cùng với giá trị sức khoẻ, nền tảng học vấn của trẻ là điều phụ huynh quan tâm. Đây cũng là lợi thế của The Terra – An Hưng bởi môi trường giáo dục lý tưởng xung quanh dự án.

Ngay trong dự án là nhà trẻ tiêu chuẩn quốc gia, giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian đưa đón trẻ tới trường. Xung quanh bán kính 3km tính từ dự án là hơn 20 trường học các cấp đa dạng. Điển hình có thể kể đến trường Tiểu học La Khê, trường Liên cấp Quốc tế Nhật Bản, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, hệ thống trường Lê Quý Đôn, trường Đại học Hà Nội, Học viện Quân Y… Nhờ chuỗi tiện ích giáo dục ngoại khu hoàn chỉnh này, các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn an tâm lựa chọn cho con trẻ dịch vụ giáo dục chất lượng và phù hợp nhất.

Không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích vui chơi, giải trí không chỉ giúp trẻ được sống hạnh phúc, toàn diện mà còn mở ra thế giới tuổi thơ khám phá đầy màu sắc.

Đặc biệt, tại The Terra – An Hưng, chủ đầu tư đã đưa ra chính sách bán hàng cạnh tranh so với các dự án khác trong khu vực. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT, không gồm KPBT) là đã có thể ký hợp đồng mua bán. Với những gia đình trẻ, chưa đủ tiềm lực tài chính, sẽ có chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 65% giá trị hợp đồng.