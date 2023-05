Nỗ lực vượt tiến độ xây dựng của chủ đầu tư

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, sức hút của một dự án không chỉ thể hiện ở vị trí, thiết kế, tiện ích, giá cả… mà còn được thể hiện rõ thông qua tiềm lực chủ đầu tư. Nhất là đối với các dự án có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tiềm lực tài chính của chủ đầu tư được thể hiện rõ nhất qua tiến độ thi công. Bởi tiến độ đúng cam kết vừa thể hiện uy tín chủ đầu tư, vừa mang đến niềm tin cho những cư dân tương lai.

Là dự án căn hộ cao cấp hàng đầu Bình Dương, Charm City giữ kỷ lục về tốc độ bán hàng trong năm 2019 khi gần 1.500 sản phẩm có chủ nhân chỉ trong vòng 4 tháng ra mắt. Đặc biệt, dự án còn gây ấn tượng bởi nỗ lực của chủ đầu tư Charm Group với tiến độ thi công “thần tốc”.



Chủ đầu tư triển khai thi công “thần tốc”, đẩy nhanh tiến độ để ký kết

hợp đồng đúng thời gian cam kết

Charm City được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7/2019 và chỉ đến tháng 10/2019, dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị khởi công xây dựng. Từ đầu tháng 12/2019 khi giấy phép xây dựng Charm City được sở xây dựng chính thức phê duyệt thành 31 tầng, chủ đầu tư bắt đầu triển khai thi công ngày và đêm, đẩy nhanh tiến độ để ký kết hợp đồng đúng thời gian cam kết.



Hiện hầm, móng của dự án đã nghiệm thu xong và đang tiến hành xây dựng lên sàn tầng

Ghi nhận thực tế tại công trình dự án, hiện hầm, móng đã nghiệm thu xong và đang tiến hành xây dựng lên sàn tầng. Đại diện chủ đầu tư Charm Group cho hay, bí quyết để dự án vượt tiến độ là do sự quyết tâm của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và năng lực tốt của nhà thầu xây dựng kết hợp thi công ngày đêm. Công trường dự án Charm City luôn nhộn nhịp thi công bởi hàng trăm kỹ sư, công nhân lành nghề cùng hàng loạt máy móc, thiết bị hiện đại để đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất cùng với chất lượng công trình tốt nhất, đồng thời, cũng không quên tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng.

“Chất lượng xây dựng của Charm City cũng tốt hơn trong hợp đồng. Hiện chúng tôi quyết định áp dụng công nghệ Gang foam, công nghệ coffa nhôm đổ bê tông tường bao ngoài nhằm có một tiến độ và chất lượng, hình ảnh hoàn hảo nhất cho dự án. Với công nghệ xây dựng mới này, diện tích thông thuỷ sẽ tăng, giúp các cư dân tương lai có thêm nhiều trải nghiệm mới trong chính căn hộ của mình”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Khách hàng vui mừng đợi ngày ký hợp đồng mua bán

Là một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm căn hộ cao cấp Charm City, anh Huy Hoàng cho biết anh khá bất ngờ khi nghe chủ đầu tư thông báo đã nghiệm thu xong hầm móng và sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán trong đầu tháng 3 tới. Bởi thị trường hiện tại ít có chủ đầu tư nào đẩy nhanh tiến độ thi công, ký hợp đồng mua bán đúng cam kết như vậy.

“Từ việc đúng tiến độ, có thể thấy chủ đầu tư là người nói được làm được và tôi có thể an tâm với những cam kết về thời gian bàn giao nhà cùng hệ thống tiện ích mà họ đã cam kết trước đó”, anh Hoàng hào hứng chia sẻ.

Tương tự, chị Hạnh – chủ nhân 2 căn hộ Charm City cũng cho biết: “Thực tế, “mua nhà trên giấy” hàm chứa khá nhiều rủi ro, nếu không hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ thì ngôi nhà vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Nhưng với tốc độ làm việc như hiện tại cộng với uy tín của chủ đầu tư Charm Group thì tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ được nhận nhà đúng thời gian như cam kết”.



Charm City đang là dự án hút khách bậc nhất Bình Dương khi sở hữu trung tâm

thương mại Vincom Plaza trong khuôn viên dự án

Được biết, với uy tín và tiềm lực của chủ đầu tư, Charm City hiện đang là dự án hút giới đầu tư hàng đầu tại Bình Dương do sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên của Dĩ An ngay trong khuôn viên dự án. Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An khai trương và đi vào hoạt động cuối tháng 10/2019 đã trở thành điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực hút khách hàng đầu tại khu vực.



Charm City sở hữu không gian sống như resort 5 sao

Bên cạnh đó, dự án cũng sở hữu gần 100 tiện ích như: Tổ hợp hồ bơi liên hoàn rộng 2.000m2 với 3 hồ bơi (hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và hồ bơi tiêu chuẩn Olympic rộng gần 500m2); phố đi bộ shopping & ẩm thực dài 500m; sky bar trên không; khu vui chơi hiện đại cho trẻ em và người lớn… Đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn từ 80 – 120 triệu so với giá thực tế để mua lại các căn hộ thuộc block Ruby và Sapphire.



Dự kiến cuối Quý 2/2020, Charm Group sẽ tung ra thị trường block Charm Diamond

Sau thành công của 2 block Ruby và Sapphire, dự kiến cuối Quý 2/2020, chủ đầu tư Charm Group sẽ tung ra thị trường block Charm Diamond – khu căn hộ kết hợp khách sạn 5 sao nằm trong tổ hợp dự án căn hộ cao cấp Charm City. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ liên kết với một trong những thương hiệu hàng đầu để tích hợp khối khách sạn, căn hộ cho thuê 5 sao cùng hệ thống ballroom tổ chức sự kiện, Chill bar, hồ bơi tràn trên tầng 35. Dự kiến khi hoàn thành sẽ trở thành tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất Bình Dương.

An Nhiên