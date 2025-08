Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương: Nhu Cầu Ở Thực Liên Tục Gia Tăng

Bất động sản Bình Dương đang là một trong những thị trường vệ tinh sôi động bậc nhất của TP.HCM khi tỷ lệ hấp thụ tăng cao cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp với các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực.

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến làn sóng tăng trưởng mạnh của nhu cầu ở thực. Nhu cầu ở thực của Bình Dương liên tục tăng qua các năm nhờ sự gia tăng dân số tự nhiên và cơ học, tất yếu kéo thu nhu cầu lớn về bất động sản nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Không chỉ gia tăng mạnh mẽ dân số tự nhiên, Bình Dương cũng đứng đầu về tăng dân số cơ học khi tỷ suất nhập cư cao nhất cả nước, đạt 35,6%. Trung bình mỗi năm tỉnh này tăng khoảng 100.000 dân. Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam cho biết, cứ 5 người dân trên 5 tuổi của tỉnh Bình Dương thì có một người là người nhập cư từ tỉnh khác đến.

Trên thực tế, phân khúc bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực tại Bình Dương đang ghi nhận thanh khoản tăng mạnh trong thời gian gần đây trước những chuyển biến trên của thị trường.

Đơn cử, ở thị trường đất nền D ĩ An , Thuận An hay Bến Cát, những mảnh đất có giá trị khoảng 1-2 tỷ đồng/lô ghi nhận thanh khoản cao từ đầu năm đến nay. Cụ thể, tại Dĩ An,đất tại Tân Bình với giá dao động 10-15 triệu đồng/m2, đất khu đô thị Đông Bình Dương với giá dao động 12-17 triệu đồng/m2 , đất Bình An với mức giá 18-22 triệu đồng/m2… ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh, gấp rưỡi năm ngoái. Câu chuyện giao dịch sôi động cũng diễn ra với đất nền Thuận An có khoảng giá dưới 2 tỷ đồng/lô tại Lái Thiêu, Bình Hòa, An Phú, Bình Nhâm. Theo các môi giới, lượng người mua ở thực chiếm đến 80%. Tỉ lệ mua đầu tư chỉ chiếm khoảng 20%.