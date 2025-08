Thị trường bất động sản chạm đáy và đã có dấu hiệu vượt qua thời điểm khó khăn nhất, dần xuất hiện nhiều yếu tố tích cực hơn trong quý 3/2023, theo VARS.

Nhiều Loại Hình Bất Động Sản Chạm Đáy

Báo cáo mới đây từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã đánh giá tiến trình phục hồi thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2023.

Theo đó, tình hình kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi. Các động thái tích cực như việc Ngân hàng Nhà nước đã hạ lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp giúp lãi suất vay ngân hàng điều chỉnh về mức từ 6,7 – 10%, giảm 0,4% đến 3,5% so với cuối quý 2/2023. Đây là mức lãi suất thuận lợi cho người mua nhà.

Thị trường bất động sản chạm đáy và bắt đầu bước vào chu kỳ vướt đáy để phục hồi.

Lượng giao dịch trên toàn thị trường hiện cũng có dấu hiệu tăng dần theo thời gian với nguồn cung mở bán đa dạng hơn so với 2 quý trước đó. Cụ thể, quý 2/2023 thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý 1. Đến quý 3, thị trường tiếp tục có sự tăng trưởng tỉ lệ hấp thụ, khi có khoảng 6.000 giao dịch thành công, tăng gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1/2023.

Theo các chuyên gia của VARS, thị trường bất động sản chạm đáy trong quý 3 và đã có dấu hiệu vượt đáy tại các thành phố lớn. Các phân khúc bất động sản chạm đáy trước đó đang phục hồi giao dịch trở lại như căn hộ chung cư , nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực lõi trung tâm. Phân khúc đất nền cũng có tín hiệu tích cực ở loại hình đất đấu giá.

Ông Nguyễn Đình Cương, Trưởng Ban nghiên cứu thị trường VARS cho hay, thị trường bất động sản chạm đáy và đang dần tăng trưởng trở lại ở các đô thị lớn và các loại hình nhà ở đáp ứng nhu cầu thực. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng tích cực này, cần có các cơ chế, chính sách cải thiện nguồn cung cho thị trường. Hiện tại, nguồn cung vẫn bế tắc, mới chỉ có khoảng 10% dự án được tháo gỡ.

Số liệu từ CBRE Việt Nam cũng chỉ ra, các chính sách bán hàng hấp dẫn giúp cải thiện tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới trong quý 3, đạt hơn 2.600 căn bán được, tương đương 55% số căn mở bán mới và tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ hấp thụ của quý 2/2023.

Bên cạnh đó, giá bán sơ cấp căn hộ Tp.HCM đang có động thái tăng trở lại ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo đó, giá sơ cấp căn hộ tăng 4% theo quý và tăng 1,9% theo năm, đạt gần 60,6 triệu đồng/m2. Riêng phân khúc hạng sang có giá sơ cấp tăng 6% so với giai đoạn mở bán trước đó vào năm 2022. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 2,6% so với quý trước.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nếu 6 tháng đầu năm, gần như nhu cầu và nguồn cung bất động sản chạm đáy, thì trong quý 3 đã có sự phục hồi. Nhiều chủ đầu tư rục rịch triển khai dự án mới, một số khu vực tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, hoạt động mua bán đã trở lại. Tỷ lệ hấp thụ của quý 3/2023 đã tăng dần so với các quý đầu năm.

Tâm lý của khách hàng đang được cải thiện, tỷ lệ tìm kiếm bất động sản gia tăng, đặc biệt là phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Nếu đà tăng sức mua được duy trì ổn định thì bất động sản sẽ từ từ ấm dần lên trong thời gian tới.

Sẽ Tích Cực Hơn Trong Các Quý Tới

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau khi bất động sản chạm đáy thì tất yếu sẽ bật tăng trở lại, dự báo sẽ bắt đầu chu kỳ phục hồi từ đầu năm 2024.

Theo ông Lực, thị trường hiện nay đã phục hồi bằng 20-30% so với thời điểm hoàng kim 2021. Nhiều chính sách được tung ra hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân như cơ cấu nợ, gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội.

Đặc biệt, chính sách tài khóa tiếp tục mở rộng nhằm giãn, hoãn thuế, giảm phí, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn về dòng tiền, về thanh khoản. Ông dự báo, lạm phát và lãi suất có xu hướng giảm dần, tạo thuận lợi để ngân hàng nới lỏng chính sách tiền tệ. Dòng vốn vào bất động sản vẫn đang chảy đều.

“Kinh tế Việt Nam sẽ diễn biến tốt hơn từ đầu quý 1/2024 kéo theo thị trường BĐS cũng bước vào thời kỳ phục hồi tốt hơn. Vậy nên đầu năm 2024 sẽ là thời điểm thuận lợi để đưa ra quyết định đầu tư, bởi lãi suất giảm và giá bất động sản được điều chỉnh hợp lý”, ông Lực cho hay.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng thị trường bất động sản chạm đáy và bắt đầu chu kỳ vượt đáy. Nếu như đầu năm nay, nhiều chủ đầu tư phải ngưng bán hàng bởi e ngại bán không ai mua thì từ quý 3, niềm tin từ các nhà phát triển và nhà đầu tư đang tăng lên.

Ông dự báo, thị trường sẽ thay đổi rõ nét từ đầu quý 2/2024 khi nguồn cung nhà ở được tái cấu trúc. Sự phục hồi của nền kinh tế cùng với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ kéo theo nhu cầu bất động sản phục hồi ở tất cả các phân khúc, từ căn hộ đến văn phòng cho thuê , nhà xưởng, bất động sản bán lẻ.

Một khảo sát gần đây của VARS thực hiện với các hội viên là những nhà môi giới bất động sản đang hoạt động cho thấy, có tới 60% số người được hỏi cho biết khách hàng của họ, là các nhà đầu tư đã tham gia thị trường bất động sản trước đó, sẽ đầu tư bất động sản nếu lãi suất tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và sử dụng đòn bẩy tài chính để tránh rủi ro dòng tiền.

Phương Uyên