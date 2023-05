Thị trường bất động sản Bình Dương hút giới đầu tư địa ốc

Hơn 100 dự án tại Bình Dương trong năm 2020

Hai năm trở lại đây, TP.HCM đang rà soát và siết chặt các thủ tục pháp lý dự án khiến cho số lượng dự án mới tại đây giảm hẳn so với những năm trước. Điều này khiến các chủ đầu tư dần xoay chuyển ra những thị trường vệ tinh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai… Trong số đó, Thuận An và Dĩ An nổi lên như những thị trường tiềm năng sau khi chính thức lên đô thị lớn giáp ranh TP.HCM.

Với dân số xấp xỉ 1 triệu cùng lượng người dân nhập cư tăng đều mỗi năm, Thuận An và Dĩ An đang là 2 địa phương có dân số cao nhất tỉnh. Thống kê toàn tỉnh Bình Dương cho thấy có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài cùng gần 1 triệu kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao trong nước ở những khu công nghiệp lớn. Con số này tăng từ 15-20% mỗi năm tạo nên nhu cầu ở thực rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 2020, UBND tỉnh đã duyệt hơn 100 dự án căn hộ trên địa bàn.

Chiếm tới 51% tổng số dự án được duyệt, Thuận An và Dĩ An hiện đang là điểm nóng bất động sản tại Bình Dương.



Thuận An chính thức trở thành thành phố thuộc tỉnh Bình Dương vào đầu năm 2020 với lượng dân số đông, trẻ và tăng đều mỗi năm cùng nhu cầu nhà ở lớn

Tiêu biểu phải kể đến dự án Khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết – TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là Opal Skyline) nằm trên thửa đất số 210, tờ bản đồ số 112, có diện tích sử dụng là 10.242,6m2 do Tập đoàn Đất Xanh phát triển. Được biết, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chấp thuận cho công ty Hà An đăng ký đầu tư dự án, chủ đầu tư cũng đã nhận quyết định phê duyệt số 2902/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND TP.Thuận An về việc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Hiện tại, công ty Hà An đang là chủ sở hữu hợp pháp khu đất trên theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 14/6/2019 tại văn phòng công chứng.

Mức độ sinh lợi cao ở nhiều dự án

Công ty Hà An cùng Tập đoàn Đất Xanh không phải là những thương hiệu quá xa lạ với thị trường bất động sản Bình Dương. Năm 2019, hai doanh nghiệp này từng hợp tác triển khai dự án Opal Boulevard ở đường Kha Vạn Cân, TP. Dĩ An. Tại thời điểm đó, dự án này đã tạo được sức hút lớn với thị trường bất động sản Bình Dương và khu Đông TP.HCM bởi thuận tiện di chuyển khi nằm ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng và đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Khởi công từ cuối năm 2019, trải qua giai đoạn khó khăn và giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 nhưng Opal Boulevard đã chính thức được chủ đầu tư Hà An cất nóc vào cuối tháng 7/2020. Đến thời điểm hiện tại, dự án đang được các nhà thầu hoàn thiện tiện ích nội khu, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo bàn giao cho khách hàng vào quý 1/2021 như cam kết.

Riêng với Opal Skyline thì dự án này đang được nhiều khách hàng tại TP.HCM và Bình Dương quan tâm bởi sở hữu vị trí đắc địa nơi trung tâm thành phố trẻ, liền kề nhiều cơ quan hành chính, ngân hàng, bệnh viện và trường học…



Phối cảnh Khu căn hộ Opal Skyline

Được thiết kế với hai tháp cao 36 tầng, Opal Skyline bao gồm hơn 1.500 sản phẩm đa dạng các phân khúc như shophouse và các căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu thị trường Thuận An. Ngoài ra, Opal Skyline còn tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng từ sân chơi trẻ em, nhà trẻ tới thư viện, phòng gym và hồ bơi vô cực dành riêng cho cư dân.

Ở dòng dự án căn hộ mang thương hiệu Opal, Tập đoàn Đất Xanh đã từng phát triển nhiều dự án tiêu biểu khác trên trục đường Phạm Văn Đồng như Opal Garden, Opal Riverside đã bàn giao nhà và sổ hồng cho cư dân theo đúng cam kết. Đặc biệt, các dự án do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư hoặc nhà phát triển đều nằm ở vị trí giao điểm kết nối giao thông thuận tiện, tốc độ sinh lời nhanh, góp phần gia tăng lợi nhuận cao cho cư dân sở hữu hoặc đầu tư.

Nguyễn Sơn