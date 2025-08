Thị Trường Bất Động Sản Kho Bãi Hà Nội Đang Đi Ngang Về Giá

Sự phát triển mạnh của bất động sản công nghiệp khiến thị trường bất động sản kho bãi, nhà xưởng Hà Nội vẫn duy trì sức hút. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm qua, thị trường này đang đi ngang về giá do xu hướng chuyển dịch kho bãi nhà xưởng ra các khu vực tỉnh thành giáp ranh thủ đô tăng mạnh.

Khảo sát mới đây nhất của Batdongsan.com.vn với thị trường kho bãi, nhà xưởng Hà Nội ghi nhận giá thuê kho bãi khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình, Phú Đô đang đi ngang so với giữa năm ngoái. Cụ thể, giá thuê vẫn đang duy trì ở mức 95.000-130.000 đồng/m2/tháng. Các vị trí đẹp trên mặt đường Phạm Hùng, giá thuê vẫn đang được chào ở mức 135.000-150.000 đồng/m2. Mức giá này không có gì thay đổi trong khoảng một năm qua.

Tương tự, cùng biên độ thời gian là một năm, giá thuê kho bãi ở những vị trí đẹp là mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm), vốn là lựa chọn thuê của các showroom ô tô, nội thất… – những ngành hàng giá trị lớn, cần diện tích rộng, giá thuê vẫn đang duy trì ở mức 190.000-200.000 đồng/m2/tháng. Ngay cả những vị trí đắc địa thuộc trên tuyến đường này, trong gần một năm qua, giá thuê vẫn đang ở mức 210.000-220.000 ngàn đồng/m2/tháng. Những kho bãi nằm sâu trong các ngõ trên tuyến đường này, giá chào thuê vẫn đang là 75.000-90.000 nghìn đồng/m2/tháng. Cũng theo khảo sát, giá thuê nhà xưởng, kho bã tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt vẫn giữ nguyên mức giá 110.000-130.000 nghìn đồng/m2/tháng kể từ tháng 7/2024 đến hiện tại.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại quận Hà Đông, giá thuê nhà xưởng, kho bãi Hà Đông cũng đi ngang so với năm ngoái. Cụ thể, giá thuê nhà xưởng, kho bãi bãi ở Vạn Phúc vẫn đang ở mức 90.000-140.000 nghìn đồng/m2. Nhà xưởng, kho bãi khu vực Dương Nội, giá thuê vẫn duy trì 78.000-110.000 nghìn đồng/m2/tháng. Nhà xưởng, kho bãi ở Phú Diễn, Cầu Diễn, Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) vẫn đang có giá thuê là 65.000-92.000 nghìn đồng/m2/tháng. Nhà xưởng khu vực Tân Phong, Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) giá chào thuê vẫn đang duy trì 75.000-80.000 nghìn đồng/m2/tháng. Kho bãi, nhà xưởng thuộc An Khánh, Trạm Trôi (Hoài Đức), giá thuê không khác biệt so với cùng kì năm ngoái, ở mức 55.000-90.000 ngàn đồng/m2/tháng