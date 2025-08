Thời điểm cuối năm, thị trường bất động sản Long An đón nguồn cung mới khá dồi dào từ các dự án sơ cấp tung hàng. Nhiều dự án mới cũng sẽ chính thức được mở bán trong thời gian tới tại đây.

Bất Động Sản Long An: Nhiều Dự Án Mới Được Giới Thiệu Trên Thị Trường

Những tháng cuối năm, thị trường bất động sản Long An sôi nổi với nguồn cung sơ cấp mới. Thị trường đón nhận nhiều dự án mới được giới thiệu chính thức trên thị trường hoặc tung nguồn hàng thời điểm này.

Mới đây nhất, Long An đón dự án mới là Five Star Eco City . Dự án nằm trên Đường Đinh Đức Thiện nối dài, thuộc các xã Phước Lý, xã Long Trạch và xã Long Khê (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Chủ đầu tư của dự án là Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group). Dự án được quy hoạch với tổng diện tích 669 ha, mật độ xây dựng 40%. Five Star Eco City gồm các loại hình sản phẩm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự vườn, biệt thự song lập và căn hộ. Dự án được phân thành các phân khu: Lucky Land, Golden River và Future Green. Trong giai đoạn đầu, dự án triển khai phân khu Lucky Land có quy mô 39,5 ha, cung cấp ra thị trường 111 căn shophouse có diện tích trung bình từ 83-192 m2.

Thị trường bất động sản Long An đón nhiều nguồn cung sơ cấp thời điểm cuối năm. Ảnh: Dân trí

Một dự án nhà ở khác cũng chính thức chào sân thị trường Long An là LA Home. Được biết, khu đô thị này được xây dựng trên diện tích khoảng 101,4 ha, có vị trí tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vốn đầu tư của dự án là 2.935,9 tỷ đồng và do Công ty Cổ Phần Prodezi Long An là chủ đầu tư. Mật độ xây dựng của dự án là 30% với các loại hình sản phẩm chính là nhà phố, biệt thự và shophouse thương mại có diện tích từ 102-210m2.

Về bất động sản công nghiệp, Long An cũng có thêm nguồn cung mới thời điểm cuối năm. Cụ thể, BEST Inc. đã khởi động dự án kho Supply chain đầu tiên tại khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An) với tổng diện tích 100.000 m2. Dự kiến hệ thống kho sẽ được quy hoạch với 5 khu vực chính gồm hai tầng, mỗi tầng cao 10 m. Hiện kho đã được hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước và đang trong quá trình thi công hệ thống wifi.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục đón thêm nhiều nguồn cung bất động sản sơ cấp mới. Đơn cử, trong quý 1/2025, Tập đoàn Thắng Lợi sẽ ra mắt dự án chung cư với 4.000 căn hộ tại huyện Đức Hoà, đồng thời ra mắt dự án nhà phố – biệt thự tại huyện Bến Lức. Ngoài ra, trong năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark sẽ ra mắt Dự án Eco Retreat Long An tại huyện Bến Lức. Được biết, dự án sẽ có quy mô trên 220 ha, tổng mức đầu tư trên 16.981 tỷ đồng, gồm 4.951 lô đất ở mới thấp tầng, 4.300 căn hộ đất ở hỗn hợp cao tầng, 180 lô đất ở tái định cư.

Bất động sản Long An Batdongsan.com.vn – website bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của bất động sản Long An. Xem Ngay

Vì Sao Long An Quy Tụ Nhiều Dự Án Đổ Bộ?

Dữ liệu thị trường mới nhất của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý. Theo đó, 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía Nam. Đáng chú ý, các khu vực vùng ven, các thị trường vệ tinh TP.HCM đang nằm trong mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản đến từ Hà Nội. Các thị trường này là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Không chỉ giới nhà giàu Hà Nội, mà trong nội tại thị trường phía Nam, trong bối cảnh giá bất động sản tại TP.HCM tăng cao, nhà đầu tư cũng có xu hướng chuyển hướng tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các thị trường vùng ven.

Hạ tầng giao thông Long An phát triển mạnh, tạo đòn bẩy cho nền kinh tế. Ảnh: Diễn đàn Doanh Nghiệp

Trong số các thị trường vệ tinh TP.HCM, Long An là một điểm đến của dòng tiền đầu tư. Vì sao giới đầu tư chọn lựa vùng đất này? Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sức hút của thị trường Long An nằm ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI và hạ tầng giao thông phát triển hoàn thiện.

Cụ thể, năm 2023, kinh tế Long An đứng thứ 13 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng tiếp tục được duy trì. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Long An đạt 6,82%, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tốc độ tăng trưởng quý 3/2024 so với quý 2/2024 đạt 9,23%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Về thu hút FDI, theo số liệu tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài , Long An tiếp tục duy trì vị trí top 10 cả nước về thu hút FDI. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, Long An cấp chứng nhận đầu tư cho 78 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 475 triệu USD. Lũy kế đến nay, tỉnh tiếp nhận dòng vốn đầu tư hơn 12,4 tỉ USD từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.349 dự án FDI.

Hạ tầng giao thông tại Long An cũng được đặc biệt chú trọng để tạo đòn bẩy cho nền kinh tế, thu hút đầu tư. Riêng trong năm 2024, Long An đầu tư 1.000 tỷ đồng để nâng cấp đường tỉnh 830C dài 9 km, nối Long An với TP.HCM, mở rộng từ 12m lên 30 m. Long An cũng đầu tư đầu tư 2.300 tỷ đồng để nâng cấp đường tỉnh 838 dài 13 km nối huyện biên giới Đức Huệ với TP HCM. Ngoài ra, ba công trình giao thông trọng điểm giai đoạn này là Vành đai TP Tân An, Đường tỉnh (ĐT) 830E và ĐT827E cùng nhiều công trình giao thông khác đã được đi vào vận hành hoặc triển khai mạnh, tạo đà bật không chỉ nền kinh tế mà cả thị trường bất động sản Long An phát triển.

Nguyễn Nam

Xem thêm: