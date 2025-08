Thị Trường Bất Động Sản Khởi Sắc, Lộ Điểm Sáng Tại Khu Vực Phía Nam?

Sau thời gian chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, siết tín dụng và các chính sách điều chỉnh của Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam nhận nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2024. Sự phục hồi này không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn mà còn mở rộng ra các tỉnh lân cận, đặc biệt là Bình Dương, khu vực nổi bật với tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại khu vực phía Nam.

Năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận lượng giao dịch tăng đáng kể

Thị Trường Bất Động Sản Hồi Phục Mạnh Mẽ

Theo VARS (Hiệp hội Bất động sản Việt Nam), thị trường bất động sản năm 2024 đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt về nguồn cung và giao dịch. Tổng nguồn cung trong năm đạt gần 84.000 sản phẩm, tăng 40% so với năm 2023. Trong đó số sản phẩm mới lên tới 65.376, gấp 3 lần so với năm ngoái. Riêng trong quý 4/2024, số lượng sản phẩm mới ra mắt lên tới hơn 28.000, gấp đôi quý trước và gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng giao dịch cũng tăng trưởng ấn tượng, với 47.000 giao dịch thành công, đạt tỷ lệ hấp thụ 72%, gấp 3 lần so với năm 2023. Đặc biệt, hơn 50% giao dịch sơ cấp đến từ nhu cầu đầu tư, chủ yếu là các sản phẩm có pháp lý rõ ràng và mức giá hợp lý. Phân khúc nhà ở giá dưới 4 tỷ đồng tại các thành phố lớn đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư, tạo ra thanh khoản mạnh mẽ trên thị trường.

Điểm Sáng Phát Triển Bất Động Sản Khu Vực Phía Nam

Bình Dương đang nổi lên là điểm sáng trong phát triển bất động sản khu vực phía Nam. Năm 2024, Bình Dương thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ hai cả nước sau TP.HCM. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại các thành phố như Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An đã thúc đẩy nhu cầu nhà ở gia tăng, đặc biệt là đối với công nhân và chuyên gia.

Với dân số gần 2,8 triệu người và tốc độ nhập cư tăng nhanh, nhu cầu về nhà ở tại Bình Dương đang trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại Bình Dương cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, vành đai 3 TP.HCM đang được đầu tư sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bình Dương và TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thương mại và giao thương.

Thực tế, thị trường Bình Dương năm qua cũng diễn biến sôi động với hàng loạt dự án được giới thiệu như Sycamore Capitaland, The One Residence, Artisan Park, The Standard, Cát Tường J-Home… ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt. Mới đây, Bình Dương vừa công bố bảng giá đất mới áp dụng từ năm 2025, với mức tăng 30-80% so với trước đó. Một số khu vực ghi nhận mức tăng cao như TP. Bến Cát (72%), TP. Thủ Dầu Một (38%), TP. Thuận An (49%)… Đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng tăng trưởng của khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Bình Dương ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án tiềm năng, đầu tư bài bản

Cát Tường J-Home: Cơ Hội Đầu Tư Tiềm Năng Tại Bình Dương

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Bình Dương trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, dự án Cát Tường J-Home tại mặt tiền DT743, trung tâm TP. Thuận An, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Với vị trí chiến lược, Cát Tường J-Home dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch hiện hữu và sắp hình thành tại khu vực.

Cát Tường J-Home là dự án hiếm hoi tại thị trường Bình Dương bàn giao hoàn thiện 100%

Dự án cung ứng hơn 130 sản phẩm nhà phố 2 – 3 tầng theo mô hình compound phong cách Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu về không gian sống tiện nghi, hiện đại. Các tiện ích trong dự án bao gồm công viên, trường học, hồ bơi, khu vui chơi giải trí… tạo môi trường sống lý tưởng cho cư dân.

Đặc biệt, Cát Tường J-Home có mức giá hợp lý từ 3,3 tỷ đồng, nằm trong phân khúc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Dự án còn đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn như thanh toán trước 30%, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay đến 35 năm, ân hạn 5 năm. Chủ đầu tư miễn phí quản lý 1 năm và hỗ trợ giá thuê 6 tháng. Khách hàng còn có cơ hội trúng xe ô tô VinFast VF 5 Plus và xe máy điện VinFast Feliz S.

Với giá trị pháp lý rõ ràng (giấy chứng nhận quyền sở hữu từng nền đất), các tiện ích đầy đủ và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực, Cát Tường J-Home không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh bất động sản Bình Dương nói riêng và toàn thị trường nói chung đang chuẩn bị bứt phá trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Hải Yến

