Bất Động Sản Long An - Người Mua Đang "Chuộng" Loại Hình Nào ?

Bất động sản Long An đang bị tác động bởi thanh khoản yếu, suy giảm sức mua, trong đó đất nền và đất nền dự án là hai loại hình suy giảm sức mua nhiều nhất tháng 4/2023.

Bất Động Sản Long An, Nhu Cầu Mua Đất Nền Giảm

Báo cáo NCTT BĐS tháng 4/2023 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, cả lượng tin đăng bán và nhu cầu tìm kiếm sản phẩm bất động sản Long An chưa có sự cải thiện trong tháng vừa qua. Theo đó, lượng tin đăng bán căn hộ Long An giảm 13%, nhà phố, biệt thự giảm 27% và đất nền Long An giảm 14% so với tháng trước. Lượt tìm kiếm các loại hình BĐS trên cũng giảm lần lượt 3 – 11%. Xét về lượng tin đăng, nguồn hàng chào bán biệt thự, liền kề giảm mạnh nhất tháng vừa qua do phân khúc này gần như không có dự án mới triển khai mở bán. Lượng sản phẩm tồn kho chào bán thứ cấp cũng không dồi dào khiến tỷ lệ sản phẩm đưa vào giao dịch không nhiều.

Đất nền là phân khúc bất động sản có nhu cầu tìm kiếm giảm mạnh tại Long An trong khi căn hộ và nhà liền thổ ít chịu ảnh hưởng hơn.

Còn xét về mức độ quan tâm, trong tháng 4/2023 nhà riêng là phân khúc duy nhất ghi nhận xu hướng tìm mua tăng nhẹ, các loại hình khác đều có mức độ quan tâm giảm. Cụ thể, nhu cầu mua nhà riêng Long An tăng 2,4%, tập trung vào dòng sản phẩm tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng/căn. Biệt thự, nhà liền kề và căn hộ cũng có lượt tìm kiếm giảm nhẹ 3% so với tháng trước, chủ yếu là vì thị trường không có nhiều sản phẩm đưa ra giao dịch. Ảnh hưởng nặng nhất trong tháng vừa qua là phân khúc đất và đất nền dự án . Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, lượt tìm mua đất tại Long An giảm 11% còn đất nền dự án giảm đến 26% chỉ trong 1 tháng.

Xét về nhu cầu giao dịch tại từng khu vực, tuy trong tháng 4 ghi nhận nhu cầu tìm kiếm sụt giảm gần 13% nhưng Đức Hòa vẫn là thị trường nhận được nhiều sự quan tâm tìm mua BĐS nhất Long An, vượt xa các khu vực khác. Xếp sau Đức Hòa là Cần Guộc và Bến Lức, hai thị trường này cũng ghi nhận nhu cầu mua giảm lần lượt 16-17%, nhưng chủ yếu là giảm ở loại hình đất nền dự án. Riêng Thành phố Tân An và Thủ Thừa lại ghi nhận sự tăng trưởng lượt tìm mua nhà đất, mức tăng 6,8% với nhà đất tại TP. Tân An và 9,3% với nhu cầu mua đất tại huyện Thủ Thừa.

Nhà Đất Long An Vẫn Có Sức Hút

Ảnh hưởng chung của thị trường khiến nhu cầu giao dịch bất động sản Long An đi xuống thấy rõ. Lượng sản phẩm chào bán ít ỏi, nhiều dự án hoãn kế hoạch ra hàng làm sức mua toàn thị trường bị tác động theo. Quý 1/2023 thị trường nhà đất Long An gần như không có dự án căn hộ, nhà liền thổ nào mở bán sơ cấp, giao dịch xoay quanh nguồn hàng tồn kho thứ cấp. Riêng trong tháng 4/2023, TP.HCM và các tỉnh vệ tinh (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu) có khoảng 50 căn biệt thự, nhà phố chào bán, bất động sản Long An chiếm nguồn cung khiêm tốn nhưng 100% sản phẩm bán thành công trong tháng vừa qua đều thuộc tỉnh này.

Tương tự, dù sức mua giảm nhưng hoạt động mua bán bất động sản Long An không chững lại hoàn toàn. Thị trường vẫn ghi nhận giao dịch túc tắc các tháng qua, nhất là ở loại hình đất nền có giá dưới 20 triệu đồng/m2 trong khu dân cư. Nhà riêng, nhà mặt phố tại TP. Tân An và đất nền huyện Thủ Thừa , Cần Giuộc vẫn được quan tâm nhiều, người mua không ngại xuống tiền với sản phẩm có vị trí, giá và pháp lý tốt. Còn khu vực Đức Hòa, Bến Lức, biệt thự, nhà liền kề triển khai tại đây được giới đầu tư quan tâm, tỷ lệ “bể kèo” giao dịch thấp với các sản phẩm đã được chốt hàng trước đó.

Theo các chuyên gia, về kết nối, Long An giáp ranh TP.HCM, hệ thống giao thông kết nối thông thuận giúp lưu thông giữa hai thị trường ngày càng dễ dàng, ngắn gọn, tiềm năng không thua kém gì các thị trường khác nhưng Long An lại có ưu thế giá “mềm” hơn so các vệ tinh quanh TP.HCM. Giá bán đất nền tại Long An đang giao động ở khoảng giá từ 8 – 23 triệu đồng/m2, căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng/căn, phù hợp túi tiền nhiều người mua để ở. Còn với loại hình biệt thự, nhà phố, Long An đang ở khoảng giá cạnh tranh từ 5 -18 tỷ đồng/căn, trong khi cùng loại hình, giá bán tại Bình Dương và Đồng Nai có thể từ 8 -40 tỷ đồng/căn. Là thị trường ưa chuộng của nhóm khách hàng thích môi trường sống xanh và có nhu cầu sở hữu căn nhà thứ 2 đậm chất sinh thái.

Thị trường bất động sản Long An đang đa dạng nguồn cung nhiều phân khúc để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người mua.

Nhờ lợi thế quỹ đất đa dạng mà bất động sản Long An rất phù hợp để phát triển các dự án KĐT quy mô. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua, những năm qua Long An đã đa dạng nhiều loại hình, không chỉ có dự án đất nền lẻ, thị trường này đã phát triển thêm phân khúc căn hộ và biệt thự hạng sang. Các sản phẩm trên đều ghi nhận thanh khoản tích cực. Cụ thể, dự án căn hộ cao tầng đầu tiên tại Long An là Ehome Southgate (Bến Lức) được CĐT Nam Long triển khai có giá từ 1,1 tỷ đồng/căn. Giai đoạn 1 và 2 của dự án mở bán đều ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt trên 90% giỏ hàng. Khi đưa vào vận hành, các tòa nhà thuộc giai đoạn 1 đã đón nhiều cư dân về sinh sống. Giai đoạn 3 của dự án đang triển khai tiếp tục hút người mua ở thực. Thanh khoản căn hộ tại đây tăng trưởng ổn định nhờ CĐT đưa ra mức giá bán vừa túi tiền, cung cấp cho cư dân môi trường sống đầy đủ tiện nghi, dịch vụ sinh hoạt cùng hệ thống kết nối giao thông tốt. Gần đây, Thắng Lợi Group cũng công bố kế hoạch đưa ra thị trường Long An khoảng 10.000 căn hộ giá trên dưới 1 tỷ đồng (diện tích từ 40 – 60m2). Dự kiến các dự án này sẽ được triển khai chính thức vào cuối năm 2023. Hưng Thịnh Group triển khai kế hoạch phát triển hàng loạt dự án chung cư tại các thị trường vệ tinh quanh TP.HCM trong đó có Long An. Vingroup trong kế hoạch xây dựng 20.000 căn hộ giá từ 20 triệu/m2 đổ lại cũng chọn Long An là một trong những thị trường vệ tinh được tập trung để khai thác nguồn cung.

Ngoài ra, dòng sản phẩm biệt thự cao cấp, hạng sang tại Long An cũng rất được ưa chuộng, nhiều CĐT tập trung triển khai loại hình này. Loạt dự án biệt thự, nhà phố cao cấp như The Sol City , Diamond City, Iris Residence, Tak Garden Riverside, Elite Life, West Lakes Golf& Villa…giúp thay đổi bộ mặt BĐS Long An và được thị trường chào đón. Riêng dòng sản phẩm hạng sang mới manh nha tại Long An từ năm 2022 khi Nam Long Group tiên phong triển khai các căn villa ven sông The Aqua giá từ 18 tỷ đồng/căn. Sản phẩm này ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt với gần 100% sản phẩm được bán ra thành công. Mới đây nhất, chủ đầu tư này cũng tung ra thêm 96 biệt thự hạng sang thuộc dự án thành phần The Park Village (cùng nằm trong KĐT tích hợp Waterpoint Bến Lức) với giá từ 23 tỷ đồng/căn. Sau 2 tuần ra mắt, dự án ghi nhận doanh số bán hàng đặt trước ước đạt hơn 200 tỷ đồng.

Theo dự báo năm 2023, bất động sản Long An tiếp tục là một trong những thị trường chính cũng cấp nguồn cung đất nền và nhà liền thổ phía Nam. Riêng quý 2/2023, Long An sẽ có khoảng 120 nền đất và 200 căn hộ mới chào bán. Giá đất nền Long An dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang trong khi giá bán nhà liền thổ có thể tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp do các CĐT điều chỉnh tăng theo lộ trình triển khai.

Đông Phong