Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcThị Trường Bất Động Sản Hải Phòng Vẫn Còn Nhiều Dư Địa Phát Triển
Hướng dẫn tìm kiếm

Thị Trường Bất Động Sản Hải Phòng Vẫn Còn Nhiều Dư Địa Phát Triển

Hải Âu
Được đăng bởi Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 23/10/2025 14:00Đọc trong khoảng 6 phút
Trong khi giá bán của căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM không ngừng leo thang, Hải Phòng đang nổi lên như điểm sáng mới với nền kinh tế tăng trưởng bền vững, hạ tầng đồng bộ và động lực từ việc sáp nhập tỉnh, mở ra cơ hội bứt phá để trở thành thị trường bất động sản tiềm năng của cả nước, đặc biệt tại phía Bắc.

Nền Tảng Vững Chắc Cho Sự Phát Triển Bứt Phá

Kinh tế Việt Nam nửa đầu 2025 tăng trưởng ấn tượng với GDP 7,31% – mức cao nhất từ 2008. Trong đó, Hải Phòng nổi lên như cực tăng trưởng năng động, GRDP đạt 209.668 tỷ đồng, tăng 11,2% đứng thứ 2 cả nước, hướng tới mục tiêu cả năm trên 12,35%, đồng thời thu hút khoảng 3,5 tỷ USD vốn FDI, đứng trong top đầu cả nước.
Hệ thống hạ tầng giao thông của Hải Phòng đang được đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 1 – 1,5 giờ, trong khi Vành đai 2 đang được triển khai để giảm tải trung tâm và phát triển cận trung tâm. Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, 6 tháng đầu năm, có 8.875 lượt tàu biển ra vào cảng biển Hải Phòng, sản lượng hàng hóa đạt 56,1 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, cùng cảng nước sâu Lạch Huyện là cảng biển nước sâu đầu tiên và duy nhất đến nay tại miền Bắc, đồng thời nằm trong top các cảng biển trên thế giới có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lớn…, đã tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho thành phố.
Hải Phòng: Thị trường bất động sản tiềm năng đang trỗi dậy, hưởng lợi lớn từ hạ tầng đồng bộ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.
Đặc biệt, Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều “sếu đầu đàn” của thị trường bất động sản. Những "tên tuổi" bất động sản lớn của quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, Sun Group, Geleximco, BRG,… đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án.. Điều này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia nước ngoài với ước tính 2.000 – 3.000 căn hộ cao cấp mỗi năm, mà còn thúc đẩy nhu cầu nhà ở giá hợp lý cho lực lượng lao động công nhân viên chức ngày càng tăng.

