Thị trường bất động sản Hải Phòng tháng 2/2024 ghi nhận những chỉ số không quá tích cực khi mức độ quan tâm và lượng tin đăng đều suy giảm trên cả thị trường mua bán và cho thuê. Tuy nhiên, sự sụt giảm này được giới chuyên gia đánh giá là tạm thời do ảnh hưởng của kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài.

Thị trường bất động sản Hải Phòng tháng 2/2024 ghi nhận sự sụt giảm của cả mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Cụ thể, mức độ quan tâm toàn thị trường giảm 11%, lượng tin đăng giảm 16%. Sự suy giảm diễn ra đồng đều ở tất cả các quận, huyện của thị trường. Cụ thể, mức độ quan tâm ở thị trường quận Lê Chân giảm 14%, quận Ngô Quyền giảm 9%, quận Hồng Bàng giảm 14%, huyện An Dương giảm 4%, quận Hải An giảm 15%, huyện Thủy Nguyên giảm 9%, quận Dương Kinh giảm 17%, quận Kiến An giảm 2%, huyện An Lão giảm 24%,Đồ Sơn giảm 14%.