The Tropicana Garden: Nơi thắp lửa trái tim cho những ai yêu cuộc sống bình dị

“Hơn cả một ngôi nhà, những gì chúng tôi mang đến cho chủ nhân biệt thự sinh thái The Tropicana Garden chính là một chốn đi về khi nghĩ đến nghỉ dưỡng. Là nơi mỗi sớm mai thức giấc bạn đều được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với hiên nhà hướng về phía thung lũng đầy hoa tươi khoe sắc, những vườn cây đẫm sương, sum suê trái ngọt và còn có cả những luống rau xanh mướt tươi giòn cho mỗi bữa ăn.” Đó là những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang – Người đồng sáng lập chuỗi biệt thự sinh thái The Tropicana Garden tại Bảo Lâm từng gây sốt giới đầu tư thời gian vừa qua.

Khai thác du lịch Bảo Lâm: ‘Người đẹp ngủ’ chưa được đánh thức?

Theo bà Trang, lựa chọn Bảo Lâm để thực hiện hoài bão gây dựng làng sinh thái The Tropicana Garden không phải ngày một ngày hai mà là một hành trình dài thẩm định cân nhắc và khảo sát kỹ lưỡng trước khi kiến tạo. Bảo Lâm được ví như “Người đẹp ngủ” với nhiều tiềm năng thuận lợi cho phát triển du lịch như vị trí đắc địa gần Sài Gòn hơn Đà Lạt, văn hóa dân tộc đa dạng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành mát mẻ không thua kém bất kỳ các khu nghỉ dưỡng núi nào như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo …nhưng lại chưa được đầu tư chú trọng khai thác.

Có thể nói đến với Bảo Lâm thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất bởi nơi đây vẫn còn giữ được nguyên vẹn sự hoang sơ, kết hợp với hướng đầu tư đúng cách trân trọng tự nhiên. The Tropicana Garden sẽ mang lại cho bất kỳ ai những trải nghiệm khó quên trong một kỳ nghỉ dưỡng an lành gắn liền với thiên nhiên như: cắm trại, chạy bộ qua những cung đường đèo hùng vĩ, làm vườn, trekking, đốt lửa trại bên bờ suối…



Bảo Lâm – nơi sở hữu cảnh sắc thiên nhiên trong lành

Xét về mặt bằng giá tại Bảo Lâm so với các vùng lân cận khác quanh TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước thì nơi đây đang sở hữu giá đất khá mềm. Đối với tài chính trung bình từ 1,5-3,5 tỷ đồng, là đã có thể trở thành chủ nhân sở hữu ngay 1 căn biệt thự vườn tại Bảo Lâm với diện tích dao động từ 200-500m2. Ngược lại, tại những vùng khác chúng ta chỉ có thể lựa chọn đất nền hoặc nhà phố với diện tích trung bình 60-80m2.

The Tropicana Garden – Sự nỗ lực từ tâm, ngôi nhà thứ hai cho những ai yêu sự bình dị

Cùng với xu hướng bỏ phố về vườn, các chủ nhân không chỉ mong muốn sở hữu một sản phẩm chất lượng, vị trí đẹp, tiềm năng lớn mà còn sử dụng nơi đây như một ngôi nhà thứ hai yên tĩnh, có khí hậu trong lành, tiện ích hiện đại, thực phẩm sạch, tươi ngon cho mục đích nghỉ dưỡng cùng gia đình. The Tropicana Garden hoàn toàn có thể đáp ứng được những tiêu chí đó: “Đây là nơi mà khách hàng có thể an tâm an trú, cảm nhận trọn vẹn giá trị sống đích thực” bà Đặng Nguyễn Thùy Trang – Người đồng sáng lập chuỗi biệt thự sinh thái The Tropicana Garden chia sẻ.

Dẫn vào The Tropicana Garden là cung đường dài 7km bao bọc bởi cánh rừng thông nguyên sinh xanh mát bao quanh các căn biệt thự. Không khí trong lành, không gian thoáng đãng. Chủ nhân hay là du khách đều có thể đắm mình trong bản hòa tấu thiên nhiên với lá rừng xào xạc, tiếng chim hót véo von. Ngoài ra The Tropicana Garden được thiết kế theo phong cách biệt lập mang đến sự riêng tư và bình yên trong tâm hồn cho chủ nhân của căn biệt thự, tách biệt hẳn với thế giới xô bồ bên ngoài.

“Bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi phát triển The Tropicana Garden như thể hiện cho ước mơ của nhiều người hiện nay. Vừa có nhà, có vườn và có thiên nhiên. Chúng tôi lựa chọn Bảo Lâm vì tiềm năng phát triển mạnh mẽ, cũng như lợi thế thiên nhiên mang lại cho người sở hữu. Chúng tôi nghĩ rằng, hơn cả một nơi ở, một tài sản, khi đến với The Tropicana Garden, mọi người sẽ cảm nhận được giá trị sống đích thực.” Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang, cho biết.

Là chuỗi sản phẩm độc quyền tại Bảo Lâm, The Tropicana Garden đã tạo nên cơn sốt chưa từng có từ giữa năm 2020. Ở The Tropicana Garden 1, trung bình mỗi căn nhà vườn có diện tích từ 200-500m2 đang trong giai đoạn bàn giao, dự kiến cuối năm 2021 đi vào vận hành. Đối với The Tropicana Garden 2, sản phẩm biệt thự vườn có diện tích từ 500-750m2, cấu trúc 1 trệt 1 lầu gồm 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng khách liên kết phòng ăn và ban công. Đây được coi là “phiên bản nâng cấp” từ chi tiết đến tổng thể so với The Tropicana Garden 1. Đáng chú ý, gắn liền với biệt thự The Tropicana Garden là hệ sinh thái trải nghiệm nghỉ dưỡng khép kín bao gồm: nông trại, suối tự nhiên, khu giải trí, dịch vụ ăn uống… Tất cả được vận hành qua app, kết nối dễ dàng giữa khách du lịch – chủ nhà – đơn vị vận hành một cách chuyên nghiệp.

“Hệ kết cấu móng được coi là yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế và thi công nhà trên triền đồi dốc. Đối với The Tropicana Garden 2, chúng tôi sử dụng 10 móng bê tông cốt thép để đỡ diện tích sàn khoảng 200m2, trong đó 8 móng đơn và 2 móng băng nhằm ưu tiên tối đa an toàn cho căn nhà. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng tất cả những nguyên vật liệu hiện đại nhất để bảo vệ căn nhà trước mọi biến động từ tự nhiên”, Ông Võ Qúy Tín, chỉ huy trưởng công trình cho biết.



Biệt thự vườn The Tropicana Garden được thiết kế khá độc đáo bằng các nguyên vật liệu hiện đại

Cho đến nay, The Tropicana Garden tuy chưa phải đại diện đi đầu trong khai thác du lịch Bảo Lâm nhưng lại chính là đòn bẩy tạo nên sức bật cho ngành du lịch cũng như thúc đẩy sự gia tăng giá trị bất động sản của huyện. Trước khi có sự xuất hiện của The Tropicana Garden, giá đất nền tại Bảo Lâm chỉ dao động từ 1 – 2,5 triệu/m2 tùy vị trí thì sau khi có sự đầu tư của dự án, Bảo Lâm từ một huyện nhỏ ít được biết tới đã vụt sáng trở thành tên tuổi được lan truyền trong giới đầu tư, giá đất nền theo đó cũng tăng lên trung bình từ 3 – 5 triệu/m2 với pháp lý giấy tờ đầy đủ.

Nhắc đến tính pháp lý,The Tropicana Garden còn là sản phẩm hiếm hoi làm sổ hồng công chứng ngay trong ngày cho người mua: “Chúng tôi chỉ mở bán khi pháp lý đã rõ ràng” bà Đặng Nguyễn Thùy Trang, người đồng sáng lập chuỗi sản phẩm The Tropicana Garden khẳng định. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao dù là “tân binh” trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng núi nhưng The Tropicana Garden lại thành công đến vậy.

Mọi yếu tố để hình thành nên The Tropicana Garden đều được chủ đầu tư đặt cả tâm huyết. Đây chính là nơi “Thắp lửa trái tim cho những ai yêu sự bình dị” như một chủ nhân biệt thự vườn giấu tên trong làng sinh thái từng chia sẻ.