Sáp Nhập Tỉnh – Cú Hích Lớn Cho Bất Động Sản

Tại Hội thảo "Bất động sản Hải Phòng trỗi dậy – Phiên bản nâng cấp của thị trường địa ốc TP.HCM?" do Reatimes phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 26/7/2025, các chuyên gia nhận định Hải Phòng đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mạnh mẽ với nhiều lợi thế chiến lược hiếm có.
Sáp nhập tỉnh mở ra cú hích chiến lược, đưa Hải Phòng trở thành “phiên bản nâng cấp” của thị trường bất động sản phía Bắc.
PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá nếu so với TP.HCM cách đây một thập kỷ, những gì Hải Phòng đang có hiện nay thực sự vượt trội. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, chính sách và động lực kinh tế đã mở ra dư địa rất lớn, đặc biệt về nhu cầu nhà ở và không gian sống chất lượng cho lực lượng lao động trình độ cao, chuyên gia và nhà đầu tư.
Đón đầu xu hướng này, The Zenith Hải Phòng – dự án căn hộ tại trung tâm Kiến An đang nổi lên như một minh chứng sinh động cho sự phát triển của thị trường. Với quy mô khoảng 8,2 ha, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản HP làm chủ đầu tư, gồm hai tòa căn hộ cao tầng 20 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng cung 508 căn hộ đang thu hút sự quan tâm của khách hàng an cư lẫn đầu tư với mức giá chỉ từ 34 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).
Dự án The Zenith Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng của thị trường bất động sản, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nhờ dư địa tăng trưởng vượt trội và tiềm năng sinh lời bền vững.
Điểm nổi bật của The Zenith Hải Phòng chính là vị trí mặt tiền đại lộ Bùi Viện, liền kề Vành đai 2 – trung tâm Kiến An, nơi đây được xem là cửa ngõ kết nối với trung tâm thành phố và các khu công nghiệp lớn. Dự án tập trung vào mảng xanh đa tầng từ vườn trên cao đến công viên nội khu, hệ thống lọc không khí và nước sạch đạt, cùng công nghệ nhà thông minh giúp tối ưu hóa trải nghiệm sống của cư dân.
Khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Khi vay qua VietinBank, được chiết khấu thêm 1,5% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 – 36 tháng. Thanh toán theo tiến độ nhận chiết khấu 6,5%, thanh toán sớm đến 12%, cùng ưu đãi cộng thêm theo lãi suất quy đổi 11%/năm. Đặc biệt, The Zenith Hải Phòng còn tri ân khách hàng bằng chương trình “Lộc Phát An Gia – Vi Vu Thả Ga” với tổng giá trị quà tặng lên đến 250 triệu đồng.
Với mức giá trung bình chỉ 30 – 55 triệu đồng/m² tại khu vực liền kề Vành đai 2, thấp hơn nhiều so với Hà Nội (85-100 triệu đồng/m²) và TP.HCM (90-120 triệu đồng/m²), Hải Phòng đang là lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở. Thị trường này không chỉ còn nhiều dư địa phát triển mà đang ở ngay trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại tiềm năng tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
——-

Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Thời gian xuất bản: 23/10/2025 13:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/thi-truong-bat-dong-san-hai-phong-van-con-nhieu-du-dia-phat-trien-73360.html
——
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 10/2025
2
Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Giảm Tốc
3
Chủ Nhà "Quay Xe" Khi Giá Chung Cư Liên Tục Tăng
4
Giá Nhà Tập Thể Cũ Hà Nội Tăng, Giao Dịch Cầm Chừng
5
Đất Nền Hưng Yên Tiếp Tục Tăng Giá

Bài viết khác

Tin tức Centa Riverside Từ Sơn: Biệt Thự Ven Sông Giá 'Vùng Trũng' Đón Sóng Hạ Tầng Đông Bắc Thủ Đô

24/10/2025 08:00Hải Âu

Centa Riverside Từ Sơn: Biệt Thự Ven Sông Giá 'Vùng Trũng' Đón Sóng Hạ Tầng Đông Bắc Thủ Đô

Tại Việt Nam, Đông Bắc Hà Nội cũng đang trên hành trình tương tự. Centa Riverside tọa lạc tại vị trí chiến lược của vùng Đông Bắc Thủ đô, một trong những dự án hiếm hoi có mức giá cạnh tranh và dư địa phát triển thực sự tiềm năng.

Góc nhìn chuyên gia Căn Hộ Chung Cư Tiếp Tục Dẫn Dắt Nguồn Cung Và Thanh Khoản

23/10/2025 14:00Nguyễn Nam

Căn Hộ Chung Cư Tiếp Tục Dẫn Dắt Nguồn Cung Và Thanh Khoản

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên. Cũng theo chuyên gia, thị trường nhà ở đang bước vào giai đoạn sôi động với sự trở lại của nhiều dự án quy mô lớn, đặc biệt tại các khu vực ven đô Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, “bài toán” lệch pha cung – cầu vẫn chưa được giải quyết và mặt bằng giá vẫn tiếp tục leo thang.

Thị trường bất động sản 2025
Tin tức Bàn Giao Cao Cấp, Khải Hoàn Prime Nâng Tầm Trải Nghiệm An Cư

23/10/2025 10:00Hải Âu

Bàn Giao Cao Cấp, Khải Hoàn Prime Nâng Tầm Trải Nghiệm An Cư

Là căn hộ có mức giá hợp lý nhất tại khu Nam TP.HCM trong thời điểm hiện tại, Khải Hoàn Prime tiếp tục hút khách nhờ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp.

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point