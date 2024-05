Sau một thời gian dài khó khăn chung theo tình hình thị trường cả nước, hiện BĐS Khánh Hòa đang có những chuyển biến đầy tích cực. BĐS Khánh Hoà đang sở hữu những tiềm năng rất lớn để tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nếu so với quý 4/2023, số lượng lẫn giá trị giao dịch đều tăng, lần lượt là 880 giao dịch và 3.112 tỷ đồng. Trong khi đó, vào quý 1/2023, BĐS Khánh Hòa phát sinh 3.878 giao dịch với tổng giá trị hơn 1.613 tỷ đồng. Như vậy sau 1 năm, thị trường ghi nhận tăng 2.063 giao dịch và giá trị giao dịch tăng gần 5 lần.

Cũng theo số liệu của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về nguồn cung 3 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán trong quý, gồm: Dự án chung cư CCU-01, khu đô thị mới Phước Long (thành phố Nha Trang) 236 căn hộ và dự án Nhà ở liên kế Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí KN Paradise (thành phố Cam Ranh) 983 căn; 1 dự án hoàn thành là chung cư CT-01, khu đô thị mới VCN-Phước Long, thành phố Nha Trang 153 căn; ngoài ra, trên địa bàn thành phố Nha Trang còn một số dự án đang phát triển là: khu đô thị Mỹ Gia – Gói 8 (giai đoạn 1); khu căn hộ và dịch vụ Phước Long; chung cư Hoàng Đế…

Ngoài ra, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 3 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; hơn 942.000 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.