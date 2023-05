Thị trường bất động sản Bình Dương 2020: Cuộc chơi của các “ông lớn”

Từ thị trường nghiệp dư sang chuyên nghiệp

Theo bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc cấp cao của CBRE, năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương bùng nổ về nguồn cung với gần 20.000 căn hộ. Thống kê sơ bộ, lượng căn hộ được đưa ra thị trường trong 10 tháng đầu năm 2020 tại Bình Dương gấp đôi tổng nguồn cung căn hộ trong 10 năm trước đó.

Cũng theo bà Dung, năm 2020, bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt về tính chuyên nghiệp, khác hẳn cách triển khai các dự án tự phát, nghiệp dư và manh mún trước đây.



Astral City là dự án đánh dấu bước chuyển mình của thị trường bất động sản Bình Dương khi xuất hiện các dự án đẳng cấp quốc tế

Cụ thể, giai đoạn 2010 – 2019, Bình Dương là “thánh địa” của các chủ đầu tư vừa và nhỏ với các dự án có quy mô vài trăm căn. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các chủ đầu tư lớn với các dự án có quy mô lên tới hàng nghìn căn hộ như: Phát Đạt với dự án Astral City gần 5.000 căn; Hưng Thịnh với New Galaxy quy mô 3.000 căn; Vinhomes với tổ hợp Vinhomes Dĩ An; An Gia với dự án The Standard Central Park,… Các tập đoàn bất động sản lớn đầu tư vào Bình Dương giúp công tác thiết kế dự án, bán hàng, phát triển dự án được chuyên nghiệp hoá hơn ở một tầm cao mới.

Đặc biệt, trước năm 2020, tất cả các dự án căn hộ quốc tế tại Bình Dương đều được phát triển bởi các tập đoàn nước ngoài, 100% chủ đầu tư Việt Nam tập trung phát triển căn hộ tầm trung và giá rẻ. Từ năm 2020, Bình Dương đã bắt đầu xuất hiện những khu đô thị được phát triển bởi các chủ đầu tư trong nước với không gian sống đẳng cấp quốc tế, đáp ứng được tiêu chí sống khắt khe của các chuyên gia nước ngoài như Astral City của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.



Suối nhân tạo 3.000 m2 giữa lòng Astral City

Astral City được đánh giá là dự án lớn nhất tại Bình Dương với 8 tòa tháp cao 40 tầng, được thổi hồn bởi kiến trúc sư danh tiếng Mark Edwards Butler – tác giả của công trình Water Cube tại Thế Vận Hội Bắc Kinh (2008) cùng hàng loạt công trình biểu tượng trên thế giới. Ông nổi tiếng tại Việt Nam với các dự án căn hộ cao cấp như: City Garden, Kingdom 101 (TP.HCM),… Khi hoàn thành, Astral City được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của cả Bình Dương với không gian sống đẳng cấp quốc tế gồm: Suối cảnh quan trong lòng dự án dài 300m kết hợp cùng tuyến phố thương mại mang đến một không gian như suối Cheong giữa lòng Seoul; Tuyến phố shopping – ẩm thực – giải trí kết hợp Trung tâm thương mại ngay trước mặt tiền quốc lộ 13; Hệ thống rạp chiếu phim quy mô hơn 1.000 m2; Tổ hợp vui chơi trẻ em hơn 2.000 m2; 2 đại công viên, trường học; 6 hồ bơi vô cực và vườn trên không, Yoga, Spa; Sảnh đón 5 sao,… Đặc biệt, Astral City được vận hành bởi CBRE – Thương hiệu quản lý và vận hành bất động sản hàng đầu thế giới.

Trước Astral City, tại Bình Dương chưa có bất cứ dự án nào của chủ đầu tư Việt Nam được tư vấn vận hành ngay từ đầu triển khai bởi các đơn vị quản lý quốc tế, cũng chưa có dự án nào sở hữu kiến trúc biểu tượng hay được đầu tư hệ thống tiện ích đẳng cấp như dự án này, để đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết phù hợp nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài.

Xu hướng phát triển căn hộ cao cấp

Thị trường bất động sản Bình Dương đang thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường. Cụ thể, hiện tại Bình Dương đang có 50.000 chuyên gia cấp cao làm việc và sinh sống. Với mức thu nhập cao, các chuyên gia đòi hỏi tiêu chuẩn sống khắt khe. Phân khúc khách hàng này đặc biệt ưa thích các dự án căn hộ cao cấp với chuẩn mực sống quốc tế, tiện ích đa dạng, quản lý bởi đơn vị vận hành chuyên nghiệp, gần các trung tâm thương mại, các khu công nghiệp.



Bất động sản Bình Dương phát triển mạnh phân khúc cao cấp phù hợp với nhu cầu thị trường

Tuy nhiên, theo thống kê của JLL, 86% dự án căn hộ tại Bình Dương đều thuộc phân khúc trung cấp. Phân khúc này không phải là sự lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia bởi không đáp ứng được các tiêu chuẩn sống cao cấp. Mặt khác, người lao động tại Bình Dương lại khó với tới do giá cao vượt mức thu nhập.

Cũng theo JLL, từ thời điểm 2020, thị trường căn hộ tại Bình Dương chia làm 2 phân khúc rất rõ rệt: Các dự án sẽ phát triển theo định vị cao cấp, mang tầm quốc tế dành riêng cho các đối tượng chuyên gia nước ngoài, lao động kỹ thuật cao; tiêu biểu như Habitat, Canary Heights (đã đưa vào sử dụng) hoặc Astral City. Phần còn lại sẽ phát triển theo phân khúc bình dân, có giá trẻ phù hợp với người lao động có mức thu nhập hạn chế.

Thy Oanh