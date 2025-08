Sau một thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19, kế đến là cuộc khủng hoảng bất động sản, thị trường bất động sản Đà Nẵng thực sự rơi vào một nốt trầm trong suốt giai đoạn 2020-2023. Nhưng kể từ năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã có những tín hiệu khởi sắc tích cực, đặc biệt là sự nở rộ của nguồn cung căn hộ chung cư.

Những con số ấn tượng này cho thấy thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có sự phục hồi tích cực sau biến cố đại dịch Covid-19 và sau giai đoạn khó khan của thị trường bất động sản. Đây là những nền tảng quan trọng cho sự cất cánh của thị trường bất động sản. Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm bất động sản Đà Nẵng tăng mạnh, vượt đỉnh quá khứ với lượng tìm kiếm trong quý 2/2024 tăng 44% so với quý 1/2024 và vượt đỉnh của năm 2023.

Đáng chú ý, căn hộ chung cư đang dẫn sóng thị trường bất động sản Đà Nẵng khi đứng đầu về lượng tin đăng, mức độ quan tâm và tốc độ tăng giá. Cụ thể, so với quý 1/2024, mức độ quan tâm của căn hộ chung cư trong quý 2/2024 tăng 39%, lượng tin đăng bán tăng 56%, giá rao bán tăng 14%.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới Đà Nẵng chuyên bán căn hộ chung cư Đà Nẵng ghi nhận, giao dịch căn hộ chung cư đang tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái. Điều này đến từ các chiến dịch ra hàng rầm rộ gần đây của các dự án chung cư, khiến thị trường chung cư Đà Nẵng ở cả sơ cấp và thứ cấp được kích sóng. Ngoài ra, sự đi lên của nền kinh tế khiến người dân mạnh tay chi trả hơn cho phân khúc hướng tới nhu cầu ở thực này.

Mới đây nhất, thị trường bất động sản Đà Nẵng đón nguồn cung mới đến từ dự án SAM Towers . Dự án nằm trên đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). SAM Towers được hình thành trên khu đất có diện tích 4.900 m2 do Công ty Cổ phần PAVNC làm chủ đầu tư với 2 tòa tháp cao 29 tầng, quy mô 300 căn hộ có hình thức sở hữu lâu dài. Các căn hộ tại SAM Towers đa dạng với các loại căn từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, diện tích dao động từ 47,81- 140,5 m2. Giá bán các căn hộ tại dự án dao động trên dưới 80 triệu đồng/m2.

Một dự án chung cư khác cũng đang tung nguồn hàng tại Đà Nẵng là The Filmore . Dự án được hình thành trên khu đất có tổng diện tích 1.504m2 với 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, có vị trí trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). The Filmore có tổng 206 căn hộ, đa dạng diện tích từ 48m2 – 125m2, với các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và căn Dual Key. Giá rao bán căn hộ The Filmore có mức trung bình là 120 triệu đồng/m2.