Thị Trường Bất Động Sản Hà Nội: Sôi Nổi Hoạt Động Mở Bán Đầu Năm

Đầu năm 2025, thị trường bất động sản Hà Nội sôi nổi các hoạt động mở bán, kickoff các dự án bất động sản. Phần lớn nguồn hàng của thị trường thời điểm đầu năm đều tập trung ở các ông lớn của thị trường.

Ngay thời điểm đầu năm 2025, các đại dự án của ông lớn Vinhomes tiếp tục rầm rộ các đợt ra hàng kế tiếp với Vinhomes Global Gate Vinhomes Ocean City , Vinhomes Star City và kế hoạch mở bán mới Vinhomes Wonder City … Nhìn chung, các dự án của Vinhomes có khởi đầu khá thuận lợi thời điểm đầu năm khi giao dịch đều khá tốt. Đơn cử, ngày 23/2, trước thông tin cầu Tứ Liên sẽ được khởi công ngày 19/5, lễ mở bán Vinhomes Global Gate đã ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch thành công. Vinhomes Ocean City cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh trước thông báo tăng giá 3% được áp dụng từ 1/3. Ngoài ra, Vinhomes Wonder City ở Đan Phượng cũng sôi sục booking trong suốt thời gian qua.

Dự án The Charm An Hưng (Hà Đông) của chủ đầu tư Văn Phú cũng đã chính thức nhận booking, The Nelson Residence Private (Láng Hạ, Ba Đình) cũng đã ra hàng, tòa L3 Masteri Lakeside (thuộc Khu đô thị Vinhomes Ocean Park) của Masterise cũng mở bán từ cuối tháng 2, tòa PR2 – Phân khu The Parisw thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park của chủ đầu tư Mitsubishi đang nhận booking, dự án The Cosmopolitan – Imperia Signature thuộc đại đô thị Vinhomes Global Gate của ông lớn MIK chính thức được công bố vào 5/3. Sắp tới, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ đón thêm nguồn cung căn hộ cao cấp mới là khu phức hợp cao tầng Masteri của Masterise tại Vinhomes Ocean City. Bên cạnh đó, tòa tháp đôi Keppler Land do NSI phát triển thuộc Hà Đông cũng sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.