Thị trường bất động sản Việt Nam nửa đầu năm 2024 đang ở giai đoạn củng cố, chờ đợi thời điểm bứt tốc, trong đó đã có những dấu hiệu sớm cho thấy điểm đảo chiều ở một số phân khúc, loại hình.

Nhìn ở hướng tích cực, sau hai năm khó khăn đặc biệt đến từ việc doanh nghiệp địa ốc thiếu hụt dòng tiền, từ cuối năm 2023 một số doanh nghiệp đã rục rịch trở lại thị trường nhờ các động thái mở rộng tín dụng cho ngành bất động sản từ Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Theo dữ liệu tổng hợp của Batdongsan.com.vn, trong nửa đầu năm 2024, điểm sáng là FDI vào bất động sản trong 5 tháng đầu năm đã bằng 70% so với cả năm 2023.

Đáng chú ý, so với năm 2023, các kênh đầu tư đều ghi nhận dấu hiệu tích cực, trong đó đầu tư bất động sản và đầu tư vàng có lợi suất cao nhất.

Mặc dù vậy, thị trường bất động sản vẫn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn khi dư nợ tín dụng bất động sản tiếp tục tăng, trái phiếu và nợ xấu vẫn là những thách thức trong thời gian tới. Ngoài ra, nghịch lý là dù thị trường đang thiếu nguồn cung mới nhưng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết vẫn lớn, cho thấy sản phẩm chưa khớp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, lượt tìm kiếm bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2024 đang dần phục hồi sau khi "chạm đáy" vào cuối quý 4/2022 đầu quý 1/2023. Tín hiệu phục hồi bắt đầu rõ nét hơn từ đầu quý 1/2024 với biến động mạnh về mức độ quan tâm, đây cũng là đặc điểm mang tính chu kỳ của thị trường bất động sản.

Tại hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, hầu hết các loại hình bất động sản đều ghi nhận lượt tìm kiếm tăng trưởng tích cực trong hai quý đầu năm. Đáng chú ý, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận biến động mạnh nhất ở loại hình đất bán. Theo đó, lượt tìm kiếm các loại đất bán (đất nền, thổ cư) trong 6 tháng đầu năm tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023. Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn hoàn toàn trùng khớp với diễn biến thực tế của thị trường, khi đầu năm nay, Hà Nội từng sốt cục bộ đất nền, thổ cư tại các huyện vùng ven và ngoại thành với nhu cầu tìm kiếm tăng vọt.

Chung cư Hà Nội cũng là loại hình có biến động lượt tìm kiếm tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, với mức tăng khoảng 46% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhà riêng, nhà phố và biệt thự bán ghi nhận lượt tìm kiếm tăng lần lượt 33%, 27% và 9%.

Lượt tìm kiếm các loại hình bất động sản tại TP.HCM tuy không biến động mạnh như Hà Nội nhưng cũng ghi nhận mức tăng khá cao. Cụ thể, lượt tìm kiếm các loại đất bán tăng 45%, lượt tìm kiếm nhà riêng tăng 34%, lượt tìm kiếm chung cư, biệt thự và nhà phố tăng lần lượt 33%, 25% và 22%.

Về giá bán, thị trường Hà Nội cũng ghi nhận sự bứt tốc về giá vượt trội hơn so với TP.HCM. Theo đó, tại TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngoại trừ loại hình chung cư ghi nhận giá bán tăng 6% so với cùng kỳ, các loại hình còn lại không có biến động đáng kể. Trong khi đó tại Hà Nội, giá chung cư tăng vọt 31%. Thực tế, trong mấy tháng qua, bảng hàng sơ cấp tại Hà Nội hết sạch sau mỗi đợt mở bán dù giá tăng mạnh, với minh chứng rõ nhất là Lumi Hanoi và một số phân khu trong KĐT Vinhomes Smart City như The Capony, Lumi Evergreen, Solar Park…