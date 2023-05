The Terra - An Hưng: Trải nghiệm kỳ quan trong vài bước chân

Cầu kính tại tháp đôi Petronas – Kuala Lumpure

Cầu kính – Nét chấm phá độc đáo về kiến trúc

Là biểu tượng của sự kết nối, sự phát triển đô thị hiện đại, những cây cầu đã tạo nguồn cảm hứng bất tận cho các kiến trúc sư, được họ đưa vào ứng dụng trong những tòa tháp cao, tạo nên nét mới lạ, độc đáo, gia tăng giá trị thẩm mỹ cho toàn bộ công trình.

Kiến trúc đặc biệt này đã giúp nhiều dự án chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại trở nên nổi tiếng trên thế giới, là điểm đến thu hút khách tham quan. Trong đó có thể kể đến 3 cây cầu nối tại Trung tâm Thương mại quốc tế Bahrain (quốc đảo Bahrain), với 3 tuốc – bin gió lớn, đường kính dài 29m, có công suất tương đương 25kW, giúp tiếp thêm nguồn điện năng cần thiết cho việc vận hành tòa tháp.

Hay tại Trung Quốc, cầu kính tại tổ hợp Linked Hybrid chính là điểm lui tới thường xuyên của giới trẻ Bắc Kinh. 8 khối tháp cao tầng hiện đại được kết nối với nhau bằng cầu kính trên cao, tích hợp bên trong là không gian sinh hoạt cộng đồng với đường dạo bộ, khu mua sắm, vui chơi đa chức năng…

Còn ở Malaysia, cây cầu kính nằm giữa tháp đôi Petronas đã trở thành biểu tượng của quốc gia Đông Nam Á này. Nằm ở độ cao 170m, cầu kính mang đến khoảng không gian mở với tầm nhìn bao quát toàn thành phố, là điểm “check-in” nổi tiếng nhất Kuala Lumpur mỗi khi khách du lịch ghé thăm.



Cầu kính nằm trên tầng 33 dự án The Terra – An Hưng

Chung nguồn cảm hứng kết nối thịnh vượng, một công trình có thiết kế tương tự cây cầu tại tháp đôi Petronas, cầu kính nằm trên tầng 33 của dự án The Terra – An Hưng – tổ hợp nhà ở, trung tâm thương mại đang được thi công tại quận Hà Đông, Hà Nội thu hút sự chú ý của những cư dân thành phố.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Văn Phú – Invest, cây cầu có tổng chiều dài 23m, bắc qua 3 tòa tháp của dự án cao 45 tầng, sử dụng thép chịu lực và sàn bê tông có giá trị hoạt tải lên đến 360 kg/m2. Đặc biệt, toàn bộ bề mặt của hai cây cầu rộng 2,7m này sẽ được bao phủ bởi kính trong, giúp mở ra tầm nhìn rộng lớn, ôm trọn cảnh quan khu vực phía Tây thành phố.

“Không chỉ là dấu ấn độc đáo về kiến trúc, khi chính thức đi vào hoạt động, hai cây cầu kính nằm trên tầng cao của The Terra – An Hưng sẽ giúp các cư dân sống tại dự án có một nơi ngắm cảnh và thư giãn mới mẻ, đồng thời được kỳ vọng sẽ là điểm tham quan thú vị, thu hút nhiều du khách tại Thủ đô.”, đại diện chủ đầu tư Văn Phú – Invest chia sẻ.



Cầu kính The Terra – An Hưng sẽ trở thành điểm “check – in” thú vị

Thu trọn cảnh quan – Sống sang tiện ích

Dự án The Terra – An Hưng là tổ hợp gồm 166 căn shop house cao cấp và 1328 căn hộ chung cư cao tầng. Không chỉ có thiết kế ấn tượng, The Terra – An Hưng còn được khách hàng đón nhận tích cực bởi hàng chục tiện ích cao cấp được tích hợp trong khuôn viên dự án. Trong đó có thể kể đến những không gian sinh hoạt chung được bao phủ bởi cây xanh và mặt nước như công viên, vườn hoa, đài phun nước, các khu vui chơi, đường dạo bộ nội khu… Dự án liền kề công viên Thiên văn học và hồ điều hòa rộng 12ha. Đây là không gian lý tưởng dành cho những cư dân mong muốn tìm đến một không gian sống an lành, gần gũi với thiên nhiên.

Khối đế 5 tầng của tháp dân cư có không gian lớn cho các tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, nhà trẻ, quán café, nhà hàng, khu bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, yoga, phòng đọc sách, khu sinh hoạt cộng đồng… tạo thành một tổ hợp tiện ích liên hoàn, phù hợp với cộng đồng cư dân trẻ trung, năng động.



The Terra – An Hưng tích hợp tiện ích đa dạng, hiện đại

Đặc biệt, trong tháng 11 này, khi đại siêu thị lớn nhất miền Bắc – Aeon Mall Hà Đông, nằm gần dự án The Terra – An Hưng chính thức khai trương sẽ biến khu vực phía Tây thành phố trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn, là điểm vui chơi, mua sắm hàng đầu được người dân lựa chọn.

Nhờ những lợi thế vượt trội của mình, The Terra – An Hưng đã nhanh chóng chiếm được thị phần, với lượng giao dịch tăng nhanh từ giữa năm 2019 đến nay. Theo báo cáo Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2019 của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNRea) và Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), The Terra – An Hưng là 1 trong 5 dự án tiêu biểu nhất trong quý 3, có tỉ lệ hấp thụ cao, đang được khách hàng và các nhà đầu tư săn đón.

