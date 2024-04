Thị trường bất động sản Hà Nội đầu năm 2024 đang từng bước khởi sắc khi liên tục “đón sóng”. Sự sôi nổi của thị trường diễn ra tương đối đồng đều ở nhiều phân khúc, loại hình.

Thị Trường Bất Động Sản Hà Nội 2024: Giao Dịch Và Giá Căn Hộ, Đất Nền Đều Tăng

Căn hộ chung cư vẫn đang dẫn dắt thị trường khi giá bán và giao dịch liên tục tăng cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , một số dự án có nguồn hàng sơ cấp mở bán thời điểm đầu năm đang ghi nhận thanh khoản rất tốt. Tại phía Tây Hà Nội, các tòa/dự án thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City đều có tốc độ bán hàng ấn tượng. Tòa TC2 – The Capony mở bán 2 tối đã hết sạch quỹ căn. Tòa GS6 cũng đã thanh khoản gần hết bảng hàng. Dự án Moonlight (Hoài Đức) cũng đã bán hết hàng ngay sau Tết. Dự án The Wisteria cũng ghi nhận tỉ lệ giao dịch trung bình khoảng chục căn/ngày. Dự án Khai Sơn City (Long Biên) cũng đã bán hết 3 tòa K1, K2, K3; 3 tòa còn lại của dự án là K5, K6, K6A cũng đã bán được trên 50%.

Căn hộ chung cư vẫn đang "dẫn sóng" thị trường bất động sản Hà Nội. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Sudico Mỹ Đình, Trên thị trường thứ cấp căn hộ, thị trường bất động sản Hà Nội sôi nổi với hoạt động mua bán, chuyển nhượng căn hộ. Tại các dự án như Nam Trung Yên Thăng Long Victory , Vinhomes Smart City, Vinhomes Skylake, Vinhomes West Point, Homecity, Central Field… đều ghi mức nhận tăng giá trung bình 200-500 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023. Dù giá tăng mạnh nhưng các giao dịch được thực hiện thành công lớn, khiến mặt bằng giá có xu hướng tiếp tục bị đẩy cao.

Các sàn giao dịch bất động sản lớn Cenland và Đất Xanh Miền Bắc đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc căn hộ. Theo đó, tính đến đầu tháng 3, Cenland thực hiện thành công khoảng 200 giao dịch với hơn 1.000 tỷ tiền hàng. Đất Xanh Miền Bắc cũng ghi nhận con số đáng chú ý với 300 giao dịch đặt cọc thành công và 1.500 tỷ tiền hàng.

Phân khúc đất nền của thị trường bất động sản Hà Nội cũng chuyển biến đầy tích cực. Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại thị trường đất nền ven Hà Nội là đất nền Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Đan Phượng chứng kiến sự đi lên của giá bán so với cuối năm 2023, mức tăng giá dao động phổ biến trong khoảng 5-10%. Lượng giao dịch ở phân khúc đất nền cũng đang nhiều lên, tăng đáng kể so với trước Tết.

Thị Trường Bất Động Sản Hà Nội Đang Sôi Động Trở Lại?

Nhìn nhận về các diễn biến của thị trường bất động sản Hà Nội thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường đã và đang có dấu hiệu hồi phục sau nhiều nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính phủ, ban hành nhiều chính sách đúng đắn, nhiều hoạt động đang được khởi động. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay có gần 100 sự kiện kickoff, giới thiệu, mở bán các dự án bất động sản – điều mà với năm 2023 là xa xỉ, hiếm hoi. Thị trường bất động sản Hà Nội đang quay trở lại hoạt động bình thường và có tín hiệu tích cực, từ những hoạt động khởi công, giới thiệu, chào bán, đặc biệt là giao dịch đã tăng dần rõ rệt. “Đúng như dự đoán 2024 đang bước vào chu kỳ mới cho một khởi đầu mới, giai đoạn mới của thị trường BĐS, chắc chắn sẽ bền vững hơn”, ông Đính nhấn mạnh.

Thị trường bất động sản Hà Nội liên tiếp đón nhận các tín hiệu tích cực đầu năm. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Báo cáo thị trường bất động sản tháng 2/2024 của Batdongsan.com.vn cũng phản ánh những chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản đầu năm so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, mức độ quan tâm trên cả hai thị trường mua bán và cho thuê tăng trưởng hai con số trong 2 tháng đầu năm. Với thị trường mua bán, mức độ quan tâm tăng 13% so với cùng kì năm ngoái. Với thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tăng 15% so với tháng 1/2024. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần quay lại với thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, lãi suất giảm mạnh khiến nhiều kênh đầu tư, trong đó có bất động sản lọt vào “tầm ngắm” của nhà đầu tư. Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy, các tháng đầu năm, mối quan tâm của người tìm kiếm ở thị trường bất động sản Hà Nội vẫn tập trung lớn ở phân khúc ở thực – phân khúc vẫn đang ghi nhận chiều hướng đi lên của nhu cầu và giá cả trên hai thị trường mua bán và cho thuê nhờ lực cầu hiện hữu và gia tăng. Với các phân khúc mang tính chất đầu tư, hành vi mua bán, đầu tư của người tiêu dùng xoay quanh các nhóm yếu tố: giá và khả năng sinh lời; pháp lý và chủ đầu tư; vị trí và cơ sở hạ tầng và tâm lý thị trường. Sản phẩm đầu tư được nhà đầu tư soi chiếu trên các tiêu chí này trước khi quyết định có xuống tiền hay không.

Nguyễn Nam

