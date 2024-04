Thị Trường Bất Động Sản Khai Xuân Sớm

Thị trường bất động sản không còn những kỳ nghỉ Xuân kéo dài như năm trước, ngay khi hết Tết Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp địa ốc lập tức bắt tay vào việc bán hàng.

Thị Trường Bất Động Sản Khởi Động Sớm

Ghi nhận chuyển động của thị trường bất động sản phía Nam cho thấy, một loạt doanh nghiệp địa ốc đã “xuất kích” đầu năm với các kế hoạch mới.

Ngày đầu năm, tại Bình Dương Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, tổng lãnh sự Singapore, tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và một số tỉnh Đông Nam Bộ đã dự lễ khởi công dự án Sycamore với quy mô 18,9ha, được Tập đoàn CapitalLand (Singapore) nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty Becamex IDC (vốn chi phối thuộc UBND tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin được công bố, tổng mức đầu tư của dự án là trên 13.600 tỉ đồng, tương đương hơn 500 triệu USD. Dự án có quy mô khoảng 3.700 căn hộ và nhà ở. Các sản phẩm đầu tiên được khởi công là các căn nhà ở thấp tầng, dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào quý 2/2024.

Cũng trên địa bàn Bình Dương, Phú Đông Group đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt chính thức dự án Phú Đông Sky One tại TP Dĩ An. Đây là dự án chủ lực trong nửa đầu năm của doanh nghiệp này. Phú Đông Sky One có quy mô hơn 780 căn hộ, thuộc phân khúc nhà vừa túi tiền, giá bán dao động từ 30-33 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư Phú Đông Group đang tăng tốc hoàn thiện dự án Sky Garden để kịp bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2024, nhà phát triển bất động sản này cho biết dự án sẽ triển khai bán hàng trong tháng 3.

Còn ở TP.HCM, Tập đoàn Nam Long tiếp tục kế hoạch mở bán một loạt dự án tại khu vực phía Nam như căn hộ Flora Panorama thuộc dự án thành phần khu đô thị tích hợp Mizuki Park huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là nguồn cung căn hộ hiếm hoi đã hoàn thiện tại khu Nam vẫn giữ mức giá hợp lý, từ 46 triệu/m2. Dự án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người mua ở thực khi đem về doanh thu 150 tỷ đồng trong đợt chào bán mới nhất tháng 1 vừa qua.

Được biết dự án này đang áp dụng chính sách thanh toán 30% chia nhỏ thành 4 đợt đến khi nhận nhà. Ngân hàng cho vay 65% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 6%/năm trong 2 năm liên tục, ân hạn nợ gốc 2 năm. Khách hàng chỉ trả lãi suất chênh lệch (khoảng 1,5-2% theo lãi suất hiện hành), tương đương khoảng 4,5 triệu/tháng. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu chi tiền của khách mua ngay trong thời điểm đầu năm.

Bên cạnh những dự án trên, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng triển khai bán hàng trở lại. Chỉ riêng tại TP.HCM, loạt dự án mới như The Opus One, Eaton Park, The Global City, The Emeria, Gem Riverside, The Global City (TP. Thủ Đức), The Aurora (quận 7)… bắt đầu khởi động, chuẩn bị kế hoạch bán hàng.

Thị trường bất động sản Long An cũng đặc biệt gây chú ý bởi sự xuất hiện của 1.700 căn hộ thuộc dự án Cát Tường Phú An tại Đức Hòa. Đây là sản phẩm đắt giá khi tọa lạc tại mặt tiền đường Mỹ Hạnh, kết nối thuận tiện với các trục đường huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 22, ĐT 824. Chủ đầu tư dự kiến khi đủ điều kiện bán, Cát Tường Phú An sẽ ra mắt với mức giá chỉ từ 24 triệu đồng/m2; ân hạn gốc 24 tháng, Ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 20 năm. Riêng trong đợt ra mắt, khách hàng có cơ hội sở hữu thêm 1 căn hộ 2 phòng ngủ, ô tô Toyota Camry 2.0Q, Honda SH 125i, Iphone 15 Pro max,… cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Thị Trường Bất Động Sản Đang Ấm Dần?

Theo báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu, thị trường bất động sản không ghi nhận nguồn cung mới trong tháng 1/2024, mà chủ yếu mở bán giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ. Tuy nhiên, các chủ đầu tư đã đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý, tiến độ dự án để có thể huy động vốn từ khách hàng trong năm nay.

Ghi nhận thực tế tại nhiều sàn giao dịch bất động sản ở TP.HCM những ngày đầu năm 2024 đều cho thấy, hoạt động tìm mua bất động sản đã cải thiện đáng kể so với trước đó. Thời gian qua, số nhà đầu tư chịu áp lực nợ vay lớn buộc phải bán giảm giá bất động sản để có dòng tiền trả nợ tuy có nhưng không nhiều. Dòng sản phẩm nhà phố và căn hộ đáp ứng nhu cầu thực không những không giảm giá, mà còn tăng lên.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongnsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, từ năm 2025, chủ đầu tư chỉ được thu 5% tiền đặt cọc của khách hàng, sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với Nhà nước mới được thu tiếp 25%. Với quy định mới, chủ đầu tư sẽ khó huy động ngay lượng vốn lớn từ khách hàng nên đều cố gắng đẩy hàng ra trước và ký được hợp đồng. Do đó, dự báo nguồn cung mới trên thị trường bất động sản sẽ gia tăng mạnh trong năm 2024.

Cũng theo ông Tuấn, một điểm tích cực nữa là sự quan tâm tới bất động sản giai đoạn cuối năm 2023 – đầu năm 2024 đã tăng khoảng 66% so với cùng kỳ cho thấy tâm lý thị trường bất động sản đang chuyển biến theo hướng tốt dần lên.

Đáng chú ý, số lượng môi giới bất động sản quay trở lại thị trường đang tăng nhanh. Theo chia sẻ từ nhiều sàn môi giới lớn tại TP.HCM, Bình Dương và Long An, doanh nghiệp BĐS có xu hướng khởi động sớm hơn dự kiến do tâm lý thị trường tích cực và nhu cầu mua BĐS đã dần trở lại. Không chỉ vậy, các sàn còn tích cực tuyển dụng, tăng cường đào tạo cho đội ngũ môi giới để đón sóng phục hồi có thể diễn ra sớm trong quý 2 tới đây.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam , tỷ lệ hấp thụ nhà ở tăng dần qua các quý. Sự cải thiện này đến từ các tín hiệu phục hồi của thị trường, thiện chí bán hàng của chủ đầu tư thông qua chính sách ưu đãi chưa từng có. Không chỉ thị trường địa ốc có tín hiệu “đảo chiều”, nhiều doanh nghiệp cũng mạnh dạn hơn với kế hoạch triển khai nhiều dự án mới cũng như sẵn sàng bung hàng ra thị trường. Đây là tín hiệu tốt để thị trường hồi phục mạnh mẽ từ năm 2024.